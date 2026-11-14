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У "Резерв+" будуть технічні роботи та затримки 14 листопада - що радить Міноборони

Київ • УНН

 • 88 перегляди

14 листопада з 21:00 до 00:00 у "Резерв+" можливі затримки з документами та послугами. Міноборони радить завантажити PDF заздалегідь.

У "Резерв+" будуть технічні роботи та затримки 14 листопада - що радить Міноборони

У суботу, 14 листопада, з 21:00 до 0:00 триватимуть планові технічні роботи в одній із систем, із якими взаємодіє додаток Резерв+. Про це повідомило Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Як зазначили у відомстві, у цей час у застосунку можуть виникати затримки з отриманням або оновленням електронного військово-облікового документа. Це також може вплинути на інші послуги.

Якщо документ знадобиться вам увечері, збережіть його на телефон завчасно. Для цього на головному екрані Резерв+ натисніть "+" і виберіть "Завантажити PDF". Якщо під час робіт документ не оновиться, спробуйте пізніше. Повторно входити в обліковий запис не потрібно. Після завершення робіт всі сервіси Резерв+ працюватимуть у звичному режимі

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У застосунку "Резерв+" після техробіт відновили оформлення відстрочки, пов’язаної з інвалідністю. 

Євген Устименко

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Міністерство оборони України