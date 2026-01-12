Зростання азійських фондових ринків вслід за США та нафтове ралі: огляд на 12 січня від Bloomberg

Азійські фондові ринки відкрили торговий тиждень у понеділок, 12 січня 2026 року, впевненим зростанням. Основним драйвером стали позитивні дані щодо зайнятості у США та нові рекорди американських індексів. Водночас увага інвесторів прикута до ринку енергоносіїв через критичну ситуацію в Ірані. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Позитивні настрої в азійському регіоні сформувалися після п’ятничної сесії у США, де індекс S&P 500 досяг нового історичного максимуму, зрісши на 0,6%, а технологічний Nasdaq 100 додав 1%. Ф’ючерси на Hang Seng у Гонконгу на старті торгів продемонстрували ріст на 0,6%, а австралійський S&P/ASX 200 - на 0,3%. Ринок Японії сьогодні закритий через державне свято.

Підтримку акціям надали дані Мінпраці США: попри дещо меншу кількість нових робочих місць, рівень безробіття знизився до 4,4%. Окрім цього, Верховний суд США поки що не виніс рішення щодо законності тарифів Дональда Трампа, що зняло короткострокову невизначеність для бізнесу.

Нафта та "іранський чинник"

Ціни на нафту демонструють найтриваліше тижневе зростання з літа минулого року. Основною причиною є ескалація протестів в Ірані, де влада запровадила інтернет-блокаду та посилила репресії. Ринок закладає ризики повалення режиму аятол, що може радикально змінити геополітичну карту Близького Сходу та енергетичні потоки.

Brent торгується в районі $62,40–63,30 за барель.

WTI тримається на позначці $58,20–59,10 за барель.

Метт Мейлі, стратег Miller Tabak + Co, зазначає, що рівень геополітичної напруженості у світі зараз досяг пікових значень, яких не спостерігали десятиліттями, попри зовнішній спокій фондових ринків.

Ключові події тижня

У понеділок інвестори очікують на кілька важливих подій:

Зустріч G7 у Вашингтоні: Міністри фінансів обговорять питання безпеки постачання рідкісноземельних елементів та спроби зменшити залежність від Китаю.

Виступи ФРС: Сьогодні заплановані промови президентів ФРБ Нью-Йорка Джона Вільямса та ФРБ Атланти Рафаеля Бостіка, які можуть дати підказки щодо подальшого зниження відсоткових ставок.

Економічні дані: Південна Корея та Індія готуються опублікувати звіти щодо експорту та інфляції відповідно.

Криптовалютний ринок демонструє незначну корекцію: Біткойн торгується на рівні $90 482, втративши близько 0,2%.

