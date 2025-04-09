Министерство обороны Украины

Шесть новых рапортов появились в Армия+: Минобороны пояснило, о чем идет речь

В мобильном приложении Армия+ теперь есть шесть новых рапортов, которые упрощают процесс увольнения со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья. Они содержат подсказки относительно документов.