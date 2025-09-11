$41.120.13
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 17466 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 46675 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 29376 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 32114 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 33069 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 63297 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 84474 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 66307 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 35106 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 39181 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

MIM-104 Patriot
Твиттер
Шахед-136
Ракетный комплекс "Панцирь"
НАСАМС

Агенты "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле (видео)

Движение "АТЕШ" успешно отключило связь на оборонном заводе АО "Щегловский вал" в Туле, уничтожив вышку связи. Это предприятие производит системы ПВО, скорострельные орудия, стрелковое оружие, ПТРК "Корнет" и ЗРПК "Панцирь-С".

Агенты движения "АТЕШ" успешно отключили связь на оборонном заводе в Туле. В результате диверсии удалось уничтожить вышку связи возле завода АО "Щегловский вал". Об этом информирует УНН со ссылкой на "АТЕШ"

Детали

Отмечается, что это предприятие российского военно-промышленного комплекса. На нем разрабатываются системы противовоздушной обороны, скорострельные орудия и стрелковое оружие. В частности, в цехах завода собирают ПТРК "Корнет" и ЗРПК "Панцирь-С".

"Ранее мы уже проводили разведку этого объекта, и по заводу Силы обороны Украины наносили успешные удары. Теперь мы переходим к более активным действиям и уничтожаем инфраструктуру предприятия - и это только начало!", - сообщили партизаны движения.

Напомним

В Луганске вспыхнул пожар на нефтебазе, которая обеспечивала топливом российские войска. К поражению объекта присоединились агенты "АТЕШ" и тайная организация украинцев.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Ракетный комплекс "Панцирь"
Луганск