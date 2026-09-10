ЕЦБ во второй раз повысил ставки из-за роста цен на нефть

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во второй раз в этом году повысил процентные ставки — шаг, которого ожидал рынок, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание отмечает, что регулятор стремится сдержать рост инфляции, вызванный исключительно повышением цен на энергоносители из-за войны с участием Ирана.

Стремительный рост цен на нефть и природный газ привел к тому, что в прошлом месяце инфляция в еврозоне (объединяющей 21 страну) значительно превысила отметку в 3%, существенно отклонившись от целевого показателя ЕЦБ в 2%.

Недавняя эскалация конфликта указывает на дальнейшее давление на цены, что впоследствии может повлиять и на уровень заработных плат.

"Перспективы остаются крайне неопределенными: существуют риски как ускорения инфляции, так и замедления экономического роста", — говорится в заявлении ЕЦБ.

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ЕЦБ также повысил прогноз экономического роста на 2026 год до 0,9% (с июньского показателя 0,8%) и теперь ожидает, что средняя инфляция составит 3,0% в этом году и 2,5% в 2027 году.

После повышения в четверг базовая депозитная ставка ЕЦБ достигла 2,5% — это верхняя граница "нейтрального" диапазона, который, по мнению чиновников, не сдерживает и не стимулирует экономический рост.

Хотя финансовые инвесторы ожидают дальнейшего повышения ставок позднее в этом году и в 2027 году, ЕЦБ, вероятно, не будет спешить со следующими шагами с учетом неоднозначных экономических перспектив.

Напомним

В июне Европейский центральный банк впервые почти за три года повысил ключевые процентные ставки. Причиной стало ускорение инфляции в еврозоне на фоне роста цен на энергоносители из-за войны вокруг Ирана.