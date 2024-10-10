Пограничники задержали пятерых мужчин из разных областей Украины, которые пытались незаконно пересечь границу. Некоторые из них уже имели предыдущие неудачные попытки, а за помощь в переправке каждый должен был заплатить до 10 тысяч долларов.
С 9 августа по 15 сентября в выходные поезда Мукачево-Кошице будут курсировать с дополнительным вагоном. Это позволит избежать дефицита билетов в пиковые периоды и обеспечить удобные пересадки на ночные поезда в Братиславу и Прагу.
В Мукачево 6 августа в результате наезда поезда погиб несовершеннолетний парень. Подросток, вероятно, перебегал пути в момент проезда поезда, обстоятельства происшествия устанавливаются следственно-оперативной группой.
В Закарпатской области разоблачена группа дельцов, которые изготавливали и сбывали амфетамин по всей стране. Правоохранители задокументировали сбыт 1,8 кг наркотика стоимостью 1,5 млн грн, организаторы задержаны.
Глава МИД Польши заявил, что Венгрия не получила поддержки на заседании Совета ЕС. Ее позиция между москвой и Брюсселем раздражает других членов, а предложение провести заседание в Украине было ветировано Венгрией.
Служба безопасности Украины и Национальная полиция обезвредили организованную преступную группировку в Закарпатской области, задержав руководителя силового блока банды, которую координировал бывший народный депутат от Партии регионов, а ныне председатель районного совета.
Мэр Мукачево, председатель Мукачевского районного совета и бывший начальник отдела коммунальной собственности городского совета были взяты под стражу с возможностью внесения залога в размере от 5 до 30 миллионов гривен по подозрению в причастности к продаже более 3 гектаров коммунальной земли по заниженной цене.
Мэра Мукачево и председателя Мукачевского районного совета заподозрили в злоупотреблении служебным положением с целью продажи коммунальной земли площадью более 3 га по заниженной цене, что привело к убыткам в размере 74,9 млн грн.
Тело утопленника вытащили из реки Тиса на украинско-венгерской границе пограничники.
Правоохранители задержали на Закарпатье организатора и 18 участников мошеннического колцентра, которые обманули граждан стран ЕС на миллионы гривен.
23-летний водитель грузовика, который вез чувствительные к условиям хранения лекарства, был задержан на контрольно-пропускном пункте на Закарпатье, что могло привести к срыву поставок жизненно важных препаратов.
Два чешских мотоциклиста незаконно пересекли украинскую границу на Закарпатье во время мотопутешествия по горам и были задержаны украинскими пограничниками, после чего их вернули в Румынию.
В каждом регионе Украины будет по крайней мере один центр вербовки в украинскую армию, с возможностью создания дополнительных центров в зависимости от демографических факторов и сотрудничества с местными властями.
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, подтвердил, что румынские правоохранители задержали двух украинцев, которые незаконно пересекли границу и могут быть причастны к нападению на пограничника на Закарпатье.
Служба безопасности Украины и Национальная полиция обезвредили преступную организацию, которая массово подделывала и продавала документы Украины и ЕС для "легализации" за рубежом, задержав 9 ее членов и разоблачив подпольные типографии в арендованных квартирах и домах.
За последнюю неделю в призывные пункты украинской армии поступило более 5 000 заявлений от желающих вступить в ряды Вооруженных Сил Украины.
На Закарпатье 29-летний мужчина выстрелил в полицейского во время проверки документов после того, как его остановили по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии, после чего был задержан на месте происшествия.
Более 2 000 вакансий доступны в рекрутинговых центрах и еще около 10 000 размещены в Интернете для различных ролей, таких как водители, механики, стрелки, операторы БПЛА, медики и логисты для укомплектования боевых подразделений, принимающих непосредственное участие в боевых действиях.
В связи с поломкой подвижного состава поезд № 961 Мукачево - Кошице сегодня отменен на участке Мукачево - Чоп, а ранее в пути задерживались поезда варшавского направления из-за непогоды.
Двое подростков руководили четырьмя мужчинами, которые пытались нелегально пересечь границу из Украины в Венгрию на лодке, беря за это от $2,000 до $9,000 с человека.
20-летнего закарпатца, который заплатил $ 2500 за незаконное пересечение границы, спас от утопления в реке Тиса курсант-пограничник во время прохождения практики, а еще один человек исчез под водой и его до сих пор ищут.
В Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины проведут служебное расследование относительно видео, на котором якобы руководитель ТЦК в Ровенской области демонстрирует неподобающее поведение с женщинами, которое, вероятно, было получено с помощью тайного наблюдения.
Командующий Сухопутных войск Украины Александр Павлюк раскритиковал восприятие в обществе ТЦК, заявив, заявив что сотрудники территориальных центров комплектования - это преимущественно военнослужащие, которые воевали на фронте, но были признаны непригодными к дальнейшей службе.
В Закарпатском ОТЦК СП заявили, что непричастны к избиению мужчины, который во время пребывания в одном из районных территориальных центров комплектования попытался совершить суицид.
Киберполиция заблокировала Telegram-канал, который угрожал террористическими атаками на учебные заведения в Мукачево.
В Мукачево люди в военной форме силой посадили мужчину в микроавтобус, а Закарпатский областной центр военно-специальных операций проводит расследование инцидента.
Пограничники разоблачили схему незаконной переправки двух харьковчан через украинскую границу в Румынию под вымышленным предлогом посещения похорон бабушки.
Пограничники обнаружили в реке Тиса тело украинца, который, вероятно, пытался незаконно пересечь границу с Румынией.
Двух мужчин в возрасте 51 и 39 лет обвинили в хулиганстве за избиение военнослужащего в Мукачево. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 4 лет.
Сотрудники Мукачевского районного управления полиции оперативно установили лиц причастных к драке. Известно, что пострадавшим является военнослужащий