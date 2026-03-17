Україна відновить транзит російської нафти через "Дружбу" за півтора місяці

Україна планує відновити постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба" через півтора місяці. Про це йдеться у листі Президента України Володимира Зеленського до Європейської комісії, передає УНН.

Звинувачення в тому, що Україна навмисно перешкоджає транспортуванню нафти трубопроводом "Дружба", є безпідставними. Перебої є наслідком нещодавніх російських терористичних атак на трубопровід та навколишню інфраструктуру. Україна є надійним енергетичним партнером для Європейського Союзу і повністю виконує свої зобов’язання перед Європейським Союзом. Незважаючи на щоденні загрози з боку росії у вигляді ракетних та дронних атак, ми докладаємо всіх можливих зусиль для усунення пошкоджень та відновлення роботи, враховуючи вплив на сам трубопровід, навколишню інфраструктуру та довкілля - йдеться у листі.

Зеленський зазначив, що протягом зимового періоду атаки на енергетичну інфраструктуру України тимчасово вплинули на роботу кількох насосних станцій на маршруті, однак, незважаючи на ці виклики, Україна забезпечила безперебійність транспортування нафти завдяки відповідальній координації з партнерами та необхідним оперативним коригуванням.

Ці заходи були втілені спокійно та відповідально, що продемонструвало прагнення України залишатися надійним енергетичним партнером. Нинішні пошкодження є більш серйозними, оскільки головний нафтопровід працює як єдина безперервна система, і повне відключення ключової насосної станції порушує її роботу. Без функціонування Бродівської насосної станції технічно неможливо підтримувати необхідний робочий тиск у трубопровідній системі та забезпечити безпечний транзит нафти. Також, щоб якнайшвидше технічно відновити пропускну здатність нафти, ми працюємо над альтернативним технічним рішенням з перших днів після атаки. Ремонтні роботи на обхідному варіанті наближаються до завершення. Ми очікуємо, що протягом приблизно півтора місяця Бродська насосна станція відновить технічну спроможність. Це забезпечить повне відновлення потоків, звичайно, за умови відсутності будь-яких подальших атак з боку росії - наголошується у листі.

Президент додав, що попередні технічні оцінки свідчать про те, що пошкоджений нафтовий резервуар відремонтувати неможливо, тому Україна розглядає можливість будівництва підземної інфраструктури для зберігання нафти як довгострокове та більш стале рішення.

У цьому контексті я вітаю та приймаю вашу пропозицію щодо надання необхідної технічної підтримки та фінансування, що дозволить завершити ремонтні роботи, а також вивчити довгострокові сталі рішення. З цього приводу я попрошу генерального директора "Нафтогазу" зв’язатися з послом Європейського Союзу для подальшого просування цього питання. Але дозвольте мені також підкреслити, що, незважаючи на неодноразові масовані удари по нафтопровідній інфраструктурі, Україна залишається спроможною запропонувати альтернативні маршрути для транзиту неросійської сирої нафти до країн Центральної та Східної Європи - наголосив Глава держави.

Єврокомісія надасть Україні фінансування та технічну допомогу у межах зусиль з відновлення роботи нафтопроводу. Експерти готові негайно почати роботу для відновлення поставок.

Питання кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро для України, який Угорщина обіцяла блокувати, після розвитку подій навколо нафтопроводу "Дружба" може вирішитися, і навіть до саміту лідерів блоку 19-20 березня.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що продовжуватиме блокувати ключову допомогу Європейського Союзу Україні, доки постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" не буде повністю відновлено, незважаючи на рішення Президента України Володимира Зеленського дозволити експертам ЄС в'їхати до своєї країни для допомоги в ремонті.