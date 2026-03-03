"Отримує вплив за допомоги великих сил" - Зеленський описав політичне майбутнє Орбана

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан набирає політичної ваги лише тоді, коли має підтримку великих політичних сил, а також висловив припущення, що Орбан може програти майбутні вибори. Про це глава держави сказав в інтерв'ю Corriere della Sera, передає УНН.

Деталі

За словами українського лідера, Угорщина - важлива країна, однак "без значної військової ваги". Він також зазначив, що не спілкується з Орбаном, оскільки останній не хоче того робити. Натомість Зеленський підтримує контакт із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Думаю, Орбан програє вибори, і ми відновимо нормальні відносини. Угорський народ не є проросійським - сказав президент України.

Окремо він прокоментував вимоги Орбана щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". За словами Зеленського, росія неодноразово обстрілювала цей трубопровід, а також атакувала українських техніків, які виконували ремонтні роботи.

Чому Орбан не звинуватив росію? Я пояснив це Фіцо: трубопровід зруйнований, для його відновлення потрібне припинення вогню, і це слід прямо сказати путіну - додав глава держави.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан посилив антиукраїнську кампанію перед виборами, блокуючи пакети допомоги ЄС Україні та санкції проти росії. Це відбувається на тлі відставання його партії на 20 пунктів у рейтингах.