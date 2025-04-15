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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18341 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 129770 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125177 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123988 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127202 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 08:15 • 76717 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Війна • 21 лютого, 08:49 • 27278 перегляди

Обсяги постачання нафти з росії морем зросли до найвищого рівня з червня - Bloomberg

Обсяги поставок нафти з росії зросли до 3,47 млн барелів на день, досягнувши найвищого рівня з кінця червня.

Економіка • 22 жовтня, 13:56 • 21593 перегляди

У G7 оголосять про внески у 50 млрд дол. кредиту для України 25 жовтня - єврокомісар

Партнери по G7 25 жовтня оголосять про внески у 50 млрд доларів кредиту для України. Погашення здійснюватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів, а ЄС, як очікується, виділить 35 млрд євро.

Економіка • 22 жовтня, 09:17 • 107765 перегляди

Європарламент сьогодні голосуватиме за надання Україні 35 мільярдів євро кредиту

Європарламент розгляне пропозицію щодо кредиту Україні на 35 млрд євро з прибутків від заморожених російських активів. Це частина пакету G7 на 50 млрд доларів для підтримки України.

Економіка • 22 жовтня, 07:18 • 14155 перегляди

G7 підтримує "незворотний шлях" України до євроатлантичної інтеграції

Міністри оборони G7 підтвердили підтримку інтеграції України в НАТО. Вони наголосили на важливості навчальних програм для ЗСУ та створення армії, сумісної з силами НАТО.

Війна • 19 жовтня, 19:13 • 38695 перегляди

План перемоги, Формула миру, оборонна співпраця та енергетика: Сибіга провів переговори з головою МЗС Франції

Міністри закордонних справ України та Франції обговорили підтримку Плану перемоги і Формули миру. Сторони також приділили увагу оборонній співпраці та підтримці енергетичної стійкості України.

Політика • 19 жовтня, 11:24 • 21396 перегляди

Орбан планує заблокувати кредит Україні в 50 млрд дол., щоб допомогти Трампу - Politico

Прем'єр Угорщини Орбан готується зірвати надання $50 млрд кредиту Україні, щоб допомогти Трампу у виборах. Він відмовляється продовжити санкції ЄС, блокуючи участь США у фінансуванні.

Політика • 14 жовтня, 07:46 • 14333 перегляди

Британія підозрює 37 фірм у співучасті в обході росією нафтових санкцій - BBC

Уряд Великої Британії веде розслідування щодо 37 компаній, підозрюваних у співучасті в обході росією нафтових санкцій. Поки що жодна фірма не покарана, розслідування триває з грудня 2022 року.

Економіка • 11 жовтня, 06:05 • 16611 перегляди

Наприкінці тижня Папа Франциск зустрінеться із Зеленським

Папа Римський Франциск проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським 11 жовтня в Римі. Очікується, що під час візиту Зеленський також проведе переговори з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Політика • 9 жовтня, 12:44 • 11178 перегляди

Зеленський подякував послу Японії за зміцнення відносин між країнами

Президент України провів зустріч з послом Японії Кунінорі Мацудою перед завершенням його місії. Зеленський відзначив важливу роль Японії у підтримці України та нагородив дипломата орденом "За заслуги".

Суспільство • 2 жовтня, 19:30 • 40789 перегляди

Україна готується до підписання ще однієї безпекової угоди - Зеленський

Президент Зеленський повідомив про підготовку до підписання 27-ї безпекової угоди для України. Країна вже уклала 26 таких угод, останню - з Ірландією у вересні цього року.

Війна • 30 вересня, 17:00 • 19216 перегляди

США та ЄС близькі до угоди про допомогу Україні на 50 млрд дол. із заморожених російських активів - Bloomberg

США і ЄС майже досягли домовленості про пакет допомоги Україні в $50 млрд із використанням заморожених російських активів. США готові внести $20 млрд, якщо ЄС змінить режим санкцій проти росії.

Економіка • 26 вересня, 15:49 • 16754 перегляди

З кредитом у 35 млрд євро для України ЄС рухається вперед без США - NYT

Урсула фон дер Ляєн анонсувала кредит Україні на 35 млрд євро, забезпечений замороженими російськими активами. ЄС вирішив просуватися з меншим кредитом без участі США через розбіжності щодо перегляду санкцій.

Економіка • 21 вересня, 06:46 • 34166 перегляди

Німеччина пояснила плани щодо допомоги Україні після 2025 року

Мінфін Німеччини спростував інформацію про припинення допомоги Україні з 2025 року. Частина двосторонньої допомоги буде перенесена на міжнародні програми, зокрема кредити G7 на 50 млрд доларів.

Економіка • 17 серпня, 18:45 • 69617 перегляди

Японія закупить в Україні техніку для гуманітарного розмінування, яку передасть ДСНС

Японія замовила 12 мікроавтобусів та 8 причепів у українських виробників для ДСНС. Техніка є частиною пакета підтримки JICA для розмінування України, загальний обсяг фінансування якого перевищує $70 млн.

Війна • 16 серпня, 17:00 • 41991 перегляди

Заморожені активи російського Центробанку: ЗМІ стали відомі подальші кроки ЄС

ЄК розробляє варіанти подальшого розпорядження замороженими активами ЦБ рф на суму понад 280 млрд доларів. Розглядаються безстрокове замороження та продовження на триваліші періоди для підтримки України.

Війна • 13 серпня, 19:12 • 102507 перегляди

Темпи зростання економіки росії сповільняться вдвічі у другому півріччі - Bloomberg

Опитування Bloomberg показує, що темпи зростання економіки росії сповільняться вдвічі у другому півріччі 2024 року. Перегріта економіка різко гальмує через вичерпання резервів робочої сили та виробничих потужностей.

Новини Світу • 9 серпня, 13:50 • 21524 перегляди

Пріцкер йде з посади: у Держдепі розповіли, хто перейме повноваження від спецпредставниці з відбудови України

Пенні Пріцкер залишає посаду спецпредставниці США з економічного відновлення України через обмеження терміну. Її обов'язки перейдуть до заступника держсекретаря Річарда Верми, який продовжить роботу з підтримки України.

Політика • 6 серпня, 15:52 • 29994 перегляди

Президент Ірану на зустрічі з шойгу пообіцяв відповісти Ізраїлю за вбивство лідера ХАМАС

Президент Ірану заявив, що країна відповість Ізраїлю за вбивство голови політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії. США попереджають про можливий напад Ірану на Ізраїль, а росія посилює співпрацю з Іраном.

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Байден скликає групу нацбезпеки через загрозу атаки Ірану на Ізраїль

Президент США Джо Байден провів зустріч з командою нацбезпеки через можливий напад Ірану на Ізраїль. США готові підтримати Ізраїль у разі атаки, працюючи над запобіганням ескалації конфлікту.

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Критично для України: Зеленський і Шмигаль погодили позицію, як наблизити надходження коштів від використання заморожених активів рф

Президент України обговорив з прем'єром питання використання заблокованих російських активів. Йдеться про рішення G7 щодо 50 млрд доларів для України та конкретні кроки для наближення реального надходження коштів.

Економіка • 5 серпня, 17:55 • 78997 перегляди

Іран через Угорщину попередив Ізраїль, що планує атаку - ЗМІ

Міністр закордонних справ Ізраїлю отримав попередження про намір Ірану атакувати через угорського колегу. Ізраїль закликає світ вимагати від Ірану відповідальності за агресивні дії.

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Загроза атаки Ірану на Ізраїль: Байден зустрінеться із командою з питань нацбезпеки

Президент США Джо Байден планує зустріч з командою нацбезпеки через загострення ситуації на Близькому Сході. США посилюють військову присутність в регіоні на тлі побоювань щодо можливої атаки Ірану на Ізраїль.

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Нафта подешевшала на тлі розпродажу на ринках через побоювання рецесії в США

Нафта подешевшала через розпродаж на фондовому ринку, викликаний страхом рецесії в США. Зниження обмежене через втрати поставок з Лівії та ризик ескалації конфлікту на Близькому Сході.

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Іран ймовірно готується до нападу на Ізраїль, тому повідомив літаки про зміну курсу - ЗМІ

Іран попередив літаки про зміну маршрутів. США попереджають про можливу атаку Ірану і" Хезболли " на Ізраїль, авіакомпанії припиняють польоти в регіон.

Новини Світу • 5 серпня, 13:42 • 20320 перегляди

Axios: Блінкен попередив партнерів по G7 про можливу атаку Ірану на Ізраїль у понеділок

Держсекретар США Блінкен повідомив міністрів G7 про можливу атаку Ірану на Ізраїль у найближчі 24-48 годин. США очікують участі 'Хезболли' та інших союзників Ірану в регіоні.

Новини Світу • 5 серпня, 11:14 • 18252 перегляди

Україна та Японія обговорили відновлення енергетики напередодні опалювального сезону

Заступники міністра енергетики України провели зустріч з делегацією JICA. Обговорено допомогу Японії в енергетичному секторі та плани довгострокової співпраці, зокрема в розвитку ВДЕ та відновленні інфраструктури.

Економіка • 1 серпня, 17:32 • 41341 перегляди

Україна розраховує на доступ до 50 млрд дол. від російських активів до кінця року - Шмигаль

Прем'єр-міністр України обговорив з віцепрезидентом Єврокомісії рішення G7 про надання Україні 50 млрд доларів. Кошти планують зробити доступними вже наприкінці цього року.

Економіка • 1 серпня, 09:27 • 16491 перегляди

Шмигаль - віцепрезиденту Єврокомісії: санкції України не порушують Угоду про асоціацію, а реакція Словаччини та Угорщини вкрай політизована

Прем'єр-міністр України провів телефонну розмову з віцепрезидентом Єврокомісії. Обговорили енергетичні санкції, отримання Україною 50 млрд доларів з російських активів та програму Ukraine Facility.

Економіка • 1 серпня, 09:19 • 24266 перегляди

G7 висловила занепокоєння з приводу виборів у Венесуелі

Міністри G7 висловили солідарність з народом Венесуели та стурбованість щодо результатів виборів. Вони закликали до публікації детальних результатів та мирного вирішення ситуації на тлі протестів.

Новини Світу • 31 липня, 15:44 • 23235 перегляди