Оформлення відстрочок у "Резерв+" знову доступне - деталі від Міноборони

У застосунку "Резерв+" знову оформлюватимуть відстрочку, пов’язану з інвалідністю. Про це повідомило Міністерство оборони України 5 жовтня, передає УНН.

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Оформлення відстрочок у Резерв+ знову доступне. Технічні роботи в системах Мінсоцполітики завершено - повідомили у Міноборони.

У "Резерв+", як вказано, знову доступне оформлення відстрочки, пов’язаної з інвалідністю. Ідеться про власну інвалідність, а також інвалідність дітей або батьків.

Нагадаємо

Відстрочку для педагогів шкіл тепер можна оформити в "Резерв+"