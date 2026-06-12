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ВС ВСУ предупредили о высокой вероятности вражеского удара БРСД, которой является "орешник", в течение суток

Киев • УНН

 • 1896 просмотра

ВС ВСУ предупреждают о высокой вероятности удара врага БРСД, которой является "орешник", в течение суток. Пуск возможен с российского полигона Капустин Яр.

ВС ВСУ предупредили о высокой вероятности вражеского удара БРСД, которой является "орешник", в течение суток

Воздушные силы ВСУ предупредили о высокой вероятности в течение суток применения врагом баллистической ракеты средней дальности, коей является БРСД "Орешник", пишет УНН.

В течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона "Капустин Яр". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

- предупредили в Воздушных силах ВСУ в соцсетях.

Постоянная угроза массированных обстрелов является частью психологического давления на украинцев - ГУР01.06.26, 22:16 • 3343 просмотра

"К тревогам относитесь внимательно. Враг снова крутится на полигоне Капустин Яр", - также указал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в соцсетях.

Юлия Шрамко

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