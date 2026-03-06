$43.810.09
13:05 • 420 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 2274 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 3680 просмотра
Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 11136 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
10:48 • 12383 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 14760 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию – МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 16004 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 14965 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
6 марта, 07:00 • 13550 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 20851 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
Архив

Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2025

Венгрия дала Украине три дня на возобновление работы нефтепровода "Дружба"

Киев • УНН

 • 140 просмотра

В Министерстве энергетики Венгрии заявили об ультиматуме Киеву – дали три рабочих дня, чтобы возобновить работу нефтепровода “Дружба”.

Венгрия дала Украине три дня на возобновление работы нефтепровода "Дружба"

Венгрия дала Украине три дня на возобновление работы нефтепровода "Дружба" или допуск туда группы инспекторов, иначе страна будет принимать юридические шаги. Об этом написал заместитель министра энергетики, государственный министр Габор Чепек в соцсети Facebook, передает УНН

Мы поставили Киеву ультиматум: у них есть три рабочих дня, чтобы возобновить работу нефтепровода "Дружба". Если они этого не сделают, пусть пустят делегацию по расследованию фактов на Бродовскую станцию 

- Чепек. 

Орбан пожаловался на Зеленского в ЕС за "блокировку" нефтепровода "Дружба"03.03.26, 17:57 • 5746 просмотров

В письме, опубликованном Чепеком, министру энергетики Украины Денису Шмыгалю от Министерства энергетики Венгрии указывается, что "длительное нарушение транзита сырой нефти через территорию Украины, которое, по сообщениям, вызвано техническими повреждениями инфраструктуры, вызывает серьезную обеспокоенность нашего правительства и представляет прямую и непосредственную угрозу национальной энергетической безопасности Венгрии".

Глава Нафтогаза заявил, что восстановление нефтепровода «Дружба» в прежнем виде не имеет смысла05.03.26, 16:28 • 3346 просмотров

Хотел бы сообщить, что 4 марта правительство Венгрии приняло постановление № 1065/2026 о создании миссии по установлению фактов для оценки состояния нефтепровода "Дружба" и назначило меня руководителем указанной миссии. С целью выяснения ситуации и обеспечения быстрого возобновления нефтеперекачки, как глава миссии, я и члены миссии по установлению фактов хотели бы посетить и оценить текущее состояние нефтепровода "Дружба" вместе с представителями группы MOL в течение трех рабочих дней, то есть до вторника, 10 марта 2026 года, или же добиться немедленного возобновления нефтеперекачки 

- говорится в письме. 

В письме также указывается, что "запрос сформирован в духе взаимных международных и двусторонних обязательств между правительствами, включая статью 21 Договора о добрососедстве и сотрудничестве между Венгрией и Украиной от 1991 года". 

На этом основании Венгрия почтительно просит предоставить возможность провести визит на место к пораженным объектам. В то же время я хотел бы сообщить вам, что сегодня Венгрия официально уведомила Европейскую Комиссию о миссии по установлению фактов и попросила Комиссию принять необходимые правовые и процедурные меры для немедленного решения этого вопроса. Мы считаем, что такой прозрачный и кооперативный подход является наиболее целесообразным способом объективно оценить ситуацию и способствовать быстрому возобновлению транзита нефти. В связи с вышеизложенным, мы просим вашей помощи и согласия относительно содействия поездке и визиту на место, а также информирования соответствующих профессиональных органов и экспертов о необходимости сотрудничества с членами этой миссии. Заранее благодарим за сотрудничество и прием делегации 

- отмечается в письме. 

Фицо обвинил Зеленского во лжи относительно состояния нефтепровода "Дружба", говорит, что имеет спутниковые снимки04.03.26, 23:21 • 6076 просмотров

Напомним 

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна остановит транзит важных для Украины поставок. Это продлится до тех пор, пока не будет запущен нефтепровод "Дружба".

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира