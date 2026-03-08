Фіцо погрожує заблокувати кредит ЄС для України та їде до Брюсселя через зупинку нафтопроводу "Дружба"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вслід за прем'єром Угорщини Віктором Орбаном заявив про намір заблокувати виділення Україні масштабного кредиту від Євросоюзу у розмірі 90 мільярдів євро, якщо не буде відновлено постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У неділю словацький лідер повідомив, що готується до зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Парижі, щоб висунути вимогу щодо негайного відновлення транзиту, який було припинено наприкінці січня після російської атаки на інфраструктуру.

Дипломатичний тиск та загроза фінансовій допомозі

Словаччина та Угорщина посилюють спільний тиск на Київ, звинувачуючи українську сторону в навмисному затягуванні ремонтних робіт на пошкодженій ділянці нафтопроводу з політичних міркувань. Попри твердження України про неможливість швидкого відновлення об'єкта через значні пошкодження від пожежі, Фіцо наполягає на залученні європейських експертів для перевірки стану труби.

ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"

Словацький прем'єр підкреслив, що його країна готова підтримати вето Угорщини щодо фінансової та військової допомоги Києву, використовуючи це як інструмент впливу.

Блокування цього величезного військового подарунка Україні є законним інструментом для досягнення відновлення поставок нафти. Найважливішим повідомленням буде те, що Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини, якщо це буде необхідно - заявив Фіцо.

Ескалація енергетичного конфлікту

На тлі суперечки Словаччина вже вдалася до обмежень, припинивши аварійне постачання електроенергії до України. Водночас Європейська комісія шукає шляхи врегулювання кризи, розглядаючи можливість надання фінансової допомоги для відновлення потоків нафти.

Ситуація ускладнюється політичним контекстом в Угорщині, де прем'єр-міністр Віктор Орбан напередодні виборів зробив питання війни в Україні та енергетичної безпеки центральними темами своєї кампанії. Наразі сторони очікують результатів переговорів у Брюсселі та Парижі, які мають визначити подальшу долю транзиту через "Дружбу".

В Угорщині обурились, що Брюссель захищає Київ і хоче блокувати постачання російської нафти до Будапешту морем