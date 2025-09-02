Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление

Украинский рэпер, продюсер, автор и исполнитель песен Алексей Потапенко, сменивший свое амплуа и теперь называющий себя Slavic Balagan, рассказал, что за 45-минутное выступление он получает 25 тысяч долларов гонорара. Об этом певец рассказал в интервью YouTube-каналу "Вершиленко & Ko", пишет УНН.

Детали

Проект работает и приносит деньги. Уже есть денежный оборот. В среднем в такие проекты в квартал вкладывается от 300 до 500 тысяч долларов. А на второй – третий год он начинает идти в "плюс" или выходить в ноль. Я вкладываю и привлекаю инвестиции, бизнес-формула. Это люди-бизнесмены, но не могу их называть, это тайна. 25 тысяч долларов стоит Slavic Balagan за 45 мин. Заказывает куча людей - выдал Потап.

Также продюсер рассекретил цену за выступление Артема Пивоварова. По его словам, эта сумма составляет 60 тысяч долларов. А относительно выступления на частном мероприятии еще одной украинской певицы Оли Поляковой шоумен назвал цифру в 25 тысяч долларов.

Дополнение

Украинская певица Настя Каменских, жена Потапа, оказалась в центре скандала после концертов в Соединенных Штатах. Сначала исполнительницу раскритиковали за исполнение хитов на русском языке. После этого в сети начало вируситься видео с ее заявлением о языке, которое также многих возмутило и даже разозлило.

Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке мы разговариваем. Есть один язык, который понимает весь мир. Знаете, что это? Это любовь. Самое главное чувство в мире – любовь - сказала Настя на русском языке со сцены в Майами.

В августе певица выступила в Чикаго, Майами и Нью-Йорке. Во время этих концертов она исполняла свои композиции на русском языке. В частности "Это моя ночь", "Красное вино" и "Попа как у Ким".

Стоит обратить внимание, что в одном из интервью, которое Настя Каменских дала в 2022 году, певица заявляла, что больше не будет петь на русском. Она также осуждала присутствие российских исполнителей в музыкальных чартах во время войны.

Сейчас же исполнение своих русскоязычных хитов певица объясняет тем, что хочет быть понятной для слушателей, которые поддерживают Украину, но не владеют украинским языком.