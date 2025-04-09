Европейский центральный банк

Глава Центробанка Греции Яннис Стурнарас заявил, что торговая война окажет влияние на экономический рост Европы. Пошлины могут
привести к снижению инфляции ниже целевых показателей ЕЦБ.
Дональд Трамп планирует ввести импортные пошлины, что может привести к торговой войне. Европа готовится к ответу, рассматривая
защиту собственных экономических интересов.
УКАСКО является технологическим провайдером для более 20 страховых компаний.
Мартінш Казакс, президент Банка Латвії и член Совета управляющих ЕЦБ, поддержал идею конфискации замороженных активов рф в
Euroclear. Он назвал это жизнеспособным вариантом помощи Украине.