ЦПД: росія запустила масштабну кампанію з дискредитації України в Європі
Київ • УНН
ЦПД виявив фейки рф про "енергетичний шантаж" та "блокування" Україною нафтопроводу "Дружба". За оцінкою аналітиків, кремль і надалі намагається підірвати довіру європейських партнерів до Києва.
росія розпочала в Європі масштабну дезінформаційну кампанію з дискредитації України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що підконтрольні рф ресурси поширюють нічим не підтверджені звинувачення України в "енергетичному тероризмі" через нібито прагнення заблокувати постачання енергоносіїв до Європи.
У ЦПД вказують, що головними наративами цієї кампанії є:
- "енергетичний шантаж України загрожує європейцям";
- "Україна вимагає від європейських країн гроші, зброю та військовослужбовців для підтримки війни";
- "нафтопровід "Дружба" не має технічних дефектів, Україна шантажує Угорщину";
- "Київ намагається перекрити постачання газу в Європу газопроводами "Турецький" та "Блакитний" потоки".
Всі ці наративи не відповідають дійсності, є маніпулятивними та поширюються в інтересах рф. Мета кремля - посіяти недовіру між Україною та європейськими партнерами, представити Київ як ненадійного союзника та послабити рівень міжнародної підтримки України
У ЦПД підкреслюють, що насправді саме росія системно використовує енергетику як зброю проти Європи та інструмент геополітичного впливу. Також саме росія відмовляється завершувати війну і винна в обстрілах енергетичної інфраструктури, які впливають на країни Європи.
Нагадаємо
У Єврокомісії заявили, що поки не мають нових даних щодо постачання нафти через нафтопровід "Дружба". Водночас Брюссель продовжує консультації з Україною та країнами ЄС, які висловлюють занепокоєння можливими перебоями, і запевняє, що Європа підготовлена до ризиків завдяки диверсифікації енергопостачання.
