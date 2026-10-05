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Золото

Золото подорожчало на тлі укріплення долара - яка ціна за унцію

Київ • УНН

 • 1320 перегляди

Спотова ціна золота зросла на 0,6% до $4165,49 за унцію. Інвестори оцінюють борг США та перспективи ставки ФРС.

Золото подорожчало на тлі укріплення долара - яка ціна за унцію

Ціни на золото 5 жовтня зросли на тлі постійних побоювань щодо зростання державного боргу США та послаблення очікувань щодо негайного підвищення ставки Федеральної резервної системи, хоча зміцнення долара обмежило зростання. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Спотова ціна на золото зросла на 0,6% до 4165,49 доларів за унцію до 09:01 за Гринвічем (12:01 за Києвом). Американські ф'ючерси на золото з поставкою у грудні зросли на 0,8% до 4194,60 доларів.

"Ми продовжуємо розглядати зростання рівня державного боргу як структурний попутний вітер для жовтого металу", - сказав аналітик UBS Джованні Стауново, зазначивши, що злитки тримаються відносно добре, попри перешкоди, спричинені вищими процентними ставками та зміцненням долара США.

У серпні загальний борг США вперше перевищив 40 трильйонів доларів, що викликало нові попередження про назрівання фіскальної кризи у країні.

Зараз у центрі уваги протокол вересневого засідання Федерального комітету з відкритого ринку, що може допомогти інвесторам оцінити майбутню монетарну політику центрального банку США після того, як центральний банк минулого місяця вперше за три роки підвищив ставку.

ФРС США вперше за три роки підвищила ставку16.09.26, 21:52 • 4377 переглядiв

Очікування щодо посилення політики ФРС цього місяця різко знизилися після того, як зростання зайнятості в США у вересні сповільнилося більше, ніж очікувалося, а дані щодо зайнятості поза сільським господарством за попередні два місяці були значно переглянуті в бік зниження, як показали дані, опубліковані в п'ятницю.

Євро впав до 17-місячного мінімуму щодо долара - які причини05.10.26, 10:24 • 4084 перегляди

Хоча трейдери зараз бачать лише 18% ймовірність підвищення ставки ФРС у жовтні, вони все ще враховують 69% ймовірності підвищення в грудні, згідно з даними CME FedWatch Tool.

Тим часом індекс долара США зріс на 0,22%, що зробило метали, деноміновані в доларах, дорожчими для власників інших валют.

Ціни на нафту впали в понеділок, оскільки зростання експорту нафти з Близького Сходу та вивільнення запасів нафти країнами "Групи семи" збільшили постачання, дещо послабивши побоювання щодо інфляції.

Ціна на нафту падає на тлі зростання експорту з Близького Сходу і рішення G705.10.26, 12:06 • 3320 переглядiв

Золото традиційно вважається засобом хеджування інфляції, але, як правило, втрачає свою привабливість для дохідних активів в умовах високих процентних ставок.

На геополітичному фронті міжнародно визнаний уряд Ємену, який підтримується Саудівською Аравією, заявив у неділю, що розпочинає масштабну військову кампанію з метою повернення всіх територій, контрольованих підтримуваними Іраном хуситами.

Президент Ємену оголосив масштабний наступ проти хуситів - Reuters04.10.26, 20:34 • 10191 перегляд

Серед інших металів, ціна на срібло підскочила на 2,2% до 61,7252 долара за унцію, платина зросла на 2,1% до 1733,50 долара, а паладій додав 1,3% до 1182,50 долара.

Юлія Шрамко

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