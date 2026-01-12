Зростання азійських фондових ринків вслід за США та нафтове ралі: огляд на 12 січня від Bloomberg

$42.990.00
50.180.00
ukenru
18:21 • 9748 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 15595 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 17533 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 19299 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 35611 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 28818 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 32943 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 43292 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 67247 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 44761 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1.4м/с
84%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ліквідація наслідків атак рф і негода в Україні: заступник керівника ОП провів нараду з головами ОВА11 січня, 15:01 • 4748 перегляди
Ураження бурових установок на Каспії: ССО показали кадри ударуVideo11 січня, 15:33 • 7750 перегляди
"Ви присягали Конституції, а не Трампу": конгресмен закликав військових США не виконувати наказ про вторгнення в Гренландію11 січня, 16:10 • 6214 перегляди
Українців чекають відключення світла 12 січня: Укренерго опублікувало графіки11 січня, 17:42 • 7412 перегляди
Словаччина припиняє військову допомогу Україні та відмовляється від участі в гарантіях кредиту ЄС18:48 • 5104 перегляди
Публікації
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 35611 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 57612 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 105628 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 132155 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 101335 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джон Гілі
Башар аль-Асад
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Велика Британія
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту23:46 • 130 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 21518 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 24227 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 79880 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 80433 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Financial Times

Зростання азійських фондових ринків вслід за США та нафтове ралі: огляд на 12 січня від Bloomberg

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Азійські фондові ринки відкрили тиждень зростанням завдяки позитивним даним про зайнятість у США. Ціни на нафту зростають через ескалацію протестів в Ірані.

Зростання азійських фондових ринків вслід за США та нафтове ралі: огляд на 12 січня від Bloomberg

Азійські фондові ринки відкрили торговий тиждень у понеділок, 12 січня 2026 року, впевненим зростанням. Основним драйвером стали позитивні дані щодо зайнятості у США та нові рекорди американських індексів. Водночас увага інвесторів прикута до ринку енергоносіїв через критичну ситуацію в Ірані. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Позитивні настрої в азійському регіоні сформувалися після п’ятничної сесії у США, де індекс S&P 500 досяг нового історичного максимуму, зрісши на 0,6%, а технологічний Nasdaq 100 додав 1%. Ф’ючерси на Hang Seng у Гонконгу на старті торгів продемонстрували ріст на 0,6%, а австралійський S&P/ASX 200 - на 0,3%. Ринок Японії сьогодні закритий через державне свято.

Технологічний сектор Азії випереджає США у глобальній гонці штучного інтелекту11.01.26, 06:27 • 3676 переглядiв

Підтримку акціям надали дані Мінпраці США: попри дещо меншу кількість нових робочих місць, рівень безробіття знизився до 4,4%. Окрім цього, Верховний суд США поки що не виніс рішення щодо законності тарифів Дональда Трампа, що зняло короткострокову невизначеність для бізнесу.

Нафта та "іранський чинник"

Ціни на нафту демонструють найтриваліше тижневе зростання з літа минулого року. Основною причиною є ескалація протестів в Ірані, де влада запровадила інтернет-блокаду та посилила репресії. Ринок закладає ризики повалення режиму аятол, що може радикально змінити геополітичну карту Близького Сходу та енергетичні потоки.

Brent торгується в районі $62,40–63,30 за барель.

WTI тримається на позначці $58,20–59,10 за барель.

Метт Мейлі, стратег Miller Tabak + Co, зазначає, що рівень геополітичної напруженості у світі зараз досяг пікових значень, яких не спостерігали десятиліттями, попри зовнішній спокій фондових ринків.

Ключові події тижня

У понеділок інвестори очікують на кілька важливих подій:

  • Зустріч G7 у Вашингтоні: Міністри фінансів обговорять питання безпеки постачання рідкісноземельних елементів та спроби зменшити залежність від Китаю.

    Google обійшов Apple за ринковою вартістю вперше з 2019 року08.01.26, 19:35 • 4122 перегляди

    • Виступи ФРС: Сьогодні заплановані промови президентів ФРБ Нью-Йорка Джона Вільямса та ФРБ Атланти Рафаеля Бостіка, які можуть дати підказки щодо подальшого зниження відсоткових ставок.
      • Економічні дані: Південна Корея та Індія готуються опублікувати звіти щодо експорту та інфляції відповідно.
        • Криптовалютний ринок демонструє незначну корекцію: Біткойн торгується на рівні $90 482, втративши близько 0,2%.

          Акції Apple на порозі найдовшої серії падіння з 1991 року10.01.26, 01:28 • 4306 переглядiв

          Степан Гафтко

          ЕкономікаНовини Світу
          Енергетика
          Brent
          Федеральна резервна система
          Біткойн
          Верховний суд США
          G7
          Вашингтон
          Дональд Трамп
          Індія
          Гонконг
          Південна Корея
          Китай
          Японія
          Сполучені Штати Америки
          Іран