Агенти "АТЕШ" вдарили по заводу ППО у Тулі (відео)
Київ • УНН
Рух "АТЕШ" успішно вимкнув зв'язок на оборонному заводі АТ "Щеглівський вал" у Тулі, знищивши вишку зв'язку. Це підприємство виробляє системи ППО, скорострільні знаряддя, стрілецьку зброю, ПТРК "Корнет" та ЗРПК "Панцир-С".
Деталі
Зазначається, що це підприємство російського військово-промислового комплексу. На ньому розробляються системи протиповітряної оборони, скорострільні знаряддя та стрілецька зброя. Зокрема, у цехах заводу збирають ПТРК "Корнет" та ЗРПК "Панцир-С".
"Раніше ми вже проводили розвідку цього об'єкту, і заводом Сили оборони України завдавали успішних ударів. Тепер ми переходимо до активніших дій та знищуємо інфраструктуру підприємства - і це лише початок!",_ повідомили партизани руху.
Нагадаємо
У Луганську спалахнула пожежа на нафтобазі, яка забезпечувала паливом російські війська. До ураження об'єкта долучилися агенти "АТЕШ" та таємна організація українців.
