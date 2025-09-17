Из-за утренней атаки на железную дорогу десятки поездов задерживаются на время от нескольких минут до нескольких часов

В результате российского удара по железнодорожной инфраструктуре ряд пассажирских рейсов "Укрзализныци" следует с многочасовыми задержками - некоторые более восьми часов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Детали

В результате утренней атаки на железнодорожную инфраструктуру ряд поездов "Укрзализныци" продолжает следовать с задержками - отметили в министерстве.

Речь идет о задержке следующих поездов:

№109/110 Львов-Херсон (+8:24);

№209/210 Ивано-Франковск-Николаев Пасс. (+8:24);

№31/32 Запорожье-1-Пшемысль Главный (+7:23);

№119/120 Днепр-Главный-Хелм (+7:07);

№31/32 Пшемысль Главный-Запорожье-1 (+5:10);

№3/4 Ужгород-Запорожье-1 (+4:45);

№71/72 Павлоград-1-Львов (+3:37);

№85/86 Запорожье-1-Львов (+3:37);

№731/732 Киев-Пасс.-Запорожье-1 (+3:31);

№705/706 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+3:20);

№91/92 Одесса-Главная-Краматорск (+1:57);

№41/42 Днепр-Главный-Трускавец (+1:44);

№749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+1:18);

№749/750 Киев-Пасс.-Ужгород (+1:18);

№5/6 Запорожье-1-Ясиня (+1:09);

№115/116 Днепр-Главный-Ивано-Франковск (+1:09);

№749/750 Вена Главный-Киев-Пасс. (+0:29);

№749/750 Ужгород-Киев-Пасс. (+0:29);

№9/10 Будапешт-Ньюгати-Киев-Пасс. (+0:22);

№711/712 Краматорск-Киев-Пасс. (+0:14);

№127/128 Днепр-Главный-Львов (+0:07);

№125/126 Мукачево-Кременчуг-Пасс. (+0:06);

№129/130 Мукачево-Полтава-Южн. (+0:06);

№9/10 Киев-Пасс.-Будапешт-Ньюгати (+0:05);

№107/108 Кривой Рог-Главный-Ясиня (+0:05).

Напомним

Ранее УНН писал, что восстановление после вражеской атаки российской армии на железнодорожную инфраструктуру этой ночью продолжается. Укрзализныця дала обновления по изменениям в движении ряда поездов: Черновцы – Запорожье, Львов – Запорожье, Днепр – Львов, Днепр – Хелм, Херсон – Краматорск и Херсон – Львов.