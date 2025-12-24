Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФ

$42.150.10
23 декабря, 15:52 • 14324 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 26090 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 33196 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 41757 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 30511 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 35159 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 19382 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18328 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 23849 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 39265 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Почти 800 оккупантов ликвидировано на инженерных боеприпасах за ноябрь месяц - Командование Сил поддержкиVideo23 декабря, 19:14 • 3252 просмотра
В Алуште водный дефицит используют для финансового давления на людей - ЦНС23 декабря, 21:21 • 6504 просмотра
Зеленский: чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны – полное сотрудничество23 декабря, 21:42 • 5076 просмотра
Спасатели показали кадры последствий дроновой атаки РФ на ЧерниговVideo00:39 • 7774 просмотра
В Москве погибли двое полицейских после взрыва автомобиля - СМИVideo01:12 • 3100 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 33193 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 24098 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 41755 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 35159 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 93962 просмотра
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Джорджия Мелони
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Украина
Соединённые Штаты
Чернигов
Израиль
Венесуэла
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 24680 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 23374 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 27067 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 29132 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 51732 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дипломатка

Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФ

Киев • УНН

 • 316 просмотра

ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука" в Тульской области РФ был атакован дронами в ночь на 24 декабря. Предприятие является одним из основных производителей синтетического каучука в России.

Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФ

В Тульской области РФ в ночь на среду, 24 декабря, дроны атаковали ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука". Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

"Ефремов, Тульская область был атакован ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука", - говорится в одном из сообщений.

"Видео с вероятным ударом по Каучуку в Ефремове, туда едут пожарные", - отмечается в другом сообщении.

Справка

"Ефремовский завод синтетического каучука" является одним из основных производителей синтетического каучука и высокомолекулярного полиизобутилена в РФ.

В последние годы предприятие сталкивалось со снижением объемов продаж и прибыли - частично из-за падения спроса и изменения рыночных условий.

Напомним

В ночь на 8 декабря дроны атаковали ряд российских городов, в том числе и Тулу.

Агенты "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле (видео)11.09.25, 04:25 • 33105 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Война в Украине
Тульская область