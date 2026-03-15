ЦПД: росія запустила масштабну кампанію з дискредитації України в Європі

Київ • УНН

 • 7416 перегляди

ЦПД виявив фейки рф про "енергетичний шантаж" та "блокування" Україною нафтопроводу "Дружба". За оцінкою аналітиків, кремль і надалі намагається підірвати довіру європейських партнерів до Києва.

росія розпочала в Європі масштабну дезінформаційну кампанію з дискредитації України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що підконтрольні рф ресурси поширюють нічим не підтверджені звинувачення України в "енергетичному тероризмі" через нібито прагнення заблокувати постачання енергоносіїв до Європи.

У ЦПД вказують, що головними наративами цієї кампанії є:

  • "енергетичний шантаж України загрожує європейцям";
    • "Україна вимагає від європейських країн гроші, зброю та військовослужбовців для підтримки війни";
      • "нафтопровід "Дружба" не має технічних дефектів, Україна шантажує Угорщину";
        • "Київ намагається перекрити постачання газу в Європу газопроводами "Турецький" та "Блакитний" потоки".

          Всі ці наративи не відповідають дійсності, є маніпулятивними та поширюються в інтересах рф. Мета кремля - посіяти недовіру між Україною та європейськими партнерами, представити Київ як ненадійного союзника та послабити рівень міжнародної підтримки України

          - йдеться у повідомленні.

          У ЦПД підкреслюють, що насправді саме росія системно використовує енергетику як зброю проти Європи та інструмент геополітичного впливу. Також саме росія відмовляється завершувати війну і винна в обстрілах енергетичної інфраструктури, які впливають на країни Європи.

          Нагадаємо

          У Єврокомісії заявили, що поки не мають нових даних щодо постачання нафти через нафтопровід "Дружба". Водночас Брюссель продовжує консультації з Україною та країнами ЄС, які висловлюють занепокоєння можливими перебоями, і запевняє, що Європа підготовлена до ризиків завдяки диверсифікації енергопостачання.

          кремль залучає наукові інституції для створення дезінформації про "злочини українських нацистів" - ЦПД25.12.25, 07:15 • 5209 переглядiв

          Вадим Хлюдзинський

          Політика
          російська пропаганда
          Енергетика
          Війна в Україні
          Європейська комісія
          Європа
          Угорщина
          Україна