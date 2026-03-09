$43.860.0351.040.33
15:03 • 3860 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 10051 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
13:06 • 11281 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
12:47 • 15343 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 23503 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 33300 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 32354 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44213 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 120154 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87596 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Трейдеры прогнозируют падение евро до уровня паритета с долларом

Киев • УНН

 • 3764 просмотра

Курс евро упал до четырехмесячного минимума из-за роста цен на нефть. Инвесторы ожидают стагфляцию в еврозоне и массово скупают американский доллар.

Трейдеры прогнозируют падение евро до уровня паритета с долларом

Трейдеры демонстрируют самые пессимистичные настроения в отношении евро с момента полномасштабного вторжения России в Украину четыре года назад. Затяжная война на Ближнем Востоке провоцирует скачок цен на энергоносители, что создает критические риски для европейской экономики и давит на общую валюту. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Курс евро упал до отметки $1,1507, что является самым низким показателем по отношению к доллару за последние четыре месяца. Показатели рынка опционов свидетельствуют, что медвежьи настроения сейчас соответствуют уровням паники начала 2022 года или периода пандемии Covid–19.

Инвесторы массово закладывают в прогнозы дальнейшее ослабление валюты, поскольку объемы торгов в евро в 3,5 раза превысили средние показатели, причем большинство операций направлено на укрепление американского доллара.

Энергетический кризис и угроза паритета

Цена нефти выше 100 долларов за баррель обнажила структурную слабость еврозоны, где рост стоимости энергоресурсов традиционно ухудшает торговый баланс. На рынке вновь появились опасения относительно возможного падения евро ниже паритета с долларом, как это уже случалось в 2022 году.

Несмотря на ожидания, что Европейский центральный банк дважды повысит процентные ставки до конца года, трейдеры больше учитывают угрозу стагфляции – сочетания высокой инфляции и замедления экономического роста.

Доллар на межбанке установил исторический рекорд, достигнув отметки 44 гривны09.03.26, 17:11 • 2846 просмотров

Степан Гафтко

