ВС ВСУ предупредили о высокой вероятности вражеского удара БРСД, которой является "орешник", в течение суток
Киев • УНН
ВС ВСУ предупреждают о высокой вероятности удара врага БРСД, которой является "орешник", в течение суток. Пуск возможен с российского полигона Капустин Яр.
Воздушные силы ВСУ предупредили о высокой вероятности в течение суток применения врагом баллистической ракеты средней дальности, коей является БРСД "Орешник", пишет УНН.
В течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона "Капустин Яр". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
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"К тревогам относитесь внимательно. Враг снова крутится на полигоне Капустин Яр", - также указал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в соцсетях.