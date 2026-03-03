$43.230.13
Ексклюзив
13:15
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
12:11
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
09:06
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
"Отримує вплив за допомоги великих сил" - Зеленський описав політичне майбутнє Орбана

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Президент Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан набирає політичної ваги лише за підтримки великих політичних сил. Він припустив, що Орбан може програти майбутні вибори, і Україна відновить нормальні відносини.

"Отримує вплив за допомоги великих сил" - Зеленський описав політичне майбутнє Орбана

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан набирає політичної ваги лише тоді, коли має підтримку великих політичних сил, а також висловив припущення, що Орбан може програти майбутні вибори. Про це глава держави сказав в інтерв'ю Corriere della Sera, передає УНН.

Деталі

За словами українського лідера, Угорщина - важлива країна, однак "без значної військової ваги". Він також зазначив, що не спілкується з Орбаном, оскільки останній не хоче того робити. Натомість Зеленський підтримує контакт із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Думаю, Орбан програє вибори, і ми відновимо нормальні відносини. Угорський народ не є проросійським

 - сказав президент України.

Окремо він прокоментував вимоги Орбана щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". За словами Зеленського, росія неодноразово обстрілювала цей трубопровід, а також атакувала українських техніків, які виконували ремонтні роботи.

Чому Орбан не звинуватив росію? Я пояснив це Фіцо: трубопровід зруйнований, для його відновлення потрібне припинення вогню, і це слід прямо сказати путіну

- додав глава держави.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан посилив антиукраїнську кампанію перед виборами, блокуючи пакети допомоги ЄС Україні та санкції проти росії. Це відбувається на тлі відставання його партії на 20 пунктів у рейтингах.

Олександра Василенко

