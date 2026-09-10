Енергетичний шок може посилитися - в Європейському центробанку не виключають зростання цін на газ
Київ • УНН
Глава ЄЦБ Крістін Лагард очікує можливого зростання цін на газ через перебої з постачанням і холодну зиму. Екстремальна погода може здорожчати продовольство.
Голова Європейського центрального банку Крістін Лагард попередила, що енергетичний шок може посилитися, а його вплив на інші ціни та рівень заробітної плати — виявитися значнішим, ніж очікувалося наразі, передає УНН із посиланням на Reuters.
"Зокрема, ціни на газ можуть зрости в разі подальших перебоїв із постачанням або аномально холодної зими на тлі низьких запасів у сховищах", — зазначила Лагард.
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Глава ЄЦБ також торкнулася питання впливу погодних умов та інших природних чинників.
"Екстремальні погодні явища — ймовірно, посилені активізацією явища Ель-Ніньйо та ширшою кліматичною й екологічною кризою, — можуть призвести до зростання цін на продовольство вищими темпами, ніж прогнозувалося", — сказала вона.
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