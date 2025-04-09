Министерство обороны Украины

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26036 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 35764 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 44427 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 52037 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 64606 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 55357 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54907 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 117555 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81322 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 224620 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.7м/с
56%
Популярные новости

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 31636 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 83695 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17789 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14653 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 15216 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 83933 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 117547 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 224614 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 401936 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394481 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10368 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 13875 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14840 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17966 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74669 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Организации

Министерство обороны Украины

Новости по теме

В Житомире мужчина пытался сбежать от ТЦК, распылив баллончик с перцовым газом: детали инцидента

В Житомире мужчина, которого сопровождали в ВВК, применил перцовый газ против работников ТЦК и пытался сбежать. На видео зафиксирован момент задержания для предотвращения побега.

Общество • 9 апреля, 12:13 • 10529 просмотра

Минобороны запускает новую концепцию жилищного обеспечения военных: что известно

Минобороны разработало новую концепцию обеспечения жильем военнослужащих и их семей. Также будет цифровизирован процесс квартирного учета, что сделает процедуры более прозрачными.

Общество • 9 апреля, 10:04 • 7582 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

ГУР опубликовало видео уничтожения врага в поселке на Запорожском направлении. В результате зачистки ликвидировано 12 оккупантов, еще двое взяты в плен.

Война • 9 апреля, 07:03 • 119799 просмотра

Более 100 пар воспользовались услугой регистрации брака онлайн для военнослужащих и военнослужащих – Минюст

В Украине более 100 пар военнослужащих воспользовались приоритетной онлайн-регистрацией брака. Сервис реализован Минюстом совместно с Минобороны и Минцифры.

Общество • 8 апреля, 15:20 • 11796 просмотра
Эксклюзив

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

НАПК затягивает мониторинг образа жизни бывшего заместителя председателя ГНС Евгения Сокура, что может позволить ему избежать ответственности за возможные нарушения в декларациях.

политика • 8 апреля, 10:26 • 401944 просмотра

Минобороны: за три года войны 355 гражданских погибли из-за российской взрывчатки, среди них 18 детей

С начала вторжения зафиксировано 811 инцидентов из-за взрывоопасных предметов. Наиболее загрязнены Харьковская, Николаевская и Херсонская области.

Война • 8 апреля, 08:43 • 10482 просмотра

День работников военных комиссариатов и Международный день ромов: что еще можно отметить сегодня

8 апреля отмечают День ромов, работников военкоматов, карликовых бегемотов и буддизма. Также, сегодня День памяти святых апостолов.

Общество • 8 апреля, 04:00 • 3380 просмотра

Фальсифицированное масло и сыр: ДОТ Минобороны оштрафовал ряд поставщиков продуктов для ВСУ на более 6 млн грн

ДОТ оштрафовал поставщиков продуктов для ВСУ на более 6 млн грн. Причиной стали фальсифицированные молочные изделия, не отвечавшие госстандартам, выявленные в воинских частях.

Война • 7 апреля, 17:06 • 13323 просмотра

ВСУ получили нового наземного робота украинского производства: что он может

Минобороны Украины кодифицировало и допустило к использованию наземный роботизированный комплекс D-21-12R. Он может выполнять задачи наблюдения, патрулирования и огневой поддержки.

Война • 7 апреля, 11:54 • 10349 просмотра
Эксклюзив

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

НАПК с сентября 2024 года проводит мониторинг образа жизни Евгения Сокура, бывшего заместителя главы ГНС, а сейчас помощника Гетманцева. Проверка связана с недекларированием сожительницы и уголовным делом.

политика • 7 апреля, 10:30 • 160843 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

Зеленский поручил активизировать контакты с партнерами по ПВО, особенно систем "Пэтриот". Россия использует акваторию Черного моря для ударов, поэтому необходимо усиление обороны.

Война • 6 апреля, 13:47 • 26000 просмотра

Буданов: россия не будет существенно сокращать армию после войны

По словам руководителя ГУР, россия не будет значительно уменьшать численность армии после войны, поскольку это противоречит ее оборонной стратегии. После завершения боевых действий высвободится большой бюджет.

Война • 5 апреля, 23:49 • 10662 просмотра

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что во время войны не стоит открывать всю правду, поскольку сознание людей может быть не готово к жесткой реальности.

Общество • 5 апреля, 21:52 • 16555 просмотра

Минобороны вводит новые должности по социальному сопровождению для помощи военным и их семьям

В Вооруженных силах Украины вводятся должности офицеров, сержантов и солдат социального сопровождения. Они будут помогать военным, их семьям и командирам в различных вопросах.

Война • 5 апреля, 20:29 • 5621 просмотра

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

Минобороны завершило испытания новых спортивных кроссовок для военных, определив оптимальные характеристики. Ведомство приглашает производителей присоединиться к обеспечению армии качественной обувью.

Война • 4 апреля, 17:08 • 14799 просмотра

"Кадыровцы" в броневике взлетели на воздух в Мелитополе: кадры от ГУР

3 апреля 2025 года на окраине временно оккупированного Мелитополя взорвался бронированный автомобиль. Внутри находился вражеский экипаж и десант подразделения «ахмат восток», по меньшей мере пятеро ликвидированы.

Война • 4 апреля, 08:40 • 10480 просмотра

Кравченко: ГНС вводит комплекс мер для урегулирования налоговых вопросов мобилизованных ФЛП и ветеранов

Налоговая вводит меры по урегулированию налоговых вопросов мобилизованных ФЛП и ветеранов. Будут созданы рабочие группы, которые будут предоставлять консультации предпринимателям.

Война • 4 апреля, 08:35 • 11787 просмотра

Потери врага: за сутки ликвидировано почти 1400 оккупантов, уничтожено 7 танков

По данным Генштаба ВСУ, в течение 3 апреля российская армия потеряла 1380 военных и 7 танков. Общие потери врага достигли 920 950 человек.

Война • 4 апреля, 04:59 • 4595 просмотра

Экс-министр обороны Украины Гриценко в 2013 году "случайно не заметил", что россия готовится к захвату Крыма - СМИ

Экс-министр обороны Гриценко в 2013 году заявил, что военные учения чф рф в Крыму не несут угрозы. СМИ указывают, что это создало информационный фон для подготовки к оккупации.

Война • 3 апреля, 13:17 • 10002 просмотра

Что делать при потере военного билета: Минюст озвучил пошаговый алгоритм

Военный билет: штрафы за потерю от 510 до 1700 грн. Алгоритм действий для восстановления документа от Минюста: заявление в ТЦК, фото, паспорт, остатки документа.

Общество • 3 апреля, 11:24 • 10025 просмотра

В Минобороны рассказали, какие военные специальности чаще всего выбирают в центрах рекрутинга

Чаще всего добровольцы выбирают специальности, связанные с БПЛА, вождением и стрелковым делом. Также популярны штабные, артиллерийские, медицинские должности и связь.

Общество • 3 апреля, 09:41 • 10500 просмотра

Деятельность Шабунина и ЦПК привела к росту коррупции – экс-министр Омелян

Экс-министр Омелян заявил, что антикоррупционная деятельность ЦПК и Шабунина привела к подмене реформ, увеличив коррупцию. Он добавил, что ни один высокопоставленный чиновник не был наказан.

политика • 3 апреля, 08:37 • 10318 просмотра

ГУР опубликовало данные о 11 российских спортсменах, поддерживающих войну против Украины

ГУР и Минмолодежьспорта опубликовали данные о 11 российских спортсменах и киберспортсменах, которые публично поддерживают войну. Они проводят мероприятия на оккупированных территориях и посещают военных.

Общество • 3 апреля, 07:15 • 8072 просмотра

Во Львовской области разоблачены поставки некачественного меда для ВСУ на 30 млн гривен

ГБР выявило факты поставки некачественного меда в воинские части во Львовской области на сумму более 30 млн гривен. Задержаны директор предприятия и командир воинской части.

Криминал и ЧП • 2 апреля, 16:17 • 21373 просмотра

“Обязательно нужно создать возможности реабилитации и развития ветеранов в малых общинах”: Зеленский

Президент Украины подчеркнул важность реабилитации и развития ветеранов в малых общинах, в частности на базе школ. Также обсудили поддержку связей ветеранов с Силами обороны.

политика • 2 апреля, 12:40 • 16454 просмотра

В Минобороны рассказали, сколько продлится следующий этап реформы ВВК

Завершен первый этап реформы ВВК. Второй этап предусматривает возможность проходить медосмотр в любом учреждении здравоохранения, что уменьшит очереди и коррупционные риски.

Общество • 2 апреля, 12:12 • 10454 просмотра

Шесть новых рапортов появились в Армия+: Минобороны пояснило, о чем идет речь

В мобильном приложении Армия+ теперь есть шесть новых рапортов, которые упрощают процесс увольнения со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья. Они содержат подсказки относительно документов.

Общество • 2 апреля, 09:14 • 18492 просмотра

Бронирование работников: какие обновленные критерии для предприятий

С 1 апреля бронирование по старым правилам не действительно. Правительство обновило критерии для бронирования работников критически важных предприятий, включая энергетику, ОПК и другие.

Общество • 2 апреля, 08:29 • 24379 просмотра

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 россиян и уничтожили 10 танков

По данным Генштаба ВСУ, 1 апреля российская армия потеряла 1410 солдат и 10 танков. Также были уничтожены десятки единиц бронетехники и артиллерийских систем.

Война • 2 апреля, 04:25 • 14256 просмотра

Отдых после 90 дней боев: нардеп рассказал о механизме ротации как альтернативе демобилизации

В Минобороны разработали механизм ротации: после 90 дней боев военный имеет право на несколько месяцев отдыха. Урегулировать это на уровне закона невозможно.

Война • 1 апреля, 21:26 • 10008 просмотра