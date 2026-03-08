Фіцо погрожує заблокувати кредит ЄС для України та їде до Брюсселя через зупинку нафтопроводу "Дружба"

$43.810.0050.900.00
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
Сили оборони уразили "Панцирь-С1", десантний катер та пункти управління ворога
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березня
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відео
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
Партизани "АТЕШ" спалили магістральний електровоз у російському брянську
Втрати рф на 8 березня перевищили 1,2 млн. людей - Генштаб
ЦАХАЛ знищив винищувачі F14 та системи ППО в іранському Ісфахані
Біля посольства США в Осло стався вибух, постраждалих нема
США розглядають план захоплення іранського острова Харк - чим він важливий
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Олександр Сирський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Нідерланди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березня
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесі
Техніка
Золото
Дипломатка
Іскандер (ОТРК)
Financial Times

Фіцо погрожує заблокувати кредит ЄС для України та їде до Брюсселя через зупинку нафтопроводу "Дружба"

Київ • УНН

 • 460 перегляди

Прем’єр Словаччини погрожує зупинити 90 мільярдів євро допомоги Києву через припинення транзиту нафти. Фіцо вимагає негайного відновлення постачання.

Фіцо погрожує заблокувати кредит ЄС для України та їде до Брюсселя через зупинку нафтопроводу "Дружба"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вслід за прем'єром Угорщини Віктором Орбаном заявив про намір заблокувати виділення Україні масштабного кредиту від Євросоюзу у розмірі 90 мільярдів євро, якщо не буде відновлено постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У неділю словацький лідер повідомив, що готується до зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Парижі, щоб висунути вимогу щодо негайного відновлення транзиту, який було припинено наприкінці січня після російської атаки на інфраструктуру.

Дипломатичний тиск та загроза фінансовій допомозі

Словаччина та Угорщина посилюють спільний тиск на Київ, звинувачуючи українську сторону в навмисному затягуванні ремонтних робіт на пошкодженій ділянці нафтопроводу з політичних міркувань. Попри твердження України про неможливість швидкого відновлення об'єкта через значні пошкодження від пожежі, Фіцо наполягає на залученні європейських експертів для перевірки стану труби.

ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"06.03.26, 17:35 • 60880 переглядiв

Словацький прем'єр підкреслив, що його країна готова підтримати вето Угорщини щодо фінансової та військової допомоги Києву, використовуючи це як інструмент впливу.

Блокування цього величезного військового подарунка Україні є законним інструментом для досягнення відновлення поставок нафти. Найважливішим повідомленням буде те, що Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини, якщо це буде необхідно

- заявив Фіцо.

Ескалація енергетичного конфлікту

На тлі суперечки Словаччина вже вдалася до обмежень, припинивши аварійне постачання електроенергії до України. Водночас Європейська комісія шукає шляхи врегулювання кризи, розглядаючи можливість надання фінансової допомоги для відновлення потоків нафти.

Ситуація ускладнюється політичним контекстом в Угорщині, де прем'єр-міністр Віктор Орбан напередодні виборів зробив питання війни в Україні та енергетичної безпеки центральними темами своєї кампанії. Наразі сторони очікують результатів переговорів у Брюсселі та Парижі, які мають визначити подальшу долю транзиту через "Дружбу".

В Угорщині обурились, що Брюссель захищає Київ і хоче блокувати постачання російської нафти до Будапешту морем06.03.26, 16:24 • 4829 переглядiв

Степан Гафтко

