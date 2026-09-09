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Настю Каменських внесли до "Миротворця" після заяв про українську мову та "кісту"

Київ • УНН

 • 284 перегляди

Настю Каменських внесли до бази «Миротворця» після інтерв’ю про українську мову, кісту на голосових зв’язках і «чисту політику».

Настю Каменських внесли до "Миротворця" після заяв про українську мову та "кісту"

Українську співачку Настю Каменських внесли до бази центру "Миротворець". Причиною названо участь в інформаційно-пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію суспільного життя в Україні. Про це пише УНН.

Деталі

Рішення з'явилося на тлі скандалу після інтерв'ю Каменських російській журналістці Катерині Гордєєвій. Співачка заявила, що після початку повномасштабного вторгнення близько пів року розмовляла виключно українською, однак під час туру в неї з'явилася кіста на голосових зв'язках і зник голос.

За словами Каменських, вона звернулася до психолога, який нібито порадив їй повернутися до російської, оскільки її тіло "не сприймає" українську. Сама артистка пояснила це психосоматикою.

"Мовне питання довели до абсурду"

Каменських також заявила, що мовне питання в Україні нібито "довели до абсурду", ним "дуже сильно маніпулюють", а сама вона вважає його "чистою політикою". Водночас співачка сказала, що Україна має розмовляти українською, але вона хоче самостійно вирішувати, якою мовою говорити та співати.

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Крім того, під час інтерв'ю Каменських заявила, що не вважає себе патріоткою України, оскільки ставить особисте вище за суспільне. На запитання про те, що для неї означає батьківщина, співачка відповісти не змогла.

Висловлювання Каменських спричинили хвилю критики та жартів у соцмережах, а історія про "кісту" після переходу на українську стала приводом для численних мемів.

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Степан Гафтко

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