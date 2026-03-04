Фицо обвинил Зеленского во лжи относительно состояния нефтепровода "Дружба", говорит, что имеет спутниковые снимки
Киев • УНН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявляет об отсутствии повреждений на нефтепроводе "Дружба" и обвиняет Зеленского в шантаже. Фицо везет в Брюссель спутниковые снимки, которые, по его словам, подтверждают целостность инфраструктуры.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил об отсутствии повреждений на главном маршруте нефтепровода Дружба и обвинил украинского президента в попытке шантажа из-за ложной информации о состоянии трубы. Об этом сообщает Aktuality, пишет УНН.
Подробности
Словацкий лидер утверждает, что располагает секретными спутниковыми данными, подтверждающими целостность инфраструктуры, за исключением одного небольшого резервуара. Фицо рассматривает ситуацию на Ближнем Востоке и рост цен на энергоносители как доказательство стратегической важности российских поставок для всего Европейского Союза, несмотря на то, что большинство стран блока уже отказались от нефти из РФ.
Спор вокруг технического состояния трубопровода и спутниковые данные
Во время пресс-конференции после заседания правительства Фицо подчеркнул, что главный маршрут поставок не пострадал, назвав заявления Киева о повреждениях демонстративной ложью.
Словакия решила прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину - что известно04.03.26, 13:29 • 7014 просмотров
Премьер отказался обнародовать снимки для средств массовой информации, поскольку они имеют статус засекреченных фактов, однако планирует использовать их как аргумент в Брюсселе. По мнению главы словацкого правительства, президент Украины Зеленский использует вопрос нефтепровода как рычаг давления на Братиславу и Будапешт, пытаясь добиться политических уступок в отношениях с соседними государствами.
Энергетическая зависимость и позиция Европейской комиссии
Несмотря на риторику Фицо об общеевропейском значении Дружбы, официальные данные Еврокомиссии свидетельствуют о критическом снижении доли российской нефти в ЕС до двух процентов в 2025 году.
Орбан пожаловался на Зеленского в ЕС за "блокировку" нефтепровода "Дружба"03.03.26, 17:57 • 5424 просмотра
Сейчас только Словакия и Венгрия продолжают покупать сырье из РФ, тогда как другие государства-члены успешно диверсифицировали поставки.
Международное давление и реакция руководства Евросоюза
Конфликт между Украиной, Словакией и Венгрией уже вышел на уровень высшего руководства Европейского Союза. По сообщениям иностранных изданий, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Коста выступили за проведение независимой инспекции поврежденного участка трубопровода для установления реального положения дел.
"Получает влияние с помощью больших сил" - Зеленский описал политическое будущее Орбана03.03.26, 16:38 • 4562 просмотра