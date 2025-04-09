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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27584 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа объяснила необходимость распределения 50 млрд долларов кредита от ЕС и США на два года. Это связано с одноразовостью выплаты и отсутствием новых договоренностей на будущее.

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Госбюджет-2025 планируют проголосовать в конце ноября - глава комитета

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Нардеп о законопроекте о повышении налогов: ожидается от него более 152 млрд грн доходов

Ожидается более 152 млрд грн доходов от законопроекта о повышении налогов. Основные поступления - от банковского налога и налога на прибыль финансовых компаний, сообщила глава бюджетного комитета ВР.

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В бюджете на 2025 год заложено более 43 млрд грн на Дорожный фонд

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До конца года в бюджете образуется дыра объемом почти 5 млрд долларов-Пидласа

До конца года сформируется дефицит бюджета почти в 5 миллиардов гривен из-за использования средств, предназначенных для денежного обеспечения военных, на закупку вооружения в первом квартале 2024 года.

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Парламентарии обсудили с представителями миссии МВФ привлечение международной помощи для предотвращения экономических рисков

Парламентарии обсудили с представителями МВФ привлечение международной помощи в размере 37 миллиардов долларов и более 400 миллиардов гривен на военную кампанию Украины.

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Глава бюджетного комитета ВР Пидласа встретилась с руководством миссии МВФ в Киеве

Председатель парламентского бюджетного комитета Пидласа встретилась с представителями МВФ в Киеве, чтобы обсудить экономическую ситуацию в Украине и прогресс в проведении структурных реформ в рамках программы МВФ.

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Средства на покрытие потребностей мобилизации можно привлечь только из внутренних ресурсов, но решение не принято - Пидласа

Дополнительные средства для покрытия потребностей военной мобилизации могут быть привлечены из внутренних ресурсов Украины, поскольку нельзя тратить на нужды ВСУ средства международных партнеров. В настоящее время решение о количестве мобилизованных или источниках финансирования еще не принято.

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"Первый квартал может быть сложным": в Раде рассказали о риске задержки финансовой помощи от Запада

Украина ожидает получить финансовую помощь от ЕС в рамках многолетнего бюджета ЕС, а переговоры о первом транше могут быть завершены на саммите ЕС в январе.

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