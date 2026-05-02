Необычная активность со стороны беларуси на границе - Зеленский анонсировал новые санкции

На участках границы Украины и беларуси зафиксирована необычная активность с белорусской стороны, ситуация находится под контролем. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

По словам главы государства, украинская сторона внимательно отслеживает все действия вблизи границы.

Накануне была довольно специфическая активность на участках границы Украины и беларуси - со стороны беларуси. Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если потребуется, мы будем реагировать

Он подчеркнул, что Украина готова защищать свой суверенитет и граждан.

Президент также сообщил о подготовке новых санкционных решений.

Мы готовим новые санкционные решения - несколько санкционных пакетов - на сегодня и на ближайшее время

Кроме того, Украина продолжает работу с международными партнерами для усиления противовоздушной обороны и экономической устойчивости.

Мы продолжаем нашу работу с партнерами - в Европе, на Ближнем Востоке, в Заливе, в других частях мира - со всеми, кто способен усилить украинскую ПВО и обеспечить Украине больше экономической силы. Мы ожидаем от переговоров в мае весомых вещей