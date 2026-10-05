Оформлення відстрочок у "Резерв+" знову доступне - деталі від Міноборони
Київ • УНН
У застосунку «Резерв+» знову можна оформити відстрочку через власну інвалідність або інвалідність дітей чи батьків. Технічні роботи завершено.
У застосунку "Резерв+" знову оформлюватимуть відстрочку, пов’язану з інвалідністю. Про це повідомило Міністерство оборони України 5 жовтня, передає УНН.
Деталі
Оформлення відстрочок у Резерв+ знову доступне. Технічні роботи в системах Мінсоцполітики завершено
У "Резерв+", як вказано, знову доступне оформлення відстрочки, пов’язаної з інвалідністю. Ідеться про власну інвалідність, а також інвалідність дітей або батьків.
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Відстрочку для педагогів шкіл тепер можна оформити в "Резерв+"