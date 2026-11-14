У "Резерв+" будуть технічні роботи та затримки 14 листопада - що радить Міноборони

У суботу, 14 листопада, з 21:00 до 0:00 триватимуть планові технічні роботи в одній із систем, із якими взаємодіє додаток Резерв+. Про це повідомило Міністерство оборони України, передає УНН.

Як зазначили у відомстві, у цей час у застосунку можуть виникати затримки з отриманням або оновленням електронного військово-облікового документа. Це також може вплинути на інші послуги.

Якщо документ знадобиться вам увечері, збережіть його на телефон завчасно. Для цього на головному екрані Резерв+ натисніть "+" і виберіть "Завантажити PDF". Якщо під час робіт документ не оновиться, спробуйте пізніше. Повторно входити в обліковий запис не потрібно. Після завершення робіт всі сервіси Резерв+ працюватимуть у звичному режимі