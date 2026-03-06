Венгрия дала Украине три дня на возобновление работы нефтепровода "Дружба" или допуск туда группы инспекторов, иначе страна будет принимать юридические шаги. Об этом написал заместитель министра энергетики, государственный министр Габор Чепек в соцсети Facebook, передает УНН.

Мы поставили Киеву ультиматум: у них есть три рабочих дня, чтобы возобновить работу нефтепровода "Дружба". Если они этого не сделают, пусть пустят делегацию по расследованию фактов на Бродовскую станцию

В письме, опубликованном Чепеком, министру энергетики Украины Денису Шмыгалю от Министерства энергетики Венгрии указывается, что "длительное нарушение транзита сырой нефти через территорию Украины, которое, по сообщениям, вызвано техническими повреждениями инфраструктуры, вызывает серьезную обеспокоенность нашего правительства и представляет прямую и непосредственную угрозу национальной энергетической безопасности Венгрии".

Хотел бы сообщить, что 4 марта правительство Венгрии приняло постановление № 1065/2026 о создании миссии по установлению фактов для оценки состояния нефтепровода "Дружба" и назначило меня руководителем указанной миссии. С целью выяснения ситуации и обеспечения быстрого возобновления нефтеперекачки, как глава миссии, я и члены миссии по установлению фактов хотели бы посетить и оценить текущее состояние нефтепровода "Дружба" вместе с представителями группы MOL в течение трех рабочих дней, то есть до вторника, 10 марта 2026 года, или же добиться немедленного возобновления нефтеперекачки

В письме также указывается, что "запрос сформирован в духе взаимных международных и двусторонних обязательств между правительствами, включая статью 21 Договора о добрососедстве и сотрудничестве между Венгрией и Украиной от 1991 года".

На этом основании Венгрия почтительно просит предоставить возможность провести визит на место к пораженным объектам. В то же время я хотел бы сообщить вам, что сегодня Венгрия официально уведомила Европейскую Комиссию о миссии по установлению фактов и попросила Комиссию принять необходимые правовые и процедурные меры для немедленного решения этого вопроса. Мы считаем, что такой прозрачный и кооперативный подход является наиболее целесообразным способом объективно оценить ситуацию и способствовать быстрому возобновлению транзита нефти. В связи с вышеизложенным, мы просим вашей помощи и согласия относительно содействия поездке и визиту на место, а также информирования соответствующих профессиональных органов и экспертов о необходимости сотрудничества с членами этой миссии. Заранее благодарим за сотрудничество и прием делегации