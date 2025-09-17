$41.180.06
Эксклюзив
15:01 • 192 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
12:33 • 8298 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
09:20 • 24702 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 33805 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 35467 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 96103 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 114201 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 53130 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 62122 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 101849 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Из-за утренней атаки на железную дорогу десятки поездов задерживаются на время от нескольких минут до нескольких часов

Киев • УНН

 • 338 просмотра

В результате российского удара по железнодорожной инфраструктуре ряд пассажирских рейсов "Укрзализныци" задерживается. Некоторые поезда имеют задержку более восьми часов.

Из-за утренней атаки на железную дорогу десятки поездов задерживаются на время от нескольких минут до нескольких часов

В результате российского удара по железнодорожной инфраструктуре ряд пассажирских рейсов "Укрзализныци" следует с многочасовыми задержками - некоторые более восьми часов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Детали

В результате утренней атаки на железнодорожную инфраструктуру ряд поездов "Укрзализныци" продолжает следовать с задержками

- отметили в министерстве.

Речь идет о задержке следующих поездов:

  • №109/110 Львов-Херсон (+8:24);
    • №209/210 Ивано-Франковск-Николаев Пасс. (+8:24);
      • №31/32 Запорожье-1-Пшемысль Главный (+7:23);
        • №119/120 Днепр-Главный-Хелм (+7:07);
          • №31/32 Пшемысль Главный-Запорожье-1 (+5:10);
            • №3/4 Ужгород-Запорожье-1 (+4:45);
              • №71/72 Павлоград-1-Львов (+3:37);
                • №85/86 Запорожье-1-Львов (+3:37);
                  • №731/732 Киев-Пасс.-Запорожье-1 (+3:31);
                    • №705/706 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+3:20);
                      • №91/92 Одесса-Главная-Краматорск (+1:57);
                        • №41/42 Днепр-Главный-Трускавец (+1:44);
                          • №749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+1:18);
                            • №749/750 Киев-Пасс.-Ужгород (+1:18);
                              • №5/6 Запорожье-1-Ясиня (+1:09);
                                • №115/116 Днепр-Главный-Ивано-Франковск (+1:09);
                                  • №749/750 Вена Главный-Киев-Пасс. (+0:29);
                                    • №749/750 Ужгород-Киев-Пасс. (+0:29);
                                      • №9/10 Будапешт-Ньюгати-Киев-Пасс. (+0:22);
                                        • №711/712 Краматорск-Киев-Пасс. (+0:14);
                                          • №127/128 Днепр-Главный-Львов (+0:07);
                                            • №125/126 Мукачево-Кременчуг-Пасс. (+0:06);
                                              • №129/130 Мукачево-Полтава-Южн. (+0:06);
                                                • №9/10 Киев-Пасс.-Будапешт-Ньюгати (+0:05);
                                                  • №107/108 Кривой Рог-Главный-Ясиня (+0:05).

                                                    Напомним

                                                    Ранее УНН писал, что восстановление после вражеской атаки российской армии на железнодорожную инфраструктуру этой ночью продолжается. Укрзализныця дала обновления по изменениям в движении ряда поездов: Черновцы – Запорожье, Львов – Запорожье, Днепр – Львов, Днепр – Хелм, Херсон – Краматорск и Херсон – Львов.

                                                    Алена Уткина

                                                    ОбществоВойна в Украине
