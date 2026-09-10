Энергетический шок может усилиться — в Европейском центральном банке не исключают роста цен на газ
Киев • УНН
Глава ЕЦБ Кристин Лагард ожидает возможного роста цен на газ из-за перебоев с поставками и холодной зимы. Экстремальная погода может привести к подорожанию продовольствия.
Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что энергетический шок может усилиться, а его влияние на другие цены и уровень заработной платы — оказаться более значительным, чем сейчас ожидается, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"В частности, цены на газ могут вырасти в случае дальнейших перебоев с поставками или аномально холодной зимы на фоне низких запасов в хранилищах", — отметила Лагард.
Европа вступает в зиму с самыми низкими запасами газа за 13 лет - The Guardian29.08.26, 20:38 • 10302 просмотра
Глава ЕЦБ также затронула вопрос влияния погодных условий и других природных факторов.
"Экстремальные погодные явления — вероятно, усиленные активизацией явления Эль-Ниньо и более широким климатическим и экологическим кризисом — могут привести к росту цен на продовольствие более высокими темпами, чем прогнозировалось", — сказала она.
ЕЦБ во второй раз повысил ставки из-за роста цен на нефть10.09.26, 15:39 • 1254 просмотра