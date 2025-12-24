Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФ
Киев • УНН
ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука" в Тульской области РФ был атакован дронами в ночь на 24 декабря. Предприятие является одним из основных производителей синтетического каучука в России.
В Тульской области РФ в ночь на среду, 24 декабря, дроны атаковали ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука". Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
"Ефремов, Тульская область был атакован ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука", - говорится в одном из сообщений.
"Видео с вероятным ударом по Каучуку в Ефремове, туда едут пожарные", - отмечается в другом сообщении.
Справка
"Ефремовский завод синтетического каучука" является одним из основных производителей синтетического каучука и высокомолекулярного полиизобутилена в РФ.
В последние годы предприятие сталкивалось со снижением объемов продаж и прибыли - частично из-за падения спроса и изменения рыночных условий.
Напомним
В ночь на 8 декабря дроны атаковали ряд российских городов, в том числе и Тулу.
