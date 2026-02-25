Орбан посилив антиукраїнську риторику напередодні виборів і блокує допомогу ЄС Києву

$43.260.03
50.970.04
ukenru
19:42 • 3142 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
18:38 • 8622 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
18:05 • 12004 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
17:40 • 12003 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
16:34 • 12899 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25 • 13295 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 23920 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 17831 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 17260 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 31655 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3.3м/с
88%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Під Запоріжжям бійці ГУР знищили штурмові групи та перерізали логістику росіянVideo25 лютого, 11:49 • 4040 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною25 лютого, 12:05 • 21558 перегляди
Загибель чоловіка у Дніпрі і затримання підозрюваних з ТЦК - озвучені нові деталі15:37 • 4754 перегляди
Орбан оголосив розгортання військових біля електростанцій через зупинку постачання нафти15:51 • 5974 перегляди
Україна вийшла з низки угод СНД, включаючи об'єднану систему ППО18:56 • 6006 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 23921 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 31655 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 53217 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 62897 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 80834 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Руслан Кравченко
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іспанія
Німеччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 22766 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 26409 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 29261 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 32436 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 40647 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Instagram

Орбан посилив антиукраїнську риторику напередодні виборів і блокує допомогу ЄС Києву

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан посилив антиукраїнську кампанію перед виборами, блокуючи пакети допомоги ЄС Україні та санкції проти Росії. Це відбувається на тлі відставання його партії на 20 пунктів у рейтингах.

Орбан посилив антиукраїнську риторику напередодні виборів і блокує допомогу ЄС Києву

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан менше ніж за сім тижнів до виборів повністю перейшов до антиукраїнської кампанії, зриваючи пакети фінансової допомоги Європейського Союзу Україні та нові санкції проти росії. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повністю вдався до антиукраїнської кампанії менш ніж за сім тижнів до виборів, зриваючи останні пакети допомоги Європейського Союзу Києву та покарання москви 

- пише видання. 

Наголошується, що перспектива історичної поразки, яка покладе край його 16-річному правлінню, оскільки партія Орбана відстає на 20 пунктів.

Довго випробувана майстерність націоналістичного лідера в політиці балансування на межі конфлікту з ЄС та його інституціями зазвичай завершується в останній момент зміною курсу, яку прем'єр може продати всередині країни. Але з огляду на слабку підтримку всередині країни, Орбан, можливо, не має зараз достатніх можливостей, щоб скасувати блокування кредитного пакету для України на суму 90 млрд євро та 20-го пакету санкцій проти росії 

- сказав європейський дипломат. 

Видання додає, що жорсткі висловлювання Орбана на адресу Києва були частиною його стратегії ще до повномасштабного вторгнення росії, ґрунтуючись на історичних образах і зв'язках Будапешта з москвою. Нещодавно він подвоїв свої зусилля, критикуючи Україну та її прихильників з ЄС як войовничих політиків, які прагнуть перекрити постачання енергоносіїв до Угорщини, і обіцяючи утримати країну від війни.

Орбан оголосив розгортання військових біля електростанцій через зупинку постачання нафти25.02.26, 17:51 • 6000 переглядiв

Зазначається, що поточна суперечка з Києвом була спровокована січневою атакою, яка вивела з ладу нафтопровід "Дружба", що транспортує російську нафту через західну Україну до Угорщини та Словаччини. Орбан і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватили Україну в затягуванні ремонту та припиненні поставок; Київ заявляє, що ремонтні роботи вимагають часу.

Орбан тепер обіцяє блокувати кожне рішення ЄС, яке може допомогти Україні, доки Київ не відновить постачання. Фіцо заявив у середу, що не очікує відновлення постачання до 3 березня. Перешкода для пакету кредитів ЄС зазнала особливої критики, оскільки Орбан домовився про фінансування з лідерами блоку ще в грудні 

- зазначає видання. 

Нагадаємо 

Опитування Median показало, що угорська опозиційна партія "Тиса" випереджає провладну "Фідес" на 20 відсоткових пунктів серед виборців, які визначилися. "Тиса" має підтримку 55% проти 35% у "Фідес".

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Словаччина
Угорщина
Будапешт
Україна
Київ