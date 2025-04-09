Министерство обороны Украины

В Житомире мужчина, которого сопровождали в ВВК, применил перцовый газ против работников ТЦК и пытался сбежать. На видео зафиксирован момент задержания для предотвращения побега.
Минобороны разработало новую концепцию обеспечения жильем военнослужащих и их семей. Также будет цифровизирован процесс квартирного учета, что сделает процедуры более прозрачными.
ГУР опубликовало видео уничтожения врага в поселке на Запорожском направлении. В результате зачистки ликвидировано 12 оккупантов, еще двое взяты в плен.
В Украине более 100 пар военнослужащих воспользовались приоритетной онлайн-регистрацией брака. Сервис реализован Минюстом совместно с Минобороны и Минцифры.
НАПК затягивает мониторинг образа жизни бывшего заместителя председателя ГНС Евгения Сокура, что может позволить ему избежать ответственности за возможные нарушения в декларациях.
С начала вторжения зафиксировано 811 инцидентов из-за взрывоопасных предметов. Наиболее загрязнены Харьковская, Николаевская и Херсонская области.
8 апреля отмечают День ромов, работников военкоматов, карликовых бегемотов и буддизма. Также, сегодня День памяти святых апостолов.
ДОТ оштрафовал поставщиков продуктов для ВСУ на более 6 млн грн. Причиной стали фальсифицированные молочные изделия, не отвечавшие госстандартам, выявленные в воинских частях.
Минобороны Украины кодифицировало и допустило к использованию наземный роботизированный комплекс D-21-12R. Он может выполнять задачи наблюдения, патрулирования и огневой поддержки.
НАПК с сентября 2024 года проводит мониторинг образа жизни Евгения Сокура, бывшего заместителя главы ГНС, а сейчас помощника Гетманцева. Проверка связана с недекларированием сожительницы и уголовным делом.
Зеленский поручил активизировать контакты с партнерами по ПВО, особенно систем "Пэтриот". Россия использует акваторию Черного моря для ударов, поэтому необходимо усиление обороны.
По словам руководителя ГУР, россия не будет значительно уменьшать численность армии после войны, поскольку это противоречит ее оборонной стратегии. После завершения боевых действий высвободится большой бюджет.
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что во время войны не стоит открывать всю правду, поскольку сознание людей может быть не готово к жесткой реальности.
В Вооруженных силах Украины вводятся должности офицеров, сержантов и солдат социального сопровождения. Они будут помогать военным, их семьям и командирам в различных вопросах.
Минобороны завершило испытания новых спортивных кроссовок для военных, определив оптимальные характеристики. Ведомство приглашает производителей присоединиться к обеспечению армии качественной обувью.
3 апреля 2025 года на окраине временно оккупированного Мелитополя взорвался бронированный автомобиль. Внутри находился вражеский экипаж и десант подразделения «ахмат восток», по меньшей мере пятеро ликвидированы.
Налоговая вводит меры по урегулированию налоговых вопросов мобилизованных ФЛП и ветеранов. Будут созданы рабочие группы, которые будут предоставлять консультации предпринимателям.
По данным Генштаба ВСУ, в течение 3 апреля российская армия потеряла 1380 военных и 7 танков. Общие потери врага достигли 920 950 человек.
Экс-министр обороны Гриценко в 2013 году заявил, что военные учения чф рф в Крыму не несут угрозы. СМИ указывают, что это создало информационный фон для подготовки к оккупации.
Военный билет: штрафы за потерю от 510 до 1700 грн. Алгоритм действий для восстановления документа от Минюста: заявление в ТЦК, фото, паспорт, остатки документа.
Чаще всего добровольцы выбирают специальности, связанные с БПЛА, вождением и стрелковым делом. Также популярны штабные, артиллерийские, медицинские должности и связь.
Экс-министр Омелян заявил, что антикоррупционная деятельность ЦПК и Шабунина привела к подмене реформ, увеличив коррупцию. Он добавил, что ни один высокопоставленный чиновник не был наказан.
ГУР и Минмолодежьспорта опубликовали данные о 11 российских спортсменах и киберспортсменах, которые публично поддерживают войну. Они проводят мероприятия на оккупированных территориях и посещают военных.
ГБР выявило факты поставки некачественного меда в воинские части во Львовской области на сумму более 30 млн гривен. Задержаны директор предприятия и командир воинской части.
Президент Украины подчеркнул важность реабилитации и развития ветеранов в малых общинах, в частности на базе школ. Также обсудили поддержку связей ветеранов с Силами обороны.
Завершен первый этап реформы ВВК. Второй этап предусматривает возможность проходить медосмотр в любом учреждении здравоохранения, что уменьшит очереди и коррупционные риски.
В мобильном приложении Армия+ теперь есть шесть новых рапортов, которые упрощают процесс увольнения со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья. Они содержат подсказки относительно документов.
С 1 апреля бронирование по старым правилам не действительно. Правительство обновило критерии для бронирования работников критически важных предприятий, включая энергетику, ОПК и другие.
По данным Генштаба ВСУ, 1 апреля российская армия потеряла 1410 солдат и 10 танков. Также были уничтожены десятки единиц бронетехники и артиллерийских систем.
В Минобороны разработали механизм ротации: после 90 дней боев военный имеет право на несколько месяцев отдыха. Урегулировать это на уровне закона невозможно.