США не визначились щодо підтримки резолюції ООН до третіх роковин вторгнення рф в Україну.
Обсяги поставок нафти з росії зросли до 3,47 млн барелів на день, досягнувши найвищого рівня з кінця червня.
Партнери по G7 25 жовтня оголосять про внески у 50 млрд доларів кредиту для України. Погашення здійснюватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів, а ЄС, як очікується, виділить 35 млрд євро.
Європарламент розгляне пропозицію щодо кредиту Україні на 35 млрд євро з прибутків від заморожених російських активів. Це частина пакету G7 на 50 млрд доларів для підтримки України.
Міністри оборони G7 підтвердили підтримку інтеграції України в НАТО. Вони наголосили на важливості навчальних програм для ЗСУ та створення армії, сумісної з силами НАТО.
Міністри закордонних справ України та Франції обговорили підтримку Плану перемоги і Формули миру. Сторони також приділили увагу оборонній співпраці та підтримці енергетичної стійкості України.
Прем'єр Угорщини Орбан готується зірвати надання $50 млрд кредиту Україні, щоб допомогти Трампу у виборах. Він відмовляється продовжити санкції ЄС, блокуючи участь США у фінансуванні.
Уряд Великої Британії веде розслідування щодо 37 компаній, підозрюваних у співучасті в обході росією нафтових санкцій. Поки що жодна фірма не покарана, розслідування триває з грудня 2022 року.
Папа Римський Франциск проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським 11 жовтня в Римі. Очікується, що під час візиту Зеленський також проведе переговори з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.
Президент України провів зустріч з послом Японії Кунінорі Мацудою перед завершенням його місії. Зеленський відзначив важливу роль Японії у підтримці України та нагородив дипломата орденом "За заслуги".
Президент Зеленський повідомив про підготовку до підписання 27-ї безпекової угоди для України. Країна вже уклала 26 таких угод, останню - з Ірландією у вересні цього року.
США і ЄС майже досягли домовленості про пакет допомоги Україні в $50 млрд із використанням заморожених російських активів. США готові внести $20 млрд, якщо ЄС змінить режим санкцій проти росії.
Урсула фон дер Ляєн анонсувала кредит Україні на 35 млрд євро, забезпечений замороженими російськими активами. ЄС вирішив просуватися з меншим кредитом без участі США через розбіжності щодо перегляду санкцій.
Мінфін Німеччини спростував інформацію про припинення допомоги Україні з 2025 року. Частина двосторонньої допомоги буде перенесена на міжнародні програми, зокрема кредити G7 на 50 млрд доларів.
Японія замовила 12 мікроавтобусів та 8 причепів у українських виробників для ДСНС. Техніка є частиною пакета підтримки JICA для розмінування України, загальний обсяг фінансування якого перевищує $70 млн.
ЄК розробляє варіанти подальшого розпорядження замороженими активами ЦБ рф на суму понад 280 млрд доларів. Розглядаються безстрокове замороження та продовження на триваліші періоди для підтримки України.
Опитування Bloomberg показує, що темпи зростання економіки росії сповільняться вдвічі у другому півріччі 2024 року. Перегріта економіка різко гальмує через вичерпання резервів робочої сили та виробничих потужностей.
Пенні Пріцкер залишає посаду спецпредставниці США з економічного відновлення України через обмеження терміну. Її обов'язки перейдуть до заступника держсекретаря Річарда Верми, який продовжить роботу з підтримки України.
Президент Ірану заявив, що країна відповість Ізраїлю за вбивство голови політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії. США попереджають про можливий напад Ірану на Ізраїль, а росія посилює співпрацю з Іраном.
Президент США Джо Байден провів зустріч з командою нацбезпеки через можливий напад Ірану на Ізраїль. США готові підтримати Ізраїль у разі атаки, працюючи над запобіганням ескалації конфлікту.
Президент України обговорив з прем'єром питання використання заблокованих російських активів. Йдеться про рішення G7 щодо 50 млрд доларів для України та конкретні кроки для наближення реального надходження коштів.
Міністр закордонних справ Ізраїлю отримав попередження про намір Ірану атакувати через угорського колегу. Ізраїль закликає світ вимагати від Ірану відповідальності за агресивні дії.
Президент США Джо Байден планує зустріч з командою нацбезпеки через загострення ситуації на Близькому Сході. США посилюють військову присутність в регіоні на тлі побоювань щодо можливої атаки Ірану на Ізраїль.
Нафта подешевшала через розпродаж на фондовому ринку, викликаний страхом рецесії в США. Зниження обмежене через втрати поставок з Лівії та ризик ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Іран попередив літаки про зміну маршрутів. США попереджають про можливу атаку Ірану і" Хезболли " на Ізраїль, авіакомпанії припиняють польоти в регіон.
Держсекретар США Блінкен повідомив міністрів G7 про можливу атаку Ірану на Ізраїль у найближчі 24-48 годин. США очікують участі 'Хезболли' та інших союзників Ірану в регіоні.
Заступники міністра енергетики України провели зустріч з делегацією JICA. Обговорено допомогу Японії в енергетичному секторі та плани довгострокової співпраці, зокрема в розвитку ВДЕ та відновленні інфраструктури.
Прем'єр-міністр України обговорив з віцепрезидентом Єврокомісії рішення G7 про надання Україні 50 млрд доларів. Кошти планують зробити доступними вже наприкінці цього року.
Прем'єр-міністр України провів телефонну розмову з віцепрезидентом Єврокомісії. Обговорили енергетичні санкції, отримання Україною 50 млрд доларів з російських активів та програму Ukraine Facility.
Міністри G7 висловили солідарність з народом Венесуели та стурбованість щодо результатів виборів. Вони закликали до публікації детальних результатів та мирного вирішення ситуації на тлі протестів.