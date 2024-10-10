Еще один уклонист едва не утонул в Тисе: мужчину спас курсант-пограничник

20-летнего закарпатца, который заплатил $ 2500 за незаконное пересечение границы, спас от утопления в реке Тиса курсант-пограничник во время прохождения практики, а еще один человек исчез под водой и его до сих пор ищут.