Фицо угрожает заблокировать кредит ЕС для Украины и едет в Брюссель из-за остановки нефтепровода "Дружба"

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Премьер Словакии угрожает остановить 90 миллиардов евро помощи Киеву из-за прекращения транзита нефти. Фицо требует немедленного возобновления поставок.

Фицо угрожает заблокировать кредит ЕС для Украины и едет в Брюссель из-за остановки нефтепровода "Дружба"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вслед за премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил о намерении заблокировать выделение Украине масштабного кредита от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро, если не будет возобновлена поставка российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В воскресенье словацкий лидер сообщил, что готовится к встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже, чтобы выдвинуть требование о немедленном возобновлении транзита, который был прекращен в конце января после российской атаки на инфраструктуру.

Дипломатическое давление и угроза финансовой помощи

Словакия и Венгрия усиливают совместное давление на Киев, обвиняя украинскую сторону в преднамеренном затягивании ремонтных работ на поврежденном участке нефтепровода по политическим соображениям. Несмотря на утверждения Украины о невозможности быстрого восстановления объекта из-за значительных повреждений от пожара, Фицо настаивает на привлечении европейских экспертов для проверки состояния трубы.

ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"06.03.26, 17:35 • 60880 просмотров

Словацкий премьер подчеркнул, что его страна готова поддержать вето Венгрии относительно финансовой и военной помощи Киеву, используя это как инструмент влияния.

Блокирование этого огромного военного подарка Украине является законным инструментом для достижения возобновления поставок нефти. Важнейшим сообщением будет то, что Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если это будет необходимо

- заявил Фицо.

Эскалация энергетического конфликта

На фоне спора Словакия уже прибегла к ограничениям, прекратив аварийную поставку электроэнергии в Украину. В то же время Европейская комиссия ищет пути урегулирования кризиса, рассматривая возможность предоставления финансовой помощи для восстановления потоков нефти.

Ситуация усложняется политическим контекстом в Венгрии, где премьер-министр Виктор Орбан накануне выборов сделал вопросы войны в Украине и энергетической безопасности центральными темами своей кампании. Сейчас стороны ожидают результатов переговоров в Брюсселе и Париже, которые должны определить дальнейшую судьбу транзита через "Дружбу".

В Венгрии возмутились, что Брюссель защищает Киев и хочет блокировать поставки российской нефти в Будапешт по морю06.03.26, 16:24 • 4829 просмотров

Степан Гафтко

