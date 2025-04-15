Нафта подешевшала на тлі розпродажу на ринках через побоювання рецесії в США

Нафта подешевшала через розпродаж на фондовому ринку, викликаний страхом рецесії в США. Зниження обмежене через втрати поставок з Лівії та ризик ескалації конфлікту на Близькому Сході.