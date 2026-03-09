Трейдеры прогнозируют падение евро до уровня паритета с долларом

Трейдеры демонстрируют самые пессимистичные настроения в отношении евро с момента полномасштабного вторжения России в Украину четыре года назад. Затяжная война на Ближнем Востоке провоцирует скачок цен на энергоносители, что создает критические риски для европейской экономики и давит на общую валюту. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Курс евро упал до отметки $1,1507, что является самым низким показателем по отношению к доллару за последние четыре месяца. Показатели рынка опционов свидетельствуют, что медвежьи настроения сейчас соответствуют уровням паники начала 2022 года или периода пандемии Covid–19.

Инвесторы массово закладывают в прогнозы дальнейшее ослабление валюты, поскольку объемы торгов в евро в 3,5 раза превысили средние показатели, причем большинство операций направлено на укрепление американского доллара.

Энергетический кризис и угроза паритета

Цена нефти выше 100 долларов за баррель обнажила структурную слабость еврозоны, где рост стоимости энергоресурсов традиционно ухудшает торговый баланс. На рынке вновь появились опасения относительно возможного падения евро ниже паритета с долларом, как это уже случалось в 2022 году.

Несмотря на ожидания, что Европейский центральный банк дважды повысит процентные ставки до конца года, трейдеры больше учитывают угрозу стагфляции – сочетания высокой инфляции и замедления экономического роста.

