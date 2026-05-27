Сломали руку и применили электрошокер - на Волыни чиновника ТЦК будут судить за избиение 60-летнего мужчины
Киев • УНН
Чиновника ТЦК будут судить за избиение 60-летнего мужчины и сломанную руку. ГБР завершило расследование, дело направлено в суд по факту нанесения травм.
В суд передали обвинительный акт в отношении начальника группы одного из отделов Ковельского районного ТЦК и СП, подозреваемого по делу об избиении 60-летнего жителя Волыни, которому, по данным следствия, во время задержания сломали руку, применили электрошокер и перцовый баллончик. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований в среду, 27 мая, передает УНН.
Детали
"Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении начальника группы одного из отделов Ковельского РТЦК и СП, который с коллегами применил силу к 60-летнему человеку. Обвинительный акт направлен в суд", – говорится в сообщении.
По информации следствия, инцидент произошел 20 марта в поселке Заболотье Ковельского района. Трое сотрудников ТЦК подошли к 60-летнему местному жителю, который рыбачил.
Следствие установило, что мужчина уже не подлежал призыву по возрасту. Несмотря на это, при попытке задержания ему заломили руку за спину и сломали кость со смещением, указали в ГБР.
После этого один из военнослужащих, по данным правоохранителей, применил электрошокер и распылил в сторону мужчины перцовый баллончик. В результате этого пострадавший получил химические ожоги глаз.
Кроме того, как отмечают в ГБР, сотрудники ТЦК повредили колеса автомобиля мужчины, чтобы он не смог уехать. В результате избиения мужчина получил телесные повреждения средней тяжести.
"Начальника группы будут судить по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины – умышленное телесное повреждение средней тяжести. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Материалы в отношении других военнослужащих выделили в отдельное производство", – подчеркивает ГБР.
