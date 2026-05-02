Необычная активность со стороны беларуси на границе - Зеленский анонсировал новые санкции
Киев • УНН
Президент Украины сообщил о специфической активности со стороны беларуси. Он также анонсировал новые санкционные пакеты и переговоры в мае.
На участках границы Украины и беларуси зафиксирована необычная активность с белорусской стороны, ситуация находится под контролем. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
По словам главы государства, украинская сторона внимательно отслеживает все действия вблизи границы.
Накануне была довольно специфическая активность на участках границы Украины и беларуси - со стороны беларуси. Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если потребуется, мы будем реагировать
Он подчеркнул, что Украина готова защищать свой суверенитет и граждан.
Новые санкции и ожидания от переговоров
Президент также сообщил о подготовке новых санкционных решений.
Мы готовим новые санкционные решения - несколько санкционных пакетов - на сегодня и на ближайшее время
Кроме того, Украина продолжает работу с международными партнерами для усиления противовоздушной обороны и экономической устойчивости.
Мы продолжаем нашу работу с партнерами - в Европе, на Ближнем Востоке, в Заливе, в других частях мира - со всеми, кто способен усилить украинскую ПВО и обеспечить Украине больше экономической силы. Мы ожидаем от переговоров в мае весомых вещей
Оценка ЦПД
Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отметил, что ситуация на границе контролируемая.
Что касается беларуси - все их действия в приграничье фиксируются, по состоянию на сейчас с той стороны возможны разве что мелкие провокации, которые будут стоить дороже именно белорусской стороне. Не более
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подписал еще новый санкционный пакет, в том числе в отношении субъектов из беларуси.