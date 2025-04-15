Європейський центральний банк

У ЄЦБ попереджають: мита Трампа можуть сповільнити зростання єврозони до 1%

Глава Центробанку Греції Янніс Стурнарас заявив, що торгова війна матиме вплив на економічне зростання Європи. Мита можуть призвести до зниження інфляції нижче цільових показників ЄЦБ.