Роксолана Пидласа объяснила, что Орбан не мог заблокировать предоставление Украине 35 млрд евро от ЕС. Для выделения средств нужно лишь простое большинство голосов в Совете ЕС, а не единогласное решение.
Постпреды ЕС согласовали предоставление Украине 35 млрд евро из замороженных российских активов. По словам премьера Шмыгаля, средства должны быть доступны уже в конце 2024 года.
Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа объяснила необходимость распределения 50 млрд долларов кредита от ЕС и США на два года. Это связано с одноразовостью выплаты и отсутствием новых договоренностей на будущее.
Проект госбюджета-2025 на этапе рассмотрения поправок. Предусмотрено 2,2 трлн грн на оборону, из них 1,2 трлн на зарплаты военным и 737 млрд на вооружение. Голосование в Раде запланировано на конец ноября.
Ожидается более 152 млрд грн доходов от законопроекта о повышении налогов. Основные поступления - от банковского налога и налога на прибыль финансовых компаний, сообщила глава бюджетного комитета ВР.
В проекте Госбюджета-2025 предусмотрено 43,2 млрд грн на Дорожный фонд, что противоречит обещаниям направить все дополнительные акцизы на оборону. Это вызвало критику со стороны депутатов и членов Бюджетного комитета.
До конца года сформируется дефицит бюджета почти в 5 миллиардов гривен из-за использования средств, предназначенных для денежного обеспечения военных, на закупку вооружения в первом квартале 2024 года.
Парламентарии обсудили с представителями МВФ привлечение международной помощи в размере 37 миллиардов долларов и более 400 миллиардов гривен на военную кампанию Украины.
Председатель парламентского бюджетного комитета Пидласа встретилась с представителями МВФ в Киеве, чтобы обсудить экономическую ситуацию в Украине и прогресс в проведении структурных реформ в рамках программы МВФ.
Дополнительные средства для покрытия потребностей военной мобилизации могут быть привлечены из внутренних ресурсов Украины, поскольку нельзя тратить на нужды ВСУ средства международных партнеров. В настоящее время решение о количестве мобилизованных или источниках финансирования еще не принято.
Украина ожидает получить финансовую помощь от ЕС в рамках многолетнего бюджета ЕС, а переговоры о первом транше могут быть завершены на саммите ЕС в январе.