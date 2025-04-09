НБУ оштрафовал "Международный инвестиционный банк" Порошенко на 20,5 млн грн за нарушения в сфере финмониторинга. Зафиксировано несоблюдение обязанности проверки клиентов и предоставления недостоверной информации.
Петр Порошенко за 2024 год задекларировал 4,6 млрд грн дохода, что в 30 раз больше, чем в 2021. Из них 1,21 млрд грн выведено за границу.
Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров за 2025 год. Илон Маск возглавил список с $342 млрд, опередив Цукерберга и Безоса, став самым богатым человеком в мире.
В 2025 году Forbes насчитал шесть украинских бизнесменов-миллиардеров. Самым богатым стал Ринат Ахметов с состоянием в 7,9 млрд долларов, Петр Порошенко вернулся в список.
За последние два года войны уровень недоверия украинцев к Порошенко вырос до 75%. Причинами называют обогащение во время войны, лицемерие, санкции и подозрение в госизмене.
Согласно исследованию Центра Разумкова, украинцы в основном не доверяют политикам и должностным лицам. Наибольшее доверие сохраняет Владимир Зеленский (60%), наименьшее - Алексей Арестович (88%).
Журналист Роман Скрыпин обвинил Петра Порошенко в спекуляциях на армии, сокрытии состояния и команде в отсутствии патриотизма. Он напомнил о сдаче Крыма и разворовывании оборонной промышленности.
АРМА отклонило все заявки на управление ТРЦ "Гулливер" после проверки участников, обнаружив связи с рф. Новый конкурс будет объявлен в ближайшее время.
Заявления Порошенко противоречат его действиям и играют на руку путину, продвигая российские нарративы о недемократичности украинской власти, считает эксперт.
Государство контролирует топ-5 банков Украины, иностранцы - почти половину учреждений. Часть банков связана с политиками и корпорациями, что влияет на их деятельность.
Эксперт Валентин Гладких считает, что заявления Порошенко о том, что рф не наносит удары по больницам и энергетике, являются государственной изменой. Он напомнил о связях Порошенко с рф.
В преддверии выборов 2019 года охранник Порошенко привез из москвы 38 млн евро, вероятно, для подкупа голосов. Эксперт связывает это с бизнесом Порошенко в россии.
Военные инициировали сбор средств на билет домой для Алексея Порошенко, который скрывается за границей. Также призывают СМИ бойкотировать политиков, чьи дети уклоняются от службы.
Печерский суд установил экс-президенту Порошенко срок до 15 апреля 2025 года для ознакомления с материалами дела о государственной измене. Дело касается поставок угля с оккупированных территорий на 1,5 млрд грн.
Соратники Трампа проводят закрытые встречи с Тимошенко и членами партии Порошенко по поводу возможных выборов в Украине. По данным источников, окружение Трампа считает, что Зеленский проиграет любые выборы из-за усталости от войны.
По данным НАЗК, Порошенко перевел 1,048 млрд грн в иностранные бумаги и подарил 986 млн грн неизвестному лицу. Эксперты предполагают, что средства могли осесть на счетах семьи политика.