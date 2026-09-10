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Энергетический шок может усилиться — в Европейском центральном банке не исключают роста цен на газ

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Глава ЕЦБ Кристин Лагард ожидает возможного роста цен на газ из-за перебоев с поставками и холодной зимы. Экстремальная погода может привести к подорожанию продовольствия.

Энергетический шок может усилиться — в Европейском центральном банке не исключают роста цен на газ

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что энергетический шок может усилиться, а его влияние на другие цены и уровень заработной платы — оказаться более значительным, чем сейчас ожидается, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"В частности, цены на газ могут вырасти в случае дальнейших перебоев с поставками или аномально холодной зимы на фоне низких запасов в хранилищах", — отметила Лагард.

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Глава ЕЦБ также затронула вопрос влияния погодных условий и других природных факторов.

"Экстремальные погодные явления — вероятно, усиленные активизацией явления Эль-Ниньо и более широким климатическим и экологическим кризисом — могут привести к росту цен на продовольствие более высокими темпами, чем прогнозировалось", — сказала она.

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Антонина Туманова

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