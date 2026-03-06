$43.810.09
В Венгрии возмутились, что Брюссель защищает Киев и хочет блокировать поставки российской нефти в Будапешт по морю

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Еврокомиссия поддерживает Украину и сотрудничает с Хорватией для блокирования поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. По его словам, Киев отказывается возобновлять транзит нефти по политическим причинам.

В Венгрии возмутились, что Брюссель защищает Киев и хочет блокировать поставки российской нефти в Будапешт по морю

В Венгрии возмущены тем, что Европейская комиссия поддерживает Украину, а кроме того — сотрудничает с Хорватией, чтобы блокировать поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по морю. Об этом написал в Х глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает УНН.

Вместе со Словакией мы обратились в Еврокомиссию после того, как Украина ввела нефтяную блокаду против наших стран. Более чем через десять дней Брюссель наконец ответил. Ответ говорит сам за себя

— отметил глава МИД Венгрии.

Вчера, по словам Сийярто, стало понятно, что Украина отказывается возобновлять транзит нефти в Венгрию по политическим причинам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни венгерские, ни словацкие эксперты, ни эксперты ЕС не будут допущены к инспекции нефтепровода "Дружба". Это дало понять, что для блокады нет никакой технической причины. Затем наконец поступил ответ из Брюсселя, который четко дал понять, что Киев и Брюссель работают вместе

— добавил главный дипломат Венгрии.

Венгрия дала Украине три дня на возобновление работы нефтепровода "Дружба"06.03.26, 15:10 • 1370 просмотров

Сийярто подчеркнул, что "Еврокомиссия не заступилась за Венгрию и Словакию, вместо этого она утверждает, что наши страны не сталкиваются с трудностями с поставками, и защищает Украину, а не поддерживает два государства-члена".

Более того, Брюссель сотрудничает с Хорватией, чтобы блокировать поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по морю, несмотря на решение ЕС, которое позволяет это, когда трубопроводный транспорт невозможен. Это позорно и возмутительно

— резюмировал глава МИД Венгрии.

Орбан пожаловался на Зеленского в ЕС за "блокировку" нефтепровода "Дружба"03.03.26, 17:57 • 5753 просмотра

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна остановит транзит важных для Украины поставок. Это продлится до тех пор, пока не будет запущен нефтепровод "Дружба".

Антонина Туманова

