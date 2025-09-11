Агенты "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле (видео)

Агенты движения "АТЕШ" успешно отключили связь на оборонном заводе в Туле. В результате диверсии удалось уничтожить вышку связи возле завода АО "Щегловский вал". Об этом информирует УНН со ссылкой на "АТЕШ"

Детали

Отмечается, что это предприятие российского военно-промышленного комплекса. На нем разрабатываются системы противовоздушной обороны, скорострельные орудия и стрелковое оружие. В частности, в цехах завода собирают ПТРК "Корнет" и ЗРПК "Панцирь-С".

"Ранее мы уже проводили разведку этого объекта, и по заводу Силы обороны Украины наносили успешные удары. Теперь мы переходим к более активным действиям и уничтожаем инфраструктуру предприятия - и это только начало!", - сообщили партизаны движения.

Напомним

В Луганске вспыхнул пожар на нефтебазе, которая обеспечивала топливом российские войска. К поражению объекта присоединились агенты "АТЕШ" и тайная организация украинцев.

