11:02
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
10:24 • 26076 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
08:46 • 42451 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 29442 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
06:00 • 70620 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 34145 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 60748 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 51152 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 89649 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 50295 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ

Київ • УНН

 • 2064 перегляди

Олексій Потапенко, відомий як Slavic Balagan, отримує 25 тисяч доларів за 45-хвилинний виступ. Він також розсекретив гонорари Артема Пивоварова (60 тисяч доларів) та Олі Полякової (25 тисяч доларів).

Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ

Український репер, продюсер, автор і виконавець пісень Олексій Потапенко, який змінив своє амплуа і тепер називає себе Slavic Balagan, розповів, що за 45-тихвилинний виступ він отримує 25 тисяч доларів гонорару. Про це співак розповів в інтерв’ю YouTube-каналу "Вершиленко & Ko", пише УНН.

Деталі

Проєкт працює і приносить гроші. Вже є грошовий обіг. В середньому в такі проєкти в квартал вкладається від 300 до 500 тисяч доларів. А на другий – третій рік він починає йти в "плюс" або виходити в нуль. Я вкладаю й залучаю інвестиції, бізнес-формула. Це люди-бізнесмени, але не можу їх називати, це таємниця. 25 тисяч доларів коштує Slavic Balagan за 45 хв. Замовляє купа людей

- видав Потап.

Також продюсер розсекретив ціну за виступ Артема Пивоварова. За його словами, ця сума складає 60 тисяч доларів. А щодо виступу на приватному заході ще однієї української співачки Олі Полякової шоумен назвав цифру у 25 тисяч доларів.

Доповнення

Українська співачка Настя Каменських, дружина Потапа, опинилася в центрі скандалу після концертів у Сполучених Штатах. Спочатку виконавицю розкритикували за виконання хітів російською мовою. Після того у мережі почало віруситися відео з її заявою про мову, яке також багатьох обурила і навіть розлютила.

Неважливо, якого кольору в тебе шкіра. Неважливо, якою мовою ми розмовляємо. Є одна мова, яку розуміє весь світ. Знаєте, що це? Це любов. Найголовніше почуття у світі – любов - сказала Настя російською мовою зі сцени в Маямі.

В серпні співачка виступила в Чикаго, Маямі та Нью-Йорку. Під час цих концертів вона виконувала свої композиції російською мовою. Зокрема "Это моя ночь", "Красное вино" і "Попа как у Ким".

Варто звернути увагу, що в одному з інтерв'ю, яке Настя Каменських дала у 2022 році, співачка заявляла, що більше не співатиме російською. Вона також засуджувала присутність російських виконавців у музичних чартах під час війни.

Зараз же виконання своїх російськомовних хітів співачка пояснює тим, що хоче бути зрозумілою для слухачів, які підтримують Україну, але не володіють українською мовою.

Павло Зінченко

СуспільствоКультураМультимедіаУНН Lite
Потап
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки
Чикаго