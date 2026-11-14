В "Резерв+" будут технические работы и задержки 14 ноября - что советует Минобороны

$45.3850.34
ukenru
13:48 • 870 просмотра
Украина и рф готовят обмен пленными как минимум 1000 человек - ЛубинецVideo
13:01 • 5888 просмотра
Зеленский заявил, что США впервые подняли вопрос о членстве в НАТО наряду с вопросом Донбасса - СМИ
11:05 • 15341 просмотра
Европа страдает от дефицита кадров: каких специалистов ищут больше всего и кому легче найти работу
10:14 • 16262 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского нефтяного узла "Самара" и военного аэродрома
09:01 • 24201 просмотра
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo
08:33 • 17507 просмотра
Саммит США-рф-Китай подтвердил Белый дом: тему войны в Украине не ожидают, отдельную встречу Трампа с путиным не планируют
14 ноября, 08:12 • 15933 просмотра
Цены на топливо в Украине пошли вниз: где и насколько подешевели бензин и дизель 14 ноября
14 ноября, 06:52 • 18082 просмотра
Лицензия на производство ракет Patriot для Украины застряла в Пентагоне - СМИ
14 ноября, 05:59 • 19785 просмотра
Путин выдвинул США ультиматум по Украине и всей Восточной Европе — NYT раскрыла требования Кремля
14 ноября, 05:42 • 15900 просмотра
Самый масштабный авиаколлапс в США за 25 лет: в администрации Трампа назвали причину сбоя и предупредили о новых приостановках полётов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
3.7м/с
63%
752мм
Популярные новости
Матч Норвегии и Уэльса с участием звездного Холанда рассудит украинская бригада арбитров14 ноября, 05:05 • 14176 просмотра
Более 1700 оккупантов за сутки: Генштаб раскрыл новые масштабы потерь России на фронтеPhoto14 ноября, 05:16 • 5070 просмотра
В Запорожье полностью перекрыли движение через плотину ДнепроГЭС — какие есть маршруты объезда14 ноября, 05:21 • 6554 просмотра
Предзаказы GTA 6 превысили $1 млрд ещё до запуска14 ноября, 08:05 • 11763 просмотра
Авиаколлапс в США сорвал более 15 тысяч рейсов - тысячи путешественников застряли в аэропортахVideo09:23 • 9020 просмотра
публикации
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo09:01 • 24216 просмотра
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира13 ноября, 12:48 • 74146 просмотра
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
13 ноября, 07:50 • 73474 просмотра
Как превратить боевой опыт в поддержку других ветеранов: история Руслана Агасанова из команды ФПУPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 07:10 • 72443 просмотра
Экономика войны: как Украина наносит России миллионные убытки при минимальных затратахPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 06:45 • 70775 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Федор Вениславский
Николай Тищенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Иран
Германия
Реклама
УНН Lite
Предзаказы GTA 6 превысили $1 млрд ещё до запуска14 ноября, 08:05 • 11789 просмотра
Матч Норвегии и Уэльса с участием звездного Холанда рассудит украинская бригада арбитров14 ноября, 05:05 • 14200 просмотра
На съёмочной площадке популярного сериала Netflix «Отдел Q» погиб член съёмочной группы14 ноября, 04:07 • 18020 просмотра
В Варшаве отменили концерт российского рэпера из-за песни о насилии над польскими женщинами14 ноября, 03:52 • 15077 просмотра
Такой масштабной остановки авиарейсов в США не было со времен терактов 11 сентября14 ноября, 03:05 • 17864 просмотра
Актуальное
Financial Times
Золото
Техника
Старлинк
СВИФТ

В "Резерв+" будут технические работы и задержки 14 ноября - что советует Минобороны

Киев • УНН

 • 908 просмотра

14 ноября с 21:00 до 00:00 в "Резерв+" возможны задержки с документами и услугами. Минобороны советует заранее загрузить PDF.

В "Резерв+" будут технические работы и задержки 14 ноября - что советует Минобороны

В субботу, 14 ноября, с 21:00 до 0:00 будут проводиться плановые технические работы в одной из систем, с которыми взаимодействует приложение Резерв+. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает УНН.

Подробности

Как отметили в ведомстве, в это время в приложении могут возникать задержки с получением или обновлением электронного военно-учетного документа. Это также может повлиять на другие услуги.

Если документ понадобится вам вечером, заранее сохраните его на телефон. Для этого на главном экране "Резерв+" нажмите "+" и выберите "Загрузить PDF". Если во время работ документ не обновится, попробуйте позже. Повторно входить в учетную запись не нужно. После завершения работ все сервисы Резерв+ будут работать в обычном режиме

- говорится в сообщении.

Напомним

В приложении Резерв+ после технических работ восстановили оформление отсрочки, связанной с инвалидностью. 

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеТехнологии
Министерство обороны Украины