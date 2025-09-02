Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление
Киев • УНН
Алексей Потапенко, известный как Slavic Balagan, получает 25 тысяч долларов за 45-минутное выступление. Он также рассекретил гонорары Артема Пивоварова (60 тысяч долларов) и Оли Поляковой (25 тысяч долларов).
Украинский рэпер, продюсер, автор и исполнитель песен Алексей Потапенко, сменивший свое амплуа и теперь называющий себя Slavic Balagan, рассказал, что за 45-минутное выступление он получает 25 тысяч долларов гонорара. Об этом певец рассказал в интервью YouTube-каналу "Вершиленко & Ko", пишет УНН.
Детали
Проект работает и приносит деньги. Уже есть денежный оборот. В среднем в такие проекты в квартал вкладывается от 300 до 500 тысяч долларов. А на второй – третий год он начинает идти в "плюс" или выходить в ноль. Я вкладываю и привлекаю инвестиции, бизнес-формула. Это люди-бизнесмены, но не могу их называть, это тайна. 25 тысяч долларов стоит Slavic Balagan за 45 мин. Заказывает куча людей
Также продюсер рассекретил цену за выступление Артема Пивоварова. По его словам, эта сумма составляет 60 тысяч долларов. А относительно выступления на частном мероприятии еще одной украинской певицы Оли Поляковой шоумен назвал цифру в 25 тысяч долларов.
Дополнение
Украинская певица Настя Каменских, жена Потапа, оказалась в центре скандала после концертов в Соединенных Штатах. Сначала исполнительницу раскритиковали за исполнение хитов на русском языке. После этого в сети начало вируситься видео с ее заявлением о языке, которое также многих возмутило и даже разозлило.
Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке мы разговариваем. Есть один язык, который понимает весь мир. Знаете, что это? Это любовь. Самое главное чувство в мире – любовь - сказала Настя на русском языке со сцены в Майами.
В августе певица выступила в Чикаго, Майами и Нью-Йорке. Во время этих концертов она исполняла свои композиции на русском языке. В частности "Это моя ночь", "Красное вино" и "Попа как у Ким".
Стоит обратить внимание, что в одном из интервью, которое Настя Каменских дала в 2022 году, певица заявляла, что больше не будет петь на русском. Она также осуждала присутствие российских исполнителей в музыкальных чартах во время войны.
Сейчас же исполнение своих русскоязычных хитов певица объясняет тем, что хочет быть понятной для слушателей, которые поддерживают Украину, но не владеют украинским языком.