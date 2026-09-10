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The Guardian
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Техніка

Відстрочку для педагогів шкіл тепер можна оформити в "Резерв+"

Київ • УНН

 • 2786 перегляди

Учителі можуть оформити відстрочку в "Резерв+" без довідок і ЦНАП. Система автоматично перевіряє дані про роботу та навантаження.

Відстрочку для педагогів шкіл тепер можна оформити в "Резерв+"

Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти тепер можуть оформити відстрочку в застосунку Резерв+. Про це повідомляє Міноборони України, пише УНН.

Збирати довідки та звертатися до ЦНАП не потрібно. Система автоматично перевіряє дані в АІКОМ та Пенсійному фонді України

- йдеться у повідомленні.

Для оформлення відстрочки мають бути виконані такі умови:

  • заклад освіти є основним місцем роботи;
    • педагогічне навантаження – не менше 0,75 ставки;
      • посада належить до педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти;
        • дані про роботодавця в АІКОМ і ПФУ збігаються.

          Зазначається, щоб оформити відстрочку, у застосунку "Резерв+" потрібно відкрити розділ "Сервіси", обрати "Запит на відстрочку", а далі — "Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти".

          Після автоматичної перевірки даних результат з’явиться безпосередньо в застосунку. Якщо оформити відстрочку не вдалося, Міноборони радить перевірити актуальність інформації про місце роботи, посаду та педагогічне навантаження в АІКОМ і Пенсійному фонді України.

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          Ольга Розгон

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