Постоянная угроза массированных обстрелов является частью психологического давления на украинцев - ГУР

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что постоянная угроза массированных обстрелов со стороны россии является частью психологического давления на украинцев, передает УНН.

Это элемент психологического давления — демонстрировать готовность к обстрелам, а затем переносить. Понятно, что это тактика врага — сочетать военное воздействие с психологическим воздействием на украинцев, которые живут в условиях войны, в стрессе более четырех лет