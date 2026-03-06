В Венгрии возмутились, что Брюссель защищает Киев и хочет блокировать поставки российской нефти в Будапешт по морю

В Венгрии возмущены тем, что Европейская комиссия поддерживает Украину, а кроме того — сотрудничает с Хорватией, чтобы блокировать поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по морю. Об этом написал в Х глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает УНН.

Вместе со Словакией мы обратились в Еврокомиссию после того, как Украина ввела нефтяную блокаду против наших стран. Более чем через десять дней Брюссель наконец ответил. Ответ говорит сам за себя — отметил глава МИД Венгрии.

Вчера, по словам Сийярто, стало понятно, что Украина отказывается возобновлять транзит нефти в Венгрию по политическим причинам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни венгерские, ни словацкие эксперты, ни эксперты ЕС не будут допущены к инспекции нефтепровода "Дружба". Это дало понять, что для блокады нет никакой технической причины. Затем наконец поступил ответ из Брюсселя, который четко дал понять, что Киев и Брюссель работают вместе — добавил главный дипломат Венгрии.

Венгрия дала Украине три дня на возобновление работы нефтепровода "Дружба"

Сийярто подчеркнул, что "Еврокомиссия не заступилась за Венгрию и Словакию, вместо этого она утверждает, что наши страны не сталкиваются с трудностями с поставками, и защищает Украину, а не поддерживает два государства-члена".

Более того, Брюссель сотрудничает с Хорватией, чтобы блокировать поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по морю, несмотря на решение ЕС, которое позволяет это, когда трубопроводный транспорт невозможен. Это позорно и возмутительно — резюмировал глава МИД Венгрии.

Орбан пожаловался на Зеленского в ЕС за "блокировку" нефтепровода "Дружба"

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна остановит транзит важных для Украины поставок. Это продлится до тех пор, пока не будет запущен нефтепровод "Дружба".