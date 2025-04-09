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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25052 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В 2025 году Forbes насчитал шесть украинских бизнесменов-миллиардеров. Самым богатым стал Ринат Ахметов с состоянием в 7,9 млрд долларов, Петр Порошенко вернулся в список.

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За последние два года войны уровень недоверия украинцев к Порошенко вырос до 75%. Причинами называют обогащение во время войны, лицемерие, санкции и подозрение в госизмене.

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Уровень доверия украинцев к должностным лицам и политикам остается низким - Центр Разумкова

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Порошенко сделал все, чтобы в Украине не было верховенства права, на котором настаивает ЕС - резкое заявление Скрыпина

Журналист Роман Скрыпин обвинил Петра Порошенко в спекуляциях на армии, сокрытии состояния и команде в отсутствии патриотизма. Он напомнил о сдаче Крыма и разворовывании оборонной промышленности.

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АРМА отклонило все заявки на управление ТРЦ “Гулливер”

АРМА отклонило все заявки на управление ТРЦ "Гулливер" после проверки участников, обнаружив связи с рф. Новый конкурс будет объявлен в ближайшее время.

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Порошенко подыгрывает рф: обвинил власть в притеснениях, хотя сам жал руку и обнимал путина - эксперт

Заявления Порошенко противоречат его действиям и играют на руку путину, продвигая российские нарративы о недемократичности украинской власти, считает эксперт.

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В Украине почти половина банков имеет иностранных акционеров – исследование

Государство контролирует топ-5 банков Украины, иностранцы - почти половину учреждений. Часть банков связана с политиками и корпорациями, что влияет на их деятельность.

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Порошенко подыгрывает врагу своими заявлениями, что рф не атакует гражданские объекты - эксперт Гладких

Эксперт Валентин Гладких считает, что заявления Порошенко о том, что рф не наносит удары по больницам и энергетике, являются государственной изменой. Он напомнил о связях Порошенко с рф.

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Порошенко мог использовать деньги из россии для скупки голосов на выборах-2019 - эксперт

В преддверии выборов 2019 года охранник Порошенко привез из москвы 38 млн евро, вероятно, для подкупа голосов. Эксперт связывает это с бизнесом Порошенко в россии.

политика • 14 марта, 16:02 • 21183 просмотра

"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!" - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

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Суд ограничил Порошенко срок ознакомления с "угольным делом"

Печерский суд установил экс-президенту Порошенко срок до 15 апреля 2025 года для ознакомления с материалами дела о государственной измене. Дело касается поставок угля с оккупированных территорий на 1,5 млрд грн.

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Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

Соратники Трампа проводят закрытые встречи с Тимошенко и членами партии Порошенко по поводу возможных выборов в Украине. По данным источников, окружение Трампа считает, что Зеленский проиграет любые выборы из-за усталости от войны.

политика • 6 марта, 08:02 • 110336 просмотра

Новый скандал с Порошенко: выводил за границу миллиарды. Перевести больше помешали санкции - эксперт

По данным НАЗК, Порошенко перевел 1,048 млрд грн в иностранные бумаги и подарил 986 млн грн неизвестному лицу. Эксперты предполагают, что средства могли осесть на счетах семьи политика.

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