Эксклюзив
Нарушение врачебной тайны: врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, раскрыл детали лечения своего умершего пациента
Инфляция ускорилась до 7,9%. Больше всего подорожали топливо, одежда, обувь и яйца
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины до 1,2%
Рада разрешила подтверждать стаж для пенсии без трудовой книжки
Зеленский готов встретиться с путиным и рассказал об отношениях с Трампом
Эксклюзив
Новые мины "Пряник" в Херсоне – как россия готовится покрывать города Украины взрывчаткой
Эксклюзив
Каре в переломные периоды жизни: помогает ли изменение внешности пережить кризис
Украина ждет посланников Трампа - в МИД заявили об открытости к визиту и продолжению работы над гарантиями безопасности с США
Цены на топливо должны снизиться на фоне подешевения нефти, с запасами стабильно - Премьер
Зеленский после соглашения Трампа с Ираном повторил о готовности зеркального ответа на прекращение огня россией
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Порошенко задекларировал почти 53 миллиона выплат от пророссийского правительства Орбана и вывел в Венгрию еще около 15 миллионов

Киев • УНН

Порошенко задекларировал почти 53 миллиона выплат от пророссийского правительства Орбана и вывел в Венгрию еще около 15 миллионов.

Порошенко задекларировал почти 53 миллиона выплат от пророссийского правительства Орбана и вывел в Венгрию еще около 15 миллионов

В 2025 году Петр Порошенко задекларировал более 52,5 млн грн доходов от Министерства финансов Венгрии, а также вывел в Венгрию через приобретение государственных облигаций еще около 15 млн грн. Об этом свидетельствуют данные ежегодной декларации, обнародованной в реестре НАЗК.  

Согласно декларации, Петр Порошенко получил от Министерства финансов Венгрии 51,8 млн грн в виде погашения облигаций, а также 720 904 грн процентов. Общая сумма поступлений из Венгрии составляет 52,538 млн грн. 

Кроме того, в декларации народного депутата зафиксировано, что 5 ноября 2025 года Порошенко вывел из Украины через покупку венгерских гособлигаций около 14,5 млн грн.

Как сообщалось, Петр Порошенко ведет длительное сотрудничество с правительством пророссийского премьера Венгрии Виктора Орбана. Перед прошлой попыткой встретиться с Орбаном в Венгрии Порошенко получил более 37 млн грн от Минфина Венгрии. Тогда эксперты высказали мнение, что Порошенко во время встречи с Орбаном намеревался через него передать рф и другим заинтересованным сторонам сигнал о своей готовности возглавить кампанию по "принуждению Украины к миру".

На днях разгорелся международный скандал вокруг правительства Орбана. Оказалось, что венгерские чиновники не просто "сливали" москве всю внутреннюю политическую кухню ЕС, но и координировали с россиянами свои действия по блокированию евроинтеграционных усилий Украины. В частности, министр иностранных дел россии лавров инструктировал главу МИД в правительстве Орбана Сийярто, как именно блокировать членство Украины в ЕС.

Лилия Подоляк

Политика
российская пропаганда
Государственный бюджет
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Петр Порошенко
Европейский Союз
Венгрия
Украина