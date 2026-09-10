ЄЦБ вдруге підвищив ставки через зростання цін на нафту

Європейський центральний банк (ЄЦБ) вдруге цього року підвищив відсоткові ставки — крок, який очікувався ринком, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Видання зауважує, що регулятор прагне стримати зростання інфляції, спричинене виключно підвищенням цін на енергоносії через війну за участю Ірану.

Стрімке зростання цін на нафту й природний газ призвело до того, що минулого місяця інфляція в єврозоні (що об’єднує 21 країну) значно перевищила позначку 3%, суттєво відхилившись від цільового показника ЄЦБ у 2%.

Нещодавня ескалація конфлікту вказує на подальший тиск на ціни, що згодом може вплинути й на рівень заробітних плат.

"Перспективи залишаються вкрай невизначеними: існують ризики як прискорення інфляції, так і сповільнення економічного зростання", — йдеться в заяві ЄЦБ.

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ЄЦБ також підвищив прогноз економічного зростання на 2026 рік до 0,9% (з червневого показника 0,8%) і тепер очікує, що середня інфляція становитиме 3,0% цього року та 2,5% у 2027 році.

Після підвищення в четвер базова депозитна ставка ЄЦБ сягнула 2,5% — це верхня межа "нейтрального" діапазону, який, на думку посадовців, не стримує й не стимулює економічне зростання.

Хоча фінансові інвестори очікують подальшого підвищення ставок пізніше цього року та у 2027 році, ЄЦБ, ймовірно, не поспішатиме з наступними кроками з огляду на неоднозначні економічні перспективи.

Нагадаємо

У червні Європейський центральний банк вперше за майже три роки підвищив ключові процентні ставки. Причиною стало прискорення інфляції в єврозоні на тлі зростання цін на енергоносії через війну навколо Ірану.