Європейський центральний банк

Глава Центробанку Греції Янніс Стурнарас заявив, що торгова війна матиме вплив на економічне зростання Європи. Мита можуть
призвести до зниження інфляції нижче цільових показників ЄЦБ.
Дональд Трамп планує запровадити імпортні мита, що може призвести до торговельної війни. Європа готується до відповіді,
розглядаючи захист власних економічних інтересів.
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Мартінш Казакс, президент Банку Латвії та член Ради керуючих ЄЦБ, підтримав ідею конфіскації заморожених активів рф в Euroclear. Він назвав це життєздатним варіантом допомоги Україні.