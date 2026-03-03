"Получает влияние с помощью больших сил" - Зеленский описал политическое будущее Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан набирает политический вес только тогда, когда имеет поддержку крупных политических сил, а также высказал предположение, что Орбан может проиграть предстоящие выборы. Об этом глава государства сказал в интервью Corriere della Sera, передает УНН.

Детали

По словам украинского лидера, Венгрия - важная страна, однако "без значительного военного веса". Он также отметил, что не общается с Орбаном, поскольку последний не хочет этого делать. Вместо этого Зеленский поддерживает контакт с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Думаю, Орбан проиграет выборы, и мы восстановим нормальные отношения. Венгерский народ не является пророссийским - сказал президент Украины.

Отдельно он прокомментировал требования Орбана по возобновлению работы нефтепровода "Дружба". По словам Зеленского, россия неоднократно обстреливала этот трубопровод, а также атаковала украинских техников, выполнявших ремонтные работы.

Почему Орбан не обвинил россию? Я объяснил это Фицо: трубопровод разрушен, для его восстановления нужно прекращение огня, и это следует прямо сказать путину - добавил глава государства.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усилил антиукраинскую кампанию перед выборами, блокируя пакеты помощи ЕС Украине и санкции против россии. Это происходит на фоне отставания его партии на 20 пунктов в рейтингах.