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The Guardian

ЄЦБ вдруге підвищив ставки через зростання цін на нафту

Київ • УНН

 • 1150 перегляди

ЄЦБ підняв депозитну ставку до 2,5% на тлі інфляції понад 3% через подорожчання енергоносіїв. Регулятор прогнозує 3% інфляції у 2026 році.

ЄЦБ вдруге підвищив ставки через зростання цін на нафту

Європейський центральний банк (ЄЦБ) вдруге цього року підвищив відсоткові ставки — крок, який очікувався ринком, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Видання зауважує, що регулятор прагне стримати зростання інфляції, спричинене виключно підвищенням цін на енергоносії через війну за участю Ірану.

Стрімке зростання цін на нафту й природний газ призвело до того, що минулого місяця інфляція в єврозоні (що об’єднує 21 країну) значно перевищила позначку 3%, суттєво відхилившись від цільового показника ЄЦБ у 2%.

Нещодавня ескалація конфлікту вказує на подальший тиск на ціни, що згодом може вплинути й на рівень заробітних плат.

"Перспективи залишаються вкрай невизначеними: існують ризики як прискорення інфляції, так і сповільнення економічного зростання", — йдеться в заяві ЄЦБ.

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ЄЦБ також підвищив прогноз економічного зростання на 2026 рік до 0,9% (з червневого показника 0,8%) і тепер очікує, що середня інфляція становитиме 3,0% цього року та 2,5% у 2027 році.

Після підвищення в четвер базова депозитна ставка ЄЦБ сягнула 2,5% — це верхня межа "нейтрального" діапазону, який, на думку посадовців, не стримує й не стимулює економічне зростання.

Хоча фінансові інвестори очікують подальшого підвищення ставок пізніше цього року та у 2027 році, ЄЦБ, ймовірно, не поспішатиме з наступними кроками з огляду на неоднозначні економічні перспективи.

Нагадаємо

У червні Європейський центральний банк вперше за майже три роки підвищив ключові процентні ставки. Причиною стало прискорення інфляції в єврозоні на тлі зростання цін на енергоносії через війну навколо Ірану.

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
Європейський центральний банк
Reuters
Іран