Німеччина планує створити стратегічний резерв газу до зими
Київ • УНН
Уряд Німеччини планує створити газовий резерв до зими через заповненість сховищ лише на 22%. Механізм захистить систему від зовнішніх шоків та криз.
Німеччина розглядає можливість створення стратегічного резерву газу для захисту від можливих енергетичних криз. Запровадити новий механізм планують уже до початку наступного опалювального сезону. Про це заявила міністерка економіки та енергетики Катеріна Райхе, передає DW, пише УНН.
Деталі
За словами посадовиці, уряд вивчає різні варіанти формування запасів газу "якнайшвидше" та очікує на висновки експертів.
Нам потрібен як ринково організований бізнес зі зберігання газу, так і інструмент на випадок надзвичайних ситуацій, спричинених зовнішніми шоками
Вона додала, що веде "інтенсивний діалог" з операторами ринку, щоб уникнути перекосів і не нашкодити енергетичній системі.
Низькі запаси і високі ціни
Наразі газосховища Німеччини заповнені лише приблизно на 22%, що викликає занепокоєння напередодні зими.
Ситуацію ускладнює зростання цін на енергоносії на тлі конфлікту на Близькому Сході, через що компанії мають менше стимулів закачувати газ у сховища влітку.
Європейські вимоги
Відповідно до правил ЄС, країни мають забезпечити заповнення газосховищ щонайменше на 80% до 1 листопада, а загалом орієнтир становить близько 90% перед початком опалювального сезону.
Ці норми були запроваджені після початку повномасштабної війни росії проти України і діятимуть щонайменше до 2027 року.
Україна відновить транзит російської нафти через "Дружбу" за півтора місяці17.03.26, 19:39 • 11384 перегляди