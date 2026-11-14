В "Резерв+" будут технические работы и задержки 14 ноября - что советует Минобороны
Киев • УНН
14 ноября с 21:00 до 00:00 в "Резерв+" возможны задержки с документами и услугами. Минобороны советует заранее загрузить PDF.
В субботу, 14 ноября, с 21:00 до 0:00 будут проводиться плановые технические работы в одной из систем, с которыми взаимодействует приложение Резерв+. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает УНН.
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Как отметили в ведомстве, в это время в приложении могут возникать задержки с получением или обновлением электронного военно-учетного документа. Это также может повлиять на другие услуги.
Если документ понадобится вам вечером, заранее сохраните его на телефон. Для этого на главном экране "Резерв+" нажмите "+" и выберите "Загрузить PDF". Если во время работ документ не обновится, попробуйте позже. Повторно входить в учетную запись не нужно. После завершения работ все сервисы Резерв+ будут работать в обычном режиме
Напомним
В приложении Резерв+ после технических работ восстановили оформление отсрочки, связанной с инвалидностью.