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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29396 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Закарпатье задержали уклонистов, которые уже несколько раз пытались пересечь границу

Пограничники задержали пятерых мужчин из разных областей Украины, которые пытались незаконно пересечь границу. Некоторые из них уже имели предыдущие неудачные попытки, а за помощь в переправке каждый должен был заплатить до 10 тысяч долларов.

Общество • 10 октября, 23:18 • 19669 просмотра

В поезде в Словакию увеличивают количество мест в пиковый период

С 9 августа по 15 сентября в выходные поезда Мукачево-Кошице будут курсировать с дополнительным вагоном. Это позволит избежать дефицита билетов в пиковые периоды и обеспечить удобные пересадки на ночные поезда в Братиславу и Прагу.

Общество • 9 августа, 13:34 • 17630 просмотра

В Мукачево в результате наезда поезда погиб ребенок

В Мукачево 6 августа в результате наезда поезда погиб несовершеннолетний парень. Подросток, вероятно, перебегал пути в момент проезда поезда, обстоятельства происшествия устанавливаются следственно-оперативной группой.

Общество • 6 августа, 21:06 • 20592 просмотра

На Закарпатье СБУ разоблачила наркоторговцев, которые сбывали амфетамин по всей Украине

В Закарпатской области разоблачена группа дельцов, которые изготавливали и сбывали амфетамин по всей стране. Правоохранители задокументировали сбыт 1,8 кг наркотика стоимостью 1,5 млн грн, организаторы задержаны.

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"Раздражает всех остальных": Сикорский о "расположении" Венгрии между москвой и Брюсселем

Глава МИД Польши заявил, что Венгрия не получила поддержки на заседании Совета ЕС. Ее позиция между москвой и Брюсселем раздражает других членов, а предложение провести заседание в Украине было ветировано Венгрией.

политика • 29 июля, 14:36 • 32714 просмотра

На Закарпатье задержан руководитель силового крыла преступной группировки, которую координировал экс-нардеп-регионал

Служба безопасности Украины и Национальная полиция обезвредили организованную преступную группировку в Закарпатской области, задержав руководителя силового блока банды, которую координировал бывший народный депутат от Партии регионов, а ныне председатель районного совета.

Криминал и ЧП • 28 июня, 12:52 • 12030 просмотра

ВАКС взял под стражу мэра Мукачево и председателя райсовета с возможностью залога в 30 млн гривен

Мэр Мукачево, председатель Мукачевского районного совета и бывший начальник отдела коммунальной собственности городского совета были взяты под стражу с возможностью внесения залога в размере от 5 до 30 миллионов гривен по подозрению в причастности к продаже более 3 гектаров коммунальной земли по заниженной цене.

Криминал и ЧП • 27 июня, 09:55 • 13255 просмотра

Мэру Мукачево сообщили о подозрении за продажу за бесценок земли коммунальной собственности

Мэра Мукачево и председателя Мукачевского районного совета заподозрили в злоупотреблении служебным положением с целью продажи коммунальной земли площадью более 3 га по заниженной цене, что привело к убыткам в размере 74,9 млн грн.

Криминал и ЧП • 26 июня, 06:39 • 12956 просмотра

Уже 35-й: в реке Тиса на границе нашли тело утопленника

Тело утопленника вытащили из реки Тиса на украинско-венгерской границе пограничники.

Криминал и ЧП • 12 июня, 11:22 • 13224 просмотра

Обманули граждан стран ЕС на миллионы гривен: на Закарпатье задержали членов мошеннического колцентра

Правоохранители задержали на Закарпатье организатора и 18 участников мошеннического колцентра, которые обманули граждан стран ЕС на миллионы гривен.

Общество • 5 июня, 14:02 • 26752 просмотра

ТЦК задержал 23-летнего водителя грузовика, который вез чувствительные к условиям хранения лекарства: в Закарпатском ТЦК отреагировали

23-летний водитель грузовика, который вез чувствительные к условиям хранения лекарства, был задержан на контрольно-пропускном пункте на Закарпатье, что могло привести к срыву поставок жизненно важных препаратов.

Общество • 31 мая, 06:49 • 32494 просмотра

Чешские байкеры незаконно пересекли украинскую границу: как и почему

Два чешских мотоциклиста незаконно пересекли украинскую границу на Закарпатье во время мотопутешествия по горам и были задержаны украинскими пограничниками, после чего их вернули в Румынию.

Криминал и ЧП • 30 мая, 13:15 • 18093 просмотра

В каждой области Украины будет центр рекрутинга

В каждом регионе Украины будет по крайней мере один центр вербовки в украинскую армию, с возможностью создания дополнительных центров в зависимости от демографических факторов и сотрудничества с местными властями.

Общество • 29 мая, 11:27 • 17520 просмотра

В Румынии задержали двух мужчин за нападение на пограничника во время незаконного пересечения границы

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, подтвердил, что румынские правоохранители задержали двух украинцев, которые незаконно пересекли границу и могут быть причастны к нападению на пограничника на Закарпатье.

Криминал и ЧП • 28 мая, 12:51 • 15620 просмотра

Подделывали документы для "легализации" за рубежом: разоблачена сеть подпольных типографий

Служба безопасности Украины и Национальная полиция обезвредили преступную организацию, которая массово подделывала и продавала документы Украины и ЕС для "легализации" за рубежом, задержав 9 ее членов и разоблачив подпольные типографии в арендованных квартирах и домах.

Общество • 21 мая, 10:35 • 17336 просмотра

За последнюю неделю в центры рекрутинга обратилось более тысячи человек

За последнюю неделю в призывные пункты украинской армии поступило более 5 000 заявлений от желающих вступить в ряды Вооруженных Сил Украины.

Общество • 17 мая, 16:53 • 22174 просмотра

На Закарпатье мужчина выстрелил в правоохранителей во время проверки документов: злоумышленника задержали на месте

На Закарпатье 29-летний мужчина выстрелил в полицейского во время проверки документов после того, как его остановили по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии, после чего был задержан на месте происшествия.

Криминал и ЧП • 16 мая, 12:47 • 19129 просмотра

Водители, механики, стрелки, операторы БпЛА, медики: в Минобороны назвали вакансии, на которые больше всего нужны люди в армии

Более 2 000 вакансий доступны в рекрутинговых центрах и еще около 10 000 размещены в Интернете для различных ролей, таких как водители, механики, стрелки, операторы БПЛА, медики и логисты для укомплектования боевых подразделений, принимающих непосредственное участие в боевых действиях.

Война • 7 мая, 14:09 • 19877 просмотра

Поезд в Словакию отменили на части пути из-за поломки, ряд поездов из Польши задержались из-за непогоды

В связи с поломкой подвижного состава поезд № 961 Мукачево - Кошице сегодня отменен на участке Мукачево - Чоп, а ранее в пути задерживались поезда варшавского направления из-за непогоды.

Общество • 6 мая, 12:30 • 17264 просмотра

На Закарпатье задержали четырех нарушителей границы, которые доверили свое "путешествие" подросткам - ГПСУ

Двое подростков руководили четырьмя мужчинами, которые пытались нелегально пересечь границу из Украины в Венгрию на лодке, беря за это от $2,000 до $9,000 с человека.

Криминал и ЧП • 18 апреля, 14:53 • 25040 просмотра

Еще один уклонист едва не утонул в Тисе: мужчину спас курсант-пограничник

20-летнего закарпатца, который заплатил $ 2500 за незаконное пересечение границы, спас от утопления в реке Тиса курсант-пограничник во время прохождения практики, а еще один человек исчез под водой и его до сих пор ищут.

Общество • 2 апреля, 17:35 • 27417 просмотра

В сеть выложили скандальное видео с "начальником ТЦК на Ровенщине": ВСУ отреагировали

В Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины проведут служебное расследование относительно видео, на котором якобы руководитель ТЦК в Ровенской области демонстрирует неподобающее поведение с женщинами, которое, вероятно, было получено с помощью тайного наблюдения.

Общество • 28 марта, 11:43 • 27606 просмотра

Отношение украинцев к ТЦК и мобилизации может помочь россии нанести поражение Украине - Павлюк

Командующий Сухопутных войск Украины Александр Павлюк раскритиковал восприятие в обществе ТЦК, заявив, заявив что сотрудники территориальных центров комплектования - это преимущественно военнослужащие, которые воевали на фронте, но были признаны непригодными к дальнейшей службе.

Общество • 24 марта, 14:59 • 39509 просмотра

Попытка суицида военнообязанного: в Закарпатском ОТЦК опровергли заявления об избиении мужчины

В Закарпатском ОТЦК СП заявили, что непричастны к избиению мужчины, который во время пребывания в одном из районных территориальных центров комплектования попытался совершить суицид.

Общество • 18 марта, 11:22 • 27703 просмотра

На Закарпатье заблокировали Telegram-канал с угрозами терактов в школах

Киберполиция заблокировала Telegram-канал, который угрожал террористическими атаками на учебные заведения в Мукачево.

Криминал и ЧП • 15 марта, 18:51 • 45460 просмотра

В Мукачево люди в военной форме "запаковали" мужчину в авто, ТЦК проводит проверку

В Мукачево люди в военной форме силой посадили мужчину в микроавтобус, а Закарпатский областной центр военно-специальных операций проводит расследование инцидента.

Общество • 14 марта, 17:36 • 105671 просмотра

Ехали на "похороны бабушки": пограничники разоблачили "черную" легенду для пересечения границы

Пограничники разоблачили схему незаконной переправки двух харьковчан через украинскую границу в Румынию под вымышленным предлогом посещения похорон бабушки.

Криминал и ЧП • 28 февраля, 14:02 • 22232 просмотра

Пытался незаконно пересечь границу: из Тисы достали тело погибшего мужчины

Пограничники обнаружили в реке Тиса тело украинца, который, вероятно, пытался незаконно пересечь границу с Румынией.

Криминал и ЧП • 23 февраля, 11:25 • 22997 просмотра

На Закарпатье задержали двух мужчин, которые избили военного

Двух мужчин в возрасте 51 и 39 лет обвинили в хулиганстве за избиение военнослужащего в Мукачево. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

Криминал и ЧП • 22 февраля, 12:24 • 22996 просмотра

В Мукачево местные избили военного из ТЦК: полиция открыла уголовное производство

Сотрудники Мукачевского районного управления полиции оперативно установили лиц причастных к драке. Известно, что пострадавшим является военнослужащий

Криминал и ЧП • 21 февраля, 10:07 • 29573 просмотра