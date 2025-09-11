Агенти "АТЕШ" вдарили по заводу ППО у Тулі (відео)

$41.120.13
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 16830 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 44591 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 28424 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 31195 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 32326 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 62616 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 83828 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 65811 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 35030 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 39110 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Ілон Маск виділить 1 млн доларів на мурали із портретами вбитої в США українки Ірини Заруцької
Краматорськ під масованим вогнем: кількість поранених зросла до 6, серед них - підлітки
Кіт Келлог прямував до Польщі, коли російські безпілотники атакували країну - CNN
Атака дронів рф на Польщу: Навроцький вже веде переговори з Трампом - ЗМІ
У Польщі знайшли вже 16 російських дронів, один з них розбився біля військової бази
Публікації
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 44591 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 62616 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 46250 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 83828 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 65811 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Юлія Свириденко
Владислав Косіняк-Камиш
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Литва
Велика Британія
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
Агенти "АТЕШ" вдарили по заводу ППО у Тулі (відео)

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Рух "АТЕШ" успішно вимкнув зв'язок на оборонному заводі АТ "Щеглівський вал" у Тулі, знищивши вишку зв'язку. Це підприємство виробляє системи ППО, скорострільні знаряддя, стрілецьку зброю, ПТРК "Корнет" та ЗРПК "Панцир-С".

Агенти "АТЕШ" вдарили по заводу ППО у Тулі (відео)

Агенти руху "АТЕШ" успішно вимкнули зв'язок на оборонному заводі у Тулі. Внаслідок диверсії вдалося знищити вишку зв'язку біля заводу АТ "Щеглівський вал". Про це інформує УНН з посиланням на "АТЕШ"

Деталі

Зазначається, що це підприємство російського військово-промислового комплексу. На ньому розробляються системи протиповітряної оборони, скорострільні знаряддя та стрілецька зброя. Зокрема, у цехах заводу збирають ПТРК "Корнет" та ЗРПК "Панцир-С".

"Раніше ми вже проводили розвідку цього об'єкту, і заводом Сили оборони України завдавали успішних ударів. Тепер ми переходимо до активніших дій та знищуємо інфраструктуру підприємства - і це лише початок!",_ повідомили партизани руху.

Нагадаємо

У Луганську спалахнула пожежа на нафтобазі, яка забезпечувала паливом російські війська. До ураження об'єкта долучилися агенти "АТЕШ" та таємна організація українців.

Агенти "АТЕШ" знищили військову техніку та інфраструктуру рф24.08.25, 09:37 • 4627 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Збройні сили України
Ракетний комплекс "Панцир"
Луганськ