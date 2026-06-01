Многодетная мать на Закарпатье снимала порно с 13-летней дочерью, её отправили под стражу
Киев • УНН
На Закарпатье арестовали мать за трансляцию порно с 13-летней дочерью. У подозреваемой изъяли 120 тысяч гривен, детей передали под опеку государства.
На Закарпатье многодетную мать, которая снимала порно с малолетней дочерью, взяли под стражу, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
По ходатайству Мукачевской окружной прокуратуры взята под стражу 32-летняя мать, которая снимала порнографию с малолетней дочерью и транслировала это на интернет-платформах и стриминговых площадках
Детали
В ходе исследования установлено, что подозреваемая зарегистрировала аккаунт на сайте для видеостримов, где во время эфиров раздевала 13-летнюю на тот момент дочь и заставляла ее участвовать в непристойных действиях. За это пользователи платформы платили ей деньги.
В ходе обыска правоохранители изъяли мобильные, значительное количество банковских карт, автомобиль и более 120 тыс. грн наличными. В рамках следствия будет устанавливаться их происхождение и отдельно будет оцениваться наличие признаков легализации средств, так как ни женщина, ни ее сожитель не работали.
Представителями соцслужбы все дети изъяты. В настоящее время они помещены в местную больницу для прохождения полного медицинского обследования и работы с психологами.
Подозреваемой инкриминировано изготовление, распространение и сбыт детской порнографии и сексуальное насилие, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия (ч. 3 ст. 301-1 и ч. 4 ст. 153 УК Украины).
