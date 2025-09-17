Через ранкову атаку на залізницю десятки поїздів затримуються на час від декількох хвилин до декількох годин

Внаслідок російського удару по залізничній інфраструктурі низка пасажирських рейсів "Укрзалізниці" прямує з багатогодинними затримками - деякі понад вісім годин. Про це пише УНН із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Деталі

Внаслідок ранкової атаки на залізничну інфраструктуру низка поїздів "Укрзалізниці" продовжує прямувати із затримками - зазначили в міністерстві.

Йдеться про затримку наступних поїздів:

№109/110 Львів-Херсон (+8:24);

№209/210 Івано-Франківськ-Миколаїв Пас. (+8:24);

№31/32 Запоріжжя-1-Пшемисль Головний (+7:23);

№119/120 Дніпро-Головний-Хелм (+7:07);

№31/32 Пшемисль Головний-Запоріжжя-1 (+5:10);

№3/4 Ужгород-Запоріжжя-1 (+4:45);

№71/72 Павлоград-1-Львів (+3:37);

№85/86 Запоріжжя-1-Львів (+3:37);

№731/732 Київ-Пас.-Запоріжжя-1 (+3:31);

№705/706 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+3:20);

№91/92 Одеса-Головна-Краматорськ (+1:57);

№41/42 Дніпро-Головний-Трускавець (+1:44);

№749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+1:18);

№749/750 Київ-Пас.-Ужгород (+1:18);

№5/6 Запоріжжя-1-Ясіня (+1:09);

№115/116 Дніпро-Головний-Івано-Франківськ (+1:09);

№749/750 Відень Головний-Київ-Пас. (+0:29);

№749/750 Ужгород-Київ-Пас. (+0:29);

№9/10 Будапешт-Ньюгаті-Київ-Пас. (+0:22);

№711/712 Краматорськ-Київ-Пас. (+0:14);

№127/128 Дніпро-Головний-Львів (+0:07);

№125/126 Мукачево-Кременчук-Пас. (+0:06);

№129/130 Мукачево-Полтава-Півд. (+0:06);

№9/10 Київ-Пас.-Будапешт-Ньюгаті (+0:05);

№107/108 Кривий Ріг-Головний-Ясіня (+0:05).

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що відновлення після ворожої атаки російської армії на залізничну інфраструктуру цієї ночі триває. Укрзалізниця дала оновлення щодо змін у русі низки поїздів: Чернівці – Запоріжжя, Львів – Запоріжжя, Дніпро – Львів, Дніпро – Хелм, Херсон – Краматорськ та Херсон – Львів.