Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ

Український репер, продюсер, автор і виконавець пісень Олексій Потапенко, який змінив своє амплуа і тепер називає себе Slavic Balagan, розповів, що за 45-тихвилинний виступ він отримує 25 тисяч доларів гонорару. Про це співак розповів в інтерв’ю YouTube-каналу "Вершиленко & Ko", пише УНН.

Деталі

Проєкт працює і приносить гроші. Вже є грошовий обіг. В середньому в такі проєкти в квартал вкладається від 300 до 500 тисяч доларів. А на другий – третій рік він починає йти в "плюс" або виходити в нуль. Я вкладаю й залучаю інвестиції, бізнес-формула. Це люди-бізнесмени, але не можу їх називати, це таємниця. 25 тисяч доларів коштує Slavic Balagan за 45 хв. Замовляє купа людей - видав Потап.

Також продюсер розсекретив ціну за виступ Артема Пивоварова. За його словами, ця сума складає 60 тисяч доларів. А щодо виступу на приватному заході ще однієї української співачки Олі Полякової шоумен назвав цифру у 25 тисяч доларів.

Доповнення

Українська співачка Настя Каменських, дружина Потапа, опинилася в центрі скандалу після концертів у Сполучених Штатах. Спочатку виконавицю розкритикували за виконання хітів російською мовою. Після того у мережі почало віруситися відео з її заявою про мову, яке також багатьох обурила і навіть розлютила.

Неважливо, якого кольору в тебе шкіра. Неважливо, якою мовою ми розмовляємо. Є одна мова, яку розуміє весь світ. Знаєте, що це? Це любов. Найголовніше почуття у світі – любов - сказала Настя російською мовою зі сцени в Маямі.

В серпні співачка виступила в Чикаго, Маямі та Нью-Йорку. Під час цих концертів вона виконувала свої композиції російською мовою. Зокрема "Это моя ночь", "Красное вино" і "Попа как у Ким".

Варто звернути увагу, що в одному з інтерв'ю, яке Настя Каменських дала у 2022 році, співачка заявляла, що більше не співатиме російською. Вона також засуджувала присутність російських виконавців у музичних чартах під час війни.

Зараз же виконання своїх російськомовних хітів співачка пояснює тим, що хоче бути зрозумілою для слухачів, які підтримують Україну, але не володіють українською мовою.