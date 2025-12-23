$42.150.10
12:03
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 2164 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 5240 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 4542 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 10871 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
06:30 • 18929 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 35322 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 51518 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 78045 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44415 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Меню
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний

Київ • УНН

 • 5274 перегляди

Україна святкує Різдво 25 грудня, але вихідного дня не передбачається через воєнний стан. Свято має глибокі родинні традиції, включаючи 12 пісних страв на Святвечір, головною з яких є кутя.

Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний

Різдво - це тепле сімейне свято, що збирає всіх найближчих для відзначення найважливішої події християнства - народження Ісуса Христа. Кілька останніх років в Україні цю подію святкують за новим стилем, а саме 25 грудня. Що можна робити, а чого краще уникати у цей святий день - розкаже УНН

Чи буде вихідний

Різдво офіційно державне свято, але в умовах воєнного стану вихідного дня не передбачається, проте право зробити вихідний залишається за роботодавцем. Деякі громадяни святкують Різдво за старим стилем, 7 січня, але в цей день вихідного не передбачається взагалі. 

Традиції Багатого Святвечора 

Святкування Різдва в Україні має глибоке коріння. Різдво вважається родинним святом, що покликане об'єднати усю родину. Традиційно на Різдво до батьківського дому приїздили всі, хто поїхав на навчання чи, наприклад, на роботу в інші міста чи села. В давнину існувала думка, що самотність на Різдво означала, що людина блукатиме та перевірятиметься увесь наступний рік. 

Обрядовість відрізнялася залежно від регіону. Наприклад, бойки обмотували стіл, за яким родина збиралася на Святвечір залізним ланцюгом, що символізував міцне єднання. Але повсюдно було прийнято, що хата до Святвечора має бути прибраною та прикрашеною. 

Святвечір, Навечір'я Різдва або Багатий Святвечір починається, як тільки на небі з'являється перша зірка. Святвечір давня традиція з дохристиянських часів і пов'язаний він, зокрема, з вшануванням пращурів. 

Першим за стіл сідає господар, а сама вечеря починається з проголошення молитви.  Вечеря має проходити в спокійній атмосфері, без галасу, а тем більше без сварок. 

12 страв - що має бути на столі у Святвечір

Традиційно до Різдва готуються 40 днів, тримаючи Різдвяний піст. На столі мають бути 12 пісних страв, що символізують 12 апостолів Христа. Проте головною стравою є кутя. Також важливо, щоб всі страви були домашні. 

За традиціями на столі на Святвечір ставили: 

  • кутю;
    • узвар;
      • борщ; 
        • капусняк;
          •  калач;
            •  рибу; 
              • квасолю і горох;
                • голубці з пшоном;
                  • галушки;
                    • вареники;
                      • кашу.

                        Деякі страви та особливості їхнього приготування різнилися залежно від регіону. Але кутя - як головна страва - мала бути обов'язково. До столу у Навечір'я Різдва готують і подають Багату кутю, до неї додають горіхи, мак, мед, свіжі фрукти, але не додають молоко чи вершкове масло, адже страва має бути пісною. 

                        Символи Різдва 

                        Головний символ Різдва для українців - дідух, що прийшов до нас дохристиянських часів. Це сніп з пшениці або жита, до яких додавали інші трави. Ця прикраса символізувала гарний врожай і стояла на видному місці, зазвичай, на покутті, на столі біля ікони. Новий дідух робився щороку, коли збирався врожай. Зерна зі старого дідуха додавалися до зерен наступного посіву. 

                        На стіл під скатертину було заведено класти сіно чи солому - символ ясел Христа. 

                         Ще один символ, який прийшов до нас ще з дохристиянських часів - павуки з соломи. Їх традиційно вішали під стелю, як захист від злих сил. Іноді оселю прикрашали витинанками - щось схоже на звичні нам сніжинки з паперу. 

                        Християнським символом свята є Вифлеємська зірка.

                        Вертеп та колядки 

                        Колядування зазвичай починається ввечері 24 грудня та продовжується вдень 25 грудня. Однак немає чітко усталеного часу. У деяких регіонах колядники виходять лише на саме Різдво після завершення Богослужіння у церкві. 

                        Колядки є невід'ємною частиною більшого дійства - вертепу. Вертеп - це традиційне різдвяне дійство, яке відбувалося у вигляді лялькової або живої вистави, поєднувалося з ходою та співами. Здебільшого вертеп розповсюджений у західних регіонах країни, зазвичай, до нього залучена молодь. Колядки можуть виконуватися і окрема, зокрема дітьми, які за це отримують солодощі. 

                        Забобони та прикмети

                        Категорично не можна лаятись, зловживати алкоголем, злитися, бажати зла, заздрити та важко працювати. Загалом ці заборони такі ж як і у інших церковних свят. Також в цей святий день існують прикмети, що можуть вказати на майбутні події. Згідно з прикметами все залежить від погоди на Різдво.

                        Наприклад:

                        • прийдешній рік буде врожайним, якщо на Різдво буде заметіль на іній на деревах;
                          • якщо буде багато снігу, то очікуй ранню весну;
                            • багато зірок на небі віщують про гарний врожай гречки та горошку;
                              • якщо на Різдво стоїть мороз, то літо буде спекотним, а якщо відлига, то очікуйте холодну весну;
                                • якщо на Різдво першим до хати зайде чоловік, то на вдачу, а якщо жінка, то до бід.

                                  Олександра Месенко

