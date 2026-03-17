Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
1.6м/с
69%
756мм
Графики отключений электроэнергии
публикации
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 23551 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Карл III
Марк Рютте
Дональд Трамп
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Иран
Реклама
Украина возобновит транзит российской нефти через «Дружбу» через полтора месяца

Киев • УНН

 • 1524 просмотра

Зеленский сообщил ЕК о сроках ремонта насосной станции Броды после атак РФ. Украина будет строить подземные хранилища и ищет альтернативные маршруты.

Украина планирует возобновить поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через полтора месяца. Об этом говорится в письме Президента Украины Владимира Зеленского в Европейскую комиссию, передает УНН

Обвинения в том, что Украина намеренно препятствует транспортировке нефти по трубопроводу "Дружба", безосновательны. Перебои являются следствием недавних российских террористических атак на трубопровод и окружающую инфраструктуру. Украина является надежным энергетическим партнером для Европейского Союза и полностью выполняет свои обязательства перед Европейским Союзом. Несмотря на ежедневные угрозы со стороны России в виде ракетных и дроновых атак, мы прилагаем все возможные усилия для устранения повреждений и восстановления работы, учитывая влияние на сам трубопровод, окружающую инфраструктуру и окружающую среду 

- говорится в письме. 

Зеленский отметил, что в течение зимнего периода атаки на энергетическую инфраструктуру Украины временно повлияли на работу нескольких насосных станций на маршруте, однако, несмотря на эти вызовы, Украина обеспечила бесперебойность транспортировки нефти благодаря ответственной координации с партнерами и необходимым оперативным корректировкам.

Эти меры были воплощены спокойно и ответственно, что продемонстрировало стремление Украины оставаться надежным энергетическим партнером. Нынешние повреждения более серьезны, поскольку главный нефтепровод работает как единая непрерывная система, и полное отключение ключевой насосной станции нарушает ее работу. Без функционирования Бродовской насосной станции технически невозможно поддерживать необходимое рабочее давление в трубопроводной системе и обеспечить безопасный транзит нефти. Также, чтобы как можно быстрее технически восстановить пропускную способность нефти, мы работаем над альтернативным техническим решением с первых дней после атаки. Ремонтные работы на обходном варианте приближаются к завершению. Мы ожидаем, что в течение примерно полутора месяцев Бродская насосная станция восстановит техническую способность. Это обеспечит полное восстановление потоков, конечно, при условии отсутствия каких-либо дальнейших атак со стороны России 

- отмечается в письме. 

Президент добавил, что предварительные технические оценки свидетельствуют о том, что поврежденный нефтяной резервуар отремонтировать невозможно, поэтому Украина рассматривает возможность строительства подземной инфраструктуры для хранения нефти как долгосрочное и более устойчивое решение. 

В этом контексте я приветствую и принимаю ваше предложение о предоставлении необходимой технической поддержки и финансирования, что позволит завершить ремонтные работы, а также изучить долгосрочные устойчивые решения. По этому поводу я попрошу генерального директора "Нафтогаза" связаться с послом Европейского Союза для дальнейшего продвижения этого вопроса. Но позвольте мне также подчеркнуть, что, несмотря на неоднократные массированные удары по нефтепроводной инфраструктуре, Украина остается способной предложить альтернативные маршруты для транзита нероссийской сырой нефти в страны Центральной и Восточной Европы 

- подчеркнул Глава государства. 

Напомним 

Еврокомиссия предоставит Украине финансирование и техническую помощь в рамках усилий по восстановлению работы нефтепровода. Эксперты готовы немедленно начать работу для возобновления поставок.

Вопрос кредита ЕС объемом 90 млрд евро для Украины, который Венгрия обещала блокировать, после развития событий вокруг нефтепровода "Дружба" может решиться, и даже до саммита лидеров блока 19-20 марта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжит блокировать ключевую помощь Европейского Союза Украине, пока поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" не будут полностью восстановлены, несмотря на решение Президента Украины Владимира Зеленского разрешить экспертам ЕС въехать в свою страну для помощи в ремонте.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Война в Украине
Нафтогаз
Европейская комиссия
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина