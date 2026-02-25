Орбан посилив антиукраїнську риторику напередодні виборів і блокує допомогу ЄС Києву

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан менше ніж за сім тижнів до виборів повністю перейшов до антиукраїнської кампанії, зриваючи пакети фінансової допомоги Європейського Союзу Україні та нові санкції проти росії. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повністю вдався до антиукраїнської кампанії менш ніж за сім тижнів до виборів, зриваючи останні пакети допомоги Європейського Союзу Києву та покарання москви

Наголошується, що перспектива історичної поразки, яка покладе край його 16-річному правлінню, оскільки партія Орбана відстає на 20 пунктів.

Довго випробувана майстерність націоналістичного лідера в політиці балансування на межі конфлікту з ЄС та його інституціями зазвичай завершується в останній момент зміною курсу, яку прем'єр може продати всередині країни. Але з огляду на слабку підтримку всередині країни, Орбан, можливо, не має зараз достатніх можливостей, щоб скасувати блокування кредитного пакету для України на суму 90 млрд євро та 20-го пакету санкцій проти росії

Видання додає, що жорсткі висловлювання Орбана на адресу Києва були частиною його стратегії ще до повномасштабного вторгнення росії, ґрунтуючись на історичних образах і зв'язках Будапешта з москвою. Нещодавно він подвоїв свої зусилля, критикуючи Україну та її прихильників з ЄС як войовничих політиків, які прагнуть перекрити постачання енергоносіїв до Угорщини, і обіцяючи утримати країну від війни.

Орбан оголосив розгортання військових біля електростанцій через зупинку постачання нафти

Зазначається, що поточна суперечка з Києвом була спровокована січневою атакою, яка вивела з ладу нафтопровід "Дружба", що транспортує російську нафту через західну Україну до Угорщини та Словаччини. Орбан і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватили Україну в затягуванні ремонту та припиненні поставок; Київ заявляє, що ремонтні роботи вимагають часу.

Орбан тепер обіцяє блокувати кожне рішення ЄС, яке може допомогти Україні, доки Київ не відновить постачання. Фіцо заявив у середу, що не очікує відновлення постачання до 3 березня. Перешкода для пакету кредитів ЄС зазнала особливої критики, оскільки Орбан домовився про фінансування з лідерами блоку ще в грудні