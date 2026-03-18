Німеччина планує створити стратегічний резерв газу до зими

Ексклюзив
22:26 • 3144 перегляди
Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
20:08 • 10785 перегляди
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Космос
17 березня, 16:45 • 17880 перегляди
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокруор КравченкоPhoto
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 26260 перегляди
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 25039 перегляди
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
17 березня, 14:51 • 22121 перегляди
У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня
Ексклюзив
17 березня, 13:37 • 19995 перегляди
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
17 березня, 13:00 • 18258 перегляди
У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію
Ексклюзив
17 березня, 12:18 • 14969 перегляди
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 32146 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Популярнi новини
Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла УкраїнаPhoto17 березня, 15:31 • 18755 перегляди
Україна відновить транзит російської нафти через "Дружбу" за півтора місяці17 березня, 17:39 • 11376 перегляди
Авіабомби, артилерія та дрони стирають квартал за кварталом: у Генштабі показали, як рф руйнує КостянтинівкуPhoto17 березня, 17:52 • 6668 перегляди
У лісі в Німеччині знайшли тіло 19-річної українки - ЗМІ19:15 • 9756 перегляди
Вийшов перший трейлер фільму "Дюна: Частина третя" Video19:22 • 10147 перегляди
Публікації
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 32146 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 45162 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 49073 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 64113 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 56419 перегляди
УНН Lite
Вийшов перший трейлер фільму "Дюна: Частина третя" Video19:22 • 10164 перегляди
Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла УкраїнаPhoto17 березня, 15:31 • 18774 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto17 березня, 12:55 • 25189 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 45162 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії17 березня, 06:57 • 30673 перегляди
Німеччина планує створити стратегічний резерв газу до зими

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Уряд Німеччини планує створити газовий резерв до зими через заповненість сховищ лише на 22%. Механізм захистить систему від зовнішніх шоків та криз.

Німеччина планує створити стратегічний резерв газу до зими
Міністерка економіки та енергетики Німеччини Катеріна Райхе. Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Німеччина розглядає можливість створення стратегічного резерву газу для захисту від можливих енергетичних криз. Запровадити новий механізм планують уже до початку наступного опалювального сезону. Про це заявила міністерка економіки та енергетики Катеріна Райхе, передає DW, пише УНН.

Деталі

За словами посадовиці, уряд вивчає різні варіанти формування запасів газу "якнайшвидше" та очікує на висновки експертів.

Нам потрібен як ринково організований бізнес зі зберігання газу, так і інструмент на випадок надзвичайних ситуацій, спричинених зовнішніми шоками

- наголосила Райхе.

Вона додала, що веде "інтенсивний діалог" з операторами ринку, щоб уникнути перекосів і не нашкодити енергетичній системі.

Низькі запаси і високі ціни

Наразі газосховища Німеччини заповнені лише приблизно на 22%, що викликає занепокоєння напередодні зими.

Ситуацію ускладнює зростання цін на енергоносії на тлі конфлікту на Близькому Сході, через що компанії мають менше стимулів закачувати газ у сховища влітку.

Європейські вимоги

Відповідно до правил ЄС, країни мають забезпечити заповнення газосховищ щонайменше на 80% до 1 листопада, а загалом орієнтир становить близько 90% перед початком опалювального сезону.

Ці норми були запроваджені після початку повномасштабної війни росії проти України і діятимуть щонайменше до 2027 року.

Україна відновить транзит російської нафти через "Дружбу" за півтора місяці17.03.26, 19:39 • 11384 перегляди

