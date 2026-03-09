$43.730.0850.540.36
12:46 • 10137 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 20087 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 13014 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 32382 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 28099 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 45510 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 64870 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 106422 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55849 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47416 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Трейдери прогнозують падіння євро до рівня паритету з доларом

Київ • УНН

 • 1034 перегляди

Курс євро впав до чотиримісячного мінімуму через зростання цін на нафту. Інвестори очікують стагфляцію в єврозоні та масово скуповують американський долар.

Трейдери прогнозують падіння євро до рівня паритету з доларом

Трейдери демонструють найбільш песимістичні настрої щодо євро з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну чотири роки тому. Затяжна війна на Близькому Сході провокує стрибок цін на енергоносії, що створює критичні ризики для європейської економіки та тисне на спільну валюту. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Курс євро впав до позначки $1,1507, що є найнижчим показником відносно долара за останні чотири місяці. Показники ринку опціонів свідчать, що ведмежі настрої наразі відповідають рівням паніки початку 2022 року або періоду пандемії Covid–19.

Інвестори масово закладають у прогнози подальше ослаблення валюти, оскільки обсяги торгів у євро в 3,5 раза перевищили середні показники, причому більшість операцій спрямована на зміцнення американського долара.

Енергетична криза та загроза паритету

Ціна нафти вище 100 доларів за барель оголила структурну слабкість єврозони, де зростання вартості енергоресурсів традиційно погіршує торговий баланс. На ринку знову з’явилися побоювання щодо можливого падіння євро нижче паритету з доларом, як це вже траплялося у 2022 році.

Попри очікування, що Європейський центральний банк двічі підвищить відсоткові ставки до кінця року, трейдери більше зважають на загрозу стагфляції – поєднання високої інфляції та сповільнення економічного зростання.

Долар на міжбанку встановив історичний рекорд, сягнувши позначки 44 гривні09.03.26, 17:11 • 1072 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаФінанси
Енергетика
Війна в Україні
Європейський центральний банк
Bloomberg
Україна