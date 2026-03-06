В Венгрии возмутились, что Брюссель защищает Киев и хочет блокировать поставки российской нефти в Будапешт по морю
Киев • УНН
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Еврокомиссия поддерживает Украину и сотрудничает с Хорватией для блокирования поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. По его словам, Киев отказывается возобновлять транзит нефти по политическим причинам.
В Венгрии возмущены тем, что Европейская комиссия поддерживает Украину, а кроме того — сотрудничает с Хорватией, чтобы блокировать поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по морю. Об этом написал в Х глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает УНН.
Вместе со Словакией мы обратились в Еврокомиссию после того, как Украина ввела нефтяную блокаду против наших стран. Более чем через десять дней Брюссель наконец ответил. Ответ говорит сам за себя
Вчера, по словам Сийярто, стало понятно, что Украина отказывается возобновлять транзит нефти в Венгрию по политическим причинам.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни венгерские, ни словацкие эксперты, ни эксперты ЕС не будут допущены к инспекции нефтепровода "Дружба". Это дало понять, что для блокады нет никакой технической причины. Затем наконец поступил ответ из Брюсселя, который четко дал понять, что Киев и Брюссель работают вместе
Сийярто подчеркнул, что "Еврокомиссия не заступилась за Венгрию и Словакию, вместо этого она утверждает, что наши страны не сталкиваются с трудностями с поставками, и защищает Украину, а не поддерживает два государства-члена".
Более того, Брюссель сотрудничает с Хорватией, чтобы блокировать поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по морю, несмотря на решение ЕС, которое позволяет это, когда трубопроводный транспорт невозможен. Это позорно и возмутительно
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна остановит транзит важных для Украины поставок. Это продлится до тех пор, пока не будет запущен нефтепровод "Дружба".