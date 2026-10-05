Євро впав до 17-місячного мінімуму щодо долара - які причини

Євро знизився до найнижчого рівня з травня 2025 року на тлі фінансових проблем Франції, тоді як долар зміцнився попри слабкі дані щодо зайнятості у США. Про це повідомляє видання Reuters 5 жовтня, передає УНН.

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У понеділок євро різко впав до 17-місячного мінімуму, на тлі того, як фіскальні побоювання у Франції на тлі різкого краху ринку облігацій посилили побоювання щодо поширення кризи в регіоні, що допомогло долару зміцнитися, попри слабкі дані щодо зайнятості в США, які знизили очікування щодо підвищення ставок у найближчій перспективі, пише видання.

Євро впав до $1,1161 на азійських торгах, що є найнижчим рівнем з травня 2025 року, після чотирьох тижневих падінь поспіль, обтяжених рівнем боргу Франції та побоюваннями щодо політичного глухого кута напередодні виборів наступного року, зазначає видання.

За наявною інформацією, єдина валюта востаннє знизилася на 0,68% до $1,1176, послабившись на 0,5% щодо швейцарського франка та знизившись на 0,39% щодо фунта стерлінгів.

"Заворушення на ринку облігацій та слабкість євро викликали побоювання, що проблеми Франції можуть поширитися на єврозону, подібно до боргової кризи понад десять років тому, і змусити Європейський центральний банк допомогти зміцнити французький борг. Деякі аналітики, однак, заявили, що ще зарано судити про те, чи зростає ризик зараження", – пише видання.

Водночас, керівник відділу інвестиційної стратегії та досліджень Азійсько-Тихоокеанського регіону компанії State Street Investment Management Нінхуей Лю, заявив, що "фіскальне становище Франції стає дедалі нестабільнішим, тоді як ринок реагує лише з минулого тижня".

"Наразі, я думаю, це радше історія країни, ніж криза євро", – додав він.

Нагадаємо

НБУ встановив на 5 жовтня курс долара на рівні 44,9857 грн, а євро - 50,5333 грн.