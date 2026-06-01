Постоянная угроза массированных обстрелов является частью психологического давления на украинцев - ГУР
Киев • УНН
Представитель ГУР Андрей Юсов назвал постоянную угрозу обстрелов элементом психологического давления врага. Зеленский подтвердил готовность рф к новым атакам.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что постоянная угроза массированных обстрелов со стороны россии является частью психологического давления на украинцев, передает УНН.
Это элемент психологического давления — демонстрировать готовность к обстрелам, а затем переносить. Понятно, что это тактика врага — сочетать военное воздействие с психологическим воздействием на украинцев, которые живут в условиях войны, в стрессе более четырех лет
Он добавил, что Силы безопасности и обороны Украины готовятся к возможным атакам, разведка добывает данные.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предупреждения разведок относительно российских ударов остаются в силе. Массированный удар может быть — россия его подготовила.