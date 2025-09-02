Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление

$41.370.05
9012 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
18076 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
18247 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
50801 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
29015 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 52095 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 50290 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 78781 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 50141 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 193109 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в Черногории
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
08:46 • 17928 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
06:00 • 50687 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 78722 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Андрей Парубий
Виталий Кличко
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Индия
УНН Lite
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
Forbes
ТикТок
Spotify
Хранитель
COVID-19

Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Алексей Потапенко, известный как Slavic Balagan, получает 25 тысяч долларов за 45-минутное выступление. Он также рассекретил гонорары Артема Пивоварова (60 тысяч долларов) и Оли Поляковой (25 тысяч долларов).

Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление

Украинский рэпер, продюсер, автор и исполнитель песен Алексей Потапенко, сменивший свое амплуа и теперь называющий себя Slavic Balagan, рассказал, что за 45-минутное выступление он получает 25 тысяч долларов гонорара. Об этом певец рассказал в интервью YouTube-каналу "Вершиленко & Ko", пишет УНН.

Детали

Проект работает и приносит деньги. Уже есть денежный оборот. В среднем в такие проекты в квартал вкладывается от 300 до 500 тысяч долларов. А на второй – третий год он начинает идти в "плюс" или выходить в ноль. Я вкладываю и привлекаю инвестиции, бизнес-формула. Это люди-бизнесмены, но не могу их называть, это тайна. 25 тысяч долларов стоит Slavic Balagan за 45 мин. Заказывает куча людей

- выдал Потап.

Также продюсер рассекретил цену за выступление Артема Пивоварова. По его словам, эта сумма составляет 60 тысяч долларов. А относительно выступления на частном мероприятии еще одной украинской певицы Оли Поляковой шоумен назвал цифру в 25 тысяч долларов.

Дополнение

Украинская певица Настя Каменских, жена Потапа, оказалась в центре скандала после концертов в Соединенных Штатах. Сначала исполнительницу раскритиковали за исполнение хитов на русском языке. После этого в сети начало вируситься видео с ее заявлением о языке, которое также многих возмутило и даже разозлило.

Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке мы разговариваем. Есть один язык, который понимает весь мир. Знаете, что это? Это любовь. Самое главное чувство в мире – любовь - сказала Настя на русском языке со сцены в Майами.

В августе певица выступила в Чикаго, Майами и Нью-Йорке. Во время этих концертов она исполняла свои композиции на русском языке. В частности "Это моя ночь", "Красное вино" и "Попа как у Ким".

Стоит обратить внимание, что в одном из интервью, которое Настя Каменских дала в 2022 году, певица заявляла, что больше не будет петь на русском. Она также осуждала присутствие российских исполнителей в музыкальных чартах во время войны.

Сейчас же исполнение своих русскоязычных хитов певица объясняет тем, что хочет быть понятной для слушателей, которые поддерживают Украину, но не владеют украинским языком.

Павел Зинченко

Потап
Нью-Йорк
Соединённые Штаты
Чикаго