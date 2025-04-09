Петр Порошенко

Порошенко мог использовать деньги из россии для скупки голосов на выборах-2019 - эксперт

В преддверии выборов 2019 года охранник Порошенко привез из москвы 38 млн евро, вероятно, для подкупа голосов. Эксперт связывает это с бизнесом Порошенко в россии.