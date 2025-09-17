Из-за утренней атаки на железную дорогу десятки поездов задерживаются на время от нескольких минут до нескольких часов
Киев • УНН
В результате российского удара по железнодорожной инфраструктуре ряд пассажирских рейсов "Укрзализныци" следует с многочасовыми задержками - некоторые более восьми часов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.
Детали
В результате утренней атаки на железнодорожную инфраструктуру ряд поездов "Укрзализныци" продолжает следовать с задержками
Речь идет о задержке следующих поездов:
- №109/110 Львов-Херсон (+8:24);
- №209/210 Ивано-Франковск-Николаев Пасс. (+8:24);
- №31/32 Запорожье-1-Пшемысль Главный (+7:23);
- №119/120 Днепр-Главный-Хелм (+7:07);
- №31/32 Пшемысль Главный-Запорожье-1 (+5:10);
- №3/4 Ужгород-Запорожье-1 (+4:45);
- №71/72 Павлоград-1-Львов (+3:37);
- №85/86 Запорожье-1-Львов (+3:37);
- №731/732 Киев-Пасс.-Запорожье-1 (+3:31);
- №705/706 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+3:20);
- №91/92 Одесса-Главная-Краматорск (+1:57);
- №41/42 Днепр-Главный-Трускавец (+1:44);
- №749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+1:18);
- №749/750 Киев-Пасс.-Ужгород (+1:18);
- №5/6 Запорожье-1-Ясиня (+1:09);
- №115/116 Днепр-Главный-Ивано-Франковск (+1:09);
- №749/750 Вена Главный-Киев-Пасс. (+0:29);
- №749/750 Ужгород-Киев-Пасс. (+0:29);
- №9/10 Будапешт-Ньюгати-Киев-Пасс. (+0:22);
- №711/712 Краматорск-Киев-Пасс. (+0:14);
- №127/128 Днепр-Главный-Львов (+0:07);
- №125/126 Мукачево-Кременчуг-Пасс. (+0:06);
- №129/130 Мукачево-Полтава-Южн. (+0:06);
- №9/10 Киев-Пасс.-Будапешт-Ньюгати (+0:05);
- №107/108 Кривой Рог-Главный-Ясиня (+0:05).
Напомним
Ранее УНН писал, что восстановление после вражеской атаки российской армии на железнодорожную инфраструктуру этой ночью продолжается. Укрзализныця дала обновления по изменениям в движении ряда поездов: Черновцы – Запорожье, Львов – Запорожье, Днепр – Львов, Днепр – Хелм, Херсон – Краматорск и Херсон – Львов.