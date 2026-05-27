Непогода накрыла ряд областей Украины: поваленные деревья перекрывали дороги, падали на авто
Киев • УНН
В Сумской, Кировоградской и Винницкой областях сильный ветер валил деревья на дороги и авто. Спасатели ГСЧС оперативно расчищают пути.
Непогода бушевала сразу в нескольких областях Украины. Как сообщили в ГСЧС, из-за сильных порывов ветра спасатели ликвидировали последствия непогоды в Сумской, Кировоградской и Винницкой областях, передает УНН.
Детали
По данным ГСЧС, поваленные деревья перекрывали автодороги, падали на транспортные средства и повреждали конструкции. Спасатели оперативно расчищали дороги, убирали аварийные деревья и устраняли опасные последствия стихии.
Спасатели призывают граждан быть осторожными во время непогоды и избегать пребывания вблизи деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.
