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Техніка

Оформлення відстрочок у "Резерв+" знову доступне - деталі від Міноборони

Київ • УНН

 • 1574 перегляди

У застосунку «Резерв+» знову можна оформити відстрочку через власну інвалідність або інвалідність дітей чи батьків. Технічні роботи завершено.

Оформлення відстрочок у "Резерв+" знову доступне - деталі від Міноборони

У застосунку "Резерв+" знову оформлюватимуть відстрочку, пов’язану з інвалідністю. Про це повідомило Міністерство оборони України 5 жовтня, передає УНН.

Деталі

Оформлення відстрочок у Резерв+ знову доступне. Технічні роботи в системах Мінсоцполітики завершено

- повідомили у Міноборони.

У "Резерв+", як вказано, знову доступне оформлення відстрочки, пов’язаної з інвалідністю. Ідеться про власну інвалідність, а також інвалідність дітей або батьків. 

Нагадаємо

Відстрочку для педагогів шкіл тепер можна оформити в "Резерв+"

Алла Кіосак

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