12:33 • 7616 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
09:20 • 24308 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16 • 27820 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 33505 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 35252 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 95775 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 113927 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 53095 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 62076 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 101807 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Через ранкову атаку на залізницю десятки поїздів затримуються на час від декількох хвилин до декількох годин

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Внаслідок російського удару по залізничній інфраструктурі низка пасажирських рейсів "Укрзалізниці" затримується. Деякі потяги мають затримку понад вісім годин.

Через ранкову атаку на залізницю десятки поїздів затримуються на час від декількох хвилин до декількох годин

Внаслідок російського удару по залізничній інфраструктурі низка пасажирських рейсів "Укрзалізниці" прямує з багатогодинними затримками - деякі понад вісім годин. Про це пише УНН із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Деталі

Внаслідок ранкової атаки на залізничну інфраструктуру низка поїздів "Укрзалізниці" продовжує прямувати із затримками

- зазначили в міністерстві.

Йдеться про затримку наступних поїздів:

  • №109/110 Львів-Херсон (+8:24);
    • №209/210 Івано-Франківськ-Миколаїв Пас. (+8:24);
      • №31/32 Запоріжжя-1-Пшемисль Головний (+7:23);
        • №119/120 Дніпро-Головний-Хелм (+7:07);
          • №31/32 Пшемисль Головний-Запоріжжя-1 (+5:10);
            • №3/4 Ужгород-Запоріжжя-1 (+4:45);
              • №71/72 Павлоград-1-Львів (+3:37);
                • №85/86 Запоріжжя-1-Львів (+3:37);
                  • №731/732 Київ-Пас.-Запоріжжя-1 (+3:31);
                    • №705/706 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+3:20);
                      • №91/92 Одеса-Головна-Краматорськ (+1:57);
                        • №41/42 Дніпро-Головний-Трускавець (+1:44);
                          • №749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+1:18);
                            • №749/750 Київ-Пас.-Ужгород (+1:18);
                              • №5/6 Запоріжжя-1-Ясіня (+1:09);
                                • №115/116 Дніпро-Головний-Івано-Франківськ (+1:09);
                                  • №749/750 Відень Головний-Київ-Пас. (+0:29);
                                    • №749/750 Ужгород-Київ-Пас. (+0:29);
                                      • №9/10 Будапешт-Ньюгаті-Київ-Пас. (+0:22);
                                        • №711/712 Краматорськ-Київ-Пас. (+0:14);
                                          • №127/128 Дніпро-Головний-Львів (+0:07);
                                            • №125/126 Мукачево-Кременчук-Пас. (+0:06);
                                              • №129/130 Мукачево-Полтава-Півд. (+0:06);
                                                • №9/10 Київ-Пас.-Будапешт-Ньюгаті (+0:05);
                                                  • №107/108 Кривий Ріг-Головний-Ясіня (+0:05).

                                                    Нагадаємо

                                                    Раніше УНН писав, що відновлення після ворожої атаки російської армії на залізничну інфраструктуру цієї ночі триває. Укрзалізниця дала оновлення щодо змін у русі низки поїздів: Чернівці – Запоріжжя, Львів – Запоріжжя, Дніпро – Львів, Дніпро – Хелм, Херсон – Краматорськ та Херсон – Львів.

                                                    Альона Уткіна

                                                    СуспільствоВійна в Україні
                                                    Українська залізниця
                                                    Дніпро (місто)
                                                    Відень
                                                    Ясіня
                                                    Будапешт
                                                    Павлоград
                                                    Ужгород
                                                    Кривий Ріг
                                                    Кременчук
                                                    Мукачево
                                                    Краматорськ
                                                    Чернівці
                                                    Полтава
                                                    Івано-Франківськ
                                                    Запоріжжя
                                                    Львів
                                                    Миколаїв
                                                    Одеса
                                                    Херсон
                                                    Київ