Відстрочку для педагогів шкіл тепер можна оформити в "Резерв+"

Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти тепер можуть оформити відстрочку в застосунку Резерв+. Про це повідомляє Міноборони України, пише УНН.

Збирати довідки та звертатися до ЦНАП не потрібно. Система автоматично перевіряє дані в АІКОМ та Пенсійному фонді України - йдеться у повідомленні.

Для оформлення відстрочки мають бути виконані такі умови:

заклад освіти є основним місцем роботи;

педагогічне навантаження – не менше 0,75 ставки;

посада належить до педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти;

дані про роботодавця в АІКОМ і ПФУ збігаються.

Зазначається, щоб оформити відстрочку, у застосунку "Резерв+" потрібно відкрити розділ "Сервіси", обрати "Запит на відстрочку", а далі — "Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти".

Після автоматичної перевірки даних результат з’явиться безпосередньо в застосунку. Якщо оформити відстрочку не вдалося, Міноборони радить перевірити актуальність інформації про місце роботи, посаду та педагогічне навантаження в АІКОМ і Пенсійному фонді України.

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