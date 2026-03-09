$43.730.0850.540.36
Єврокомісія не має нових даних щодо ситуації з нафтопроводом "Дружба" - ЄС

Київ • УНН

 • 98 перегляди

У Єврокомісії заявили, що поки не мають нових даних щодо постачання нафти через нафтопровід «Дружба». Водночас Брюссель продовжує консультації з Україною та країнами ЄС, які висловлюють занепокоєння можливими перебоями, і запевняє, що Європа підготовлена до ризиків завдяки диверсифікації енергопостачання.

Єврокомісія не має нових даних щодо ситуації з нафтопроводом "Дружба" - ЄС

У Європейській комісії наразі не мають оновленої інформації щодо ситуації з постачанням нафти через нафтопровід "Дружба". Водночас у Брюсселі продовжують консультації з Україною та країнами-членами ЄС, які висловлюють занепокоєння можливими перебоями з поставками. Про це повідомила речниця Єврокомісії з питань енергетики Анна-Каїса Ітконен під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

За її словами, Єврокомісія продовжує інтенсивні контакти як з українською стороною, так і з державами-членами ЄС, які висловлюють занепокоєння ситуацією навколо постачання нафти.

Ми знаходимося там, де були минулого тижня - інтенсивні контакти як з українською стороною, так і наша робота з тими державами-членами, які стурбовані цим. Ця робота триває

- сказала Ітконен.

Також у Єврокомісії поки що не підтвердили деталі можливих переговорів президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, про які він раніше заявляв.

Ми поки не маємо підтвердження деталей цієї зустрічі. Щойно вони з’являться, ми повідомимо. Наразі немає визначених часу та місця

- заявив представник Єврокомісії під час брифінгу.

Крім того, у Єврокомісії зазначили, що нині більше занепокоєння викликає не безпека постачання енергоресурсів, а зростання цін на енергію на тлі конфлікту на Близькому Сході.

У Брюсселі наголошують, що Європа залишається підготовленою до можливих ризиків завдяки диверсифікації постачання енергоресурсів. Зокрема, газ до ЄС постачається з різних джерел, серед яких Норвегія через трубопроводи та США у вигляді скрапленого природного газу.

Водночас у Єврокомісії підкреслили, що Європейський Союз не імпортує нафту чи газ з Ірану, а енергетичні поставки доповнюються стратегічними резервами.

Також у ЄК повідомили, що найближчим часом планують представити пакет ініціатив Citizens Energy Package, спрямований на прискорення інвестицій у чисту енергетику та нові технології.

Нагадаємо

Прем’єр Словаччини погрожує зупинити 90 мільярдів євро допомоги Києву через припинення транзиту нафти. Фіцо вимагає негайного відновлення постачання.

Андрій Тимощенков

