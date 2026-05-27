В Запорожской области будут судить отчима, который на протяжении 4 лет насиловал падчерицу
Киев • УНН
51-летний мужчина систематически насиловал падчерицу с ее 10-летнего возраста в течение четырех лет. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение за содеянное.
В Запорожской области будут судить 51-летнего мужчину, который более четырех лет систематически насиловал падчерицу с ее 10-летнего возраста. Насилие повторялось от одного до двух раз в неделю. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Ювенальные прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 51-летнего жителя области. По данным следствия, он более четырех лет насиловал малолетнего ребенка, а насилие повторялось 1-2 раза в неделю, в том числе после эвакуации семьи в один из населенных пунктов региона
Впервые он изнасиловал девочку в 10-летнем возрасте. В дальнейшем на протяжении 2021-2025 годов продолжал удовлетворять собственные половые потребности, пользуясь ее беззащитностью, когда они оставались дома наедине или ночью.
Ребенок годами молчал из-за страха и угроз. По данным следствия, отчим запугивал ее расправой и убеждал, что ей никто не поверит.
В конце концов девочка решилась рассказать о пережитом старшей сестре, которая сразу сообщила правоохранителям.
Обидчика задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Его действия квалифицированы по ч. ч. 4, 6 ст. 152 УК Украины. Обвиняемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
